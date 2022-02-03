О российских волейболисток просто вытерли ноги. Вопиющая история в женской Лиге чемпионов

Два месяца назад «Динамо» сделало всё, чтобы помочь соперницам добраться до Москвы. А в ответ получило циничный отказ и «технарь».

Порой осознание того, насколько у людей нет понятий о справедливости, просто шокирует.

Женское волейбольное «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов из-за циничного отказа чешской стороны выдать визы всей команде. Чиновники в Чехии объяснили, что у них в стране коронавирус, поэтому они пустят к себе только тех, кого сочтут нужным. В Европейской конфедерации волейбола развели руками и сказали, мол, сами виноваты. Но если не будете играть – получите «технарь».

Суровые реалии пандемии? Нет, просто подлость и трусость.

Два месяца назад «Дукла» и ЕКВ просили у «Динамо» помощи в организации перелёта команды в Россию. И наша сторона им помогла. А надо было ответить – идите, товарищи, пешком.

Отсутствует основание для въезда

Перед двумя заключительными матчами группового этапа Лиги чемпионов россиянки занимали второе место в группе и боролись за попадание в четвертьфинал, куда проходят лидеры пяти групп, а также три команды, имеющие лучшие показатели среди занявших вторые места.

«Динамо» оставалось сыграть два гостевых матча – 2 февраля в Чехии с «Дуклой», которая не выиграла ни одного матча и занимает последнее место в группе, и 15 февраля в Италии с командой «Игор Горгондзола», одержавшей четыре победы и возглавляющей таблицу квартета.

Однако честной спортивной борьбы не вышло, потому что часть российской команды в Чехию не пустили! В выдаче виз на въезд в страну отказали пяти представителям команды – врачу, массажисту и трём тренерам. Визы получили девять спортсменок, тренер, врач и помощник тренера.

По заявлению пресс-секретаря МИД Чехии решение не выдавать визы представителям российской команды связано с действующими мерами местного Минздрава. Ни у кого из представителей российской команды «нет соответствующих прививок», однако для 12 членов команды было сделано исключение, предусмотренное законом, а вот присутствие ещё пяти членов группы в посольстве сочли необязательным – основание для въезда в страну у них отсутствует.

Стоит заметить, что, согласно правилам Европейской конфедерации волейбола, в состав делегации одной команды может быть заявлено до 25 человек. Перебора в заявке «Динамо» не было.

«Цивилизованная Европа показывает пример»

Предложение играть в усечённом составе в «Динамо» не приняли. Представители московской команды обратились с просьбой о помощи в получении шенгенской визы к «Горгондзоле». В таком случае российская команда смогла бы сыграть с чешками 13 февраля. Учитывая, что следующий свой матч «Дукла» также должна играть в Чехии, серьёзных препятствий для переноса не было.

Однако чешская сторона ответила категорическим отказом.

«Чешский клуб мог бы спокойно сыграть два домашних матча подряд, никуда не переезжая. Другие цивилизованные команды находят решение. Например, «Фенербахче» договорился с казанским «Динамо» о переносе матча на более поздний срок. В ответ на наше предложение «Дукла» заявила, что уже потратилась на судей предстоящего матча 2 февраля, и ответила отказом на наше предложение. Как будто «Динамо» не потратилось на билеты, гостиницу, мы тоже теряем деньги. На мой взгляд, в приличных компаниях так не ведут себя. Цивилизованная Европа показывает пример цивилизованности в виде руководства чешской команды», – рассказал генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев «Матч ТВ».

Любопытно, что, когда «Дукла» играла с «Динамо» в Москве в первом туре, из-за очередной волны коронавируса у чешской команды возникли трудности с организацией перелёта в Россию, и попасть в Москву команда могла только бортом чешских военно-воздушных сил. Тогда Европейская конфедерация волейбола обратилась к московской команде с просьбой помочь в решении этого вопроса, так как перелёт на военном самолёте требовал согласования с властями. Российская сторона пошла на уступки, и чехи попали в Россию. Тогда все 24 члена чешской делегации смогли добраться до Москвы, и об отсутствии оснований для въезда части команды никто не говорил.

А могли бы просто ответить – добирайтесь как хотите. Хоть пешком топайте. Иначе – «технарь».

«Как какая-то школьная команда!»

Московское «Динамо», кстати, обращалось в ЕКВ с просьбой помочь с получением виз для остальных членов команды или перенести матч на более поздний срок или в другую страну.

Как думаете, что ответили в федерации? Правильно, направили письмо с отказом в переносе встречи и информацией о присуждении технического поражения в случае неявки на игру 2 февраля.

«В письме говорится, что о матче с «Дуклой» мы знали с момента жеребьевки в сентябре и за это время могли оформить визы, – отмечает Зиничев. – И что мы имели возможность сыграть и в том составе, который получил визы. Но так можно дойти и до того, что на выездные игры Лиги чемпионов возить по шесть человек и тренера, как какая-то школьная команда! К тому же в правилах самой ЕКВ предусмотрены жесткие штрафы за игру неполной заявкой. Мы глубоко разочарованы сложившейся ситуацией. Считаем, что это яркое проявление предвзятого отношения со стороны Чехии», – приводит слова Владимира Зиничева «Спорт-Экспресс».

Московскому «Динамо» засчитали техническое поражение, и российская команда потеряла шанс выйти в плей-офф. Впереди ещё один матч с лидерами группы – итальянской «Новарой», но даже в случае победы россиянки займут только второе место в группе и дальше не пройдут.

«Дукла», к слову, как была на последнем месте в группе, так там и останется.