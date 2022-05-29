Уникальный случай в беге на 100 метров. Даже фотофиниш не определил чемпиона!

Подобную ситуацию можно представить на любительском старте с ручным секундомером, но не на чемпионате страны. Пусть и командном.

Командный чемпионат России по лёгкой атлетике в Сочи в первый же день бабахнул ситуацией, которую можно представить на любительских стартах, но не таком уровне. В финале мужской стометровки два спортсмена показали одинаковое время. Настолько одинаковое, что даже фотофиниш оказался бессилен в определении чемпиона!

Турнир на стадионе федерального центра подготовки «Юг-Спорт» — первый для российских легкоатлетов в наступившем летнем сезоне. Чтобы провести соревнования, сотрудники ВФЛА собственноручно обновляли разметку на дорожках, на свои деньги купив краску. Но это мелочи по сравнению со всем тем, что происходит в нашей лёгкой атлетике с 2015 года.

Игорь Образцов Фото: РИА Новости

Если честно, вряд ли даже российских болельщиков королевы спорта можно привлечь мужской стометровкой, тем более что 90 лет назад на Олимпиаде в Лос-Анджелесе бегали быстрее. Но об этом позже. Валерий Борзов – уникум, а другие белые спринтеры практически всегда проигрывают. Но российские спринтеры на сей раз выдали такой перформанс, который на соревнованиях с электронным хронометражем и фотофинишем больше и не увидишь, наверное.

Игорь Образцов и Ярослав Ткалич в финале стометровки показали абсолютно одинаковое время – 10,40 с. Ок, такое бывает, и нередко, даже на Олимпиадах и чемпионатах мира, но затем фотофиниш расставляет всех по местам. Тут секундомер сначала показал 10,41 у того и другого спортсмена. Затем время было скорректировано на одну сотую. Но даже фотофиниш не определил победителя!

«По ходу забега чувствовал, что бежим вместе, боковым зрением видел. С опытом уже чувствуешь, даже сколько сотых выиграл или проиграл, а моё внутреннее чутьё на сей раз не могло различить, кто из нас первый», — сказал после финиша Ткалич в интервью телеграм-каналу ВФЛА.

Это действительно уникальный случай. Интересно, что и Образцов, и Ткалич вспомнили подобные ситуации в своей карьере – это тоже было на российских стартах, но на молодёжном уровне. Однако среди взрослых подобное представить практически невозможно. Так что парни не просто вошли, а ворвались в историю. Как минимум в историю нашей лёгкой атлетики.

Ну а теперь про ту самую Олимпиаду-1932. Она стала первой, на которой использовались камеры для фиксации финиша с точностью до сотых долей секунды. И тогда на стометровке американцы Энди Тоулен и Ральф Меткалф пробежали с абсолютно одинаковым временем – 10,38 с. Но фотофиниш показал, что Тоулен на 2 см опередил Меткалфа. В итоговом протоколе у одного первое место, у другого – второе, а время одинаковое.