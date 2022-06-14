Российские девушки выступят на ЧЕ по художественной гимнастике. Но не под своим флагом

В среду, 15 июня, в Израиле стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике. Из-за отстранения российских гимнасток от соревнований под эгидой FIG турнир лишился целого ряда фаворитов: спортсменки из России на континентальных первенствах традиционно выступают здорово.
Но любопытно то, что наша система воспитания гимнасток такая крутая, что многим уроженкам России приходится менять гражданство, чтобы из-за спин более сильных соперниц пробиться на международный уровень.
Разбираемся, кто же из представительниц других стран родился, тренировался или продолжает тренироваться в России. Чьи успехи на этом чемпионате Европы заставят всех волей-неволей вспомнить о нашей стране.
Экс-гимнастка сборной России
За сборную Словении на чемпионате Европы выступит 27-летняя Екатерина Веденеева, которая не так давно представляла сборную России! Екатерина родилась в Иркутске, в 2015-м выступала за страну на летней Универсиаде, но в 2018-м поменяла спортивное гражданство. В 2021-м Веденеева стала первой гимнасткой, которая представила Словению на Олимпиаде.
Екатерина Веденеева
Фото: Из личного архива Екатерины Веденеевой
Кстати, тренер Веденеевой – Елена Дрожанова, возглавляющая сейчас Федерацию художественной гимнастики Иркутской области.
Привет из Германии
Ещё одна уроженка нашей страны – 15-летняя Дарья Варфоломеева – выступит за немецкую национальную сборную. Барнаульская спортсменка переехала в Германию в 2019 году. На прошедшем в Испании этапе мирового Кубка вызова Варфоломеева показала лучший результат в упражнениях с мячом и лентой.
Дарья Варфоломеева (третья слева)
Фото: Из личного архива Дарьи Варфоломеевой
А тренирует Варфоломееву и других девушек из команды Германии бывшая белорусская гимнастка, призёр Олимпийских игр Юлия Раскина.
Жизнь российская — флаг армянский
Сильва Саргсян будет представлять на чемпионате Европы Армению. Правда, вся её жизнь – в России. Девушка родилась в Белгороде, тренируется в Нижнем Новгороде, а учится в питерском НГУ им. Лесгафта.
Сильва Саргсян
Фото: Из личного архива Сильвы Саргсян
Кстати, Сильва выступала на «Кубке сильнейших», который прошёл в Москве совсем недавно, в начале июня 2022 года, и заняла пятое место в многоборье, а также выиграла бронзу в упражнениях с мячом, уступив только сёстрам Авериным.
Поклонница «Спартака»
Также на турнире в Израиле выступит Елизавета Полстяная, которая с 15 лет выступает за Латвию. Полстяная начала заниматься гимнастикой в Москве, и до смены спортивного гражданства она представляла Россию на международных соревнованиях.
Елизавета Полстяная
Фото: Из личного архива Елизаветы Полстяной
Семья Елизаветы сейчас живёт в России, а сама гимнастка часто приезжает в столицу и в соцсетях делится фотографиями с матчей своей любимой футбольной команды – московского «Спартака».
Уроженка России в сборной Испании
С натяжкой можно отнести к списку и Полину Березину, родившуюся в Москве. На чемпионате Европы она выступит за сборную Испании.
Полина Березина
Фото: Из личного архива Полины Березиной
Правда, девушка с двух лет живёт за границей и гимнастикой увлеклась не в России.
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