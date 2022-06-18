Шахматный турнир претендентов — 2022. Россиянин бьётся за вторую победу подряд. LIVE

В субботу, 18 июня, в Мадриде пройдёт второй тур шахматного турнира претендентов — 2022. Во второй день за доской сразятся два фаворита турнира: российский гроссмейстер Ян Непомнящий и американец Фабиано Каруана. Обо шахматиста в первом туре добились убедительных побед, причём Ян обыграл рейтинг-фаворита Дин Лижэня чёрными фигурами!

Начало всех партий второго тура запланировано на 16:00 мск.