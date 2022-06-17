Российский шахматист провёл острейшую атаку и победил. А соперник не верил своим глазам

Россиянин Ян Непомнящий фантастически начал шахматный турнир претендентов – 2022. В первом же туре он чёрными фигурами нокаутировал одного из главных конкурентов. По-видимому, сражаясь с китайскими гроссмейстерами средней руки, Дин Лижэнь отвык от того, что с ним могут банально сыграть на мат. А Ян в своём блистательном, неповторимом стиле на выходе из дебюта предложил сопернику пешку и понёсся вперед всеми фигурами! Дин, не веря своим глазам, потратил всё время на обдумывание, но было уже поздно – Ян быстро и элегантно разгромил соперника.

Шахматный турнир претендентов — 2022. 1-й тур Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

1. c4 e5 2. g3 c6 3. Кf3 e4 4. Кd4 d5 5. c:d5 Ф:d5 6. Кc2 Кf6 7. Кc3 Фe5 8. Сg2 Кa6 9. 0–0 Сe7

Одна из злободневных позиций английского начала. Обычно белые пытаются «выдернуть» тут сильную пешку е4 путём 10. d4 d3 или даже 10. Кe1 Кb4 11. f3, но китаец подготовил новый план. Он как бы «обтекает» эту пешку и надеется её постепенно завоевать.

10. Кe3 0–0 11. a3 Лe8 12. b4 Кg4!?

Внезапно Непомнящий не стал защищать пешку, а предложил её в жертву для выхода всех фигур на атакующие позиции. Да, компьютер оценивает ситуацию после 13. С:e4 Фh5 14. К:g4 С:g4 15. f3 Сh3 16. Лf2 Кc7 в пользу белых, но играть чёрным гораздо проще – они наступают!

13. Сb2 Фh5

14. h4

Китаец последний раз мог принять данайский дар 14. К:g4 С:g4 15. С:e4 Кc7 16. Сg2 Лad8, но и тут у чёрных хорошая встречная игра.

14… Сf6 15. Фc2 К:e3 16. d:e3 Сf5 17. Кa4?!

Следовало срочно пытаться затеять какую-то встречную игру на противоположном участке доски путём 17. b5. Дин Лижэнь словно позабыл о том, что чёрные мечтают добраться до его короля. Он и далее действует беспечно, спохватившись лишь в тот момент, когда было уже поздно.

17… С:b2 18. К:b2 Кc7!

Прекрасный ход Яна! Конь идёт на d5, где парализует игру белых.

19. Кc4 Лe6 20. Лfd1 Кd5 21. Лd4 h6 22. Фd2?

Фактически решающая ошибка Дина. Следовало готовить жертву качества 22. Лad1 g5 (или 22… Лae8 23. Л:d5 c:d5 24. Л:d5 с компенсацией) 23. Л:d5 c:d5 24. Л:d5, всеми силами отвлекая Яна от того, что Непомнящий делает лучше всех на свете – устраивать экзекуцию позиции рокировки.

22… Лae8 23. Крh2

Теперь уже не годится 23. Л:d5 c:d5 24. Ф:d5 Ф:e2.

23… Сg4 24. Кa5

Пассивное ожидание не может спасти белых 24. Лe1 Лf6 25. Крg1 g5.

24… Лf6 25. Крg1 g5!

Вперёд, на мат!

26. К:b7

Нельзя 26. h:g5 h:g5 27. К:b7 Лh6, и чёрные фигуры заходят в гости к белому королю.

26… g:h4 27. Кc5 h3 28. Л:e4

Проигрывает 28. С:e4 h2+ 29. Крh1 Л:f2.

28… h:g2! 29. Л:e8+ Крg7

30. f4

Здесь Дин из последних сил потратил всё последнее время на обдумывание, но уже поздно – на 30. Кр:g2 красиво заканчивает Л:f2+! 31. Кр:f2 Фh2+ 32. Крf1 Сh3+ 33. Крe1 Фg1#

30… Фh1+ 31. Крf2 Ф:a1 32. Кр:g2 Сh3+!

Красивый финальный удар, и ввиду вариантов 33. Кр:h3 (33. Крh2 Фf1) 33… Фh1+ 34. Крg4 h5+ 35. Крg5 Фh3 с неизбежным матом Дин Лижэнь остановил часы.

Прекрасное начало турнира для Яна, напоминающее его мощнейшую игру в прошлом претендентском сражении, которое Непомнящий уверенно выиграл. Однако всё только начинается – ещё один фаворит в борьбе за путёвку на битву с Карлсеном Фабиано Каруана переиграл Хикару Накамуру в заокеанском дерби и тоже завоевал важное очко. И Яну как раз завтра предстоит с ним играть.