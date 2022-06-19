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Теймур Раджабов — Ян Непомнящий, 19 июня, онлайн-трансляция 3-го тура шахматного турнира претендентов — 2022

Шахматный турнир претендентов — 2022. Непомнящий может выйти на первое место! LIVE
Ангелина Николаева Михаил Чесалин
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Ян Непомнящий, Турнир претендентов — 2022
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В третьем туре Непомнящий сразится с Теймуром Раджабовым. У россиянина есть все шансы на победу!
Шахматный турнир претендентов - 2022. Полное расписание
Шахматный турнир претендентов - 2022. Турнирная таблица

В воскресенье, 19 июня, в Испании пройдут партии третьего тура шахматного турнира претендентов — 2022. Ян Непомнящий после двух игровых дней имеет полтора очка и делит первое место с американцем Фабиано Каруаной. В третьем туре россиянин играет с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию важного противостояния.

Начало всех партий третьего тура запланировано на 16:00 мск.

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