Ян Непомнящий снова прошёл по краю пропасти. Как ловко он вывернулся из ловушки соперника!

В ключевой партии шахматного турнира претендентов Фабиано Каруана – Ян Непомнящий американец отчаянно нуждался только в победе, и его штаб подготовил хитроумную идею против «русского оборонительного вала», где лидер турнира отбивался как в Мадриде, так и в Дубае против Карлсена. Казалось, что дела россиянина плохи, но Ян снова прошёлся над пропастью под куполом цирка и блистательно вывернулся из непростой ситуации.
Турнир претендентов — 2022. 9-й тур
Фабиано Каруана (США) — Ян Непомнящий (Россия)
1. e4 e5 2. Кf3 Кf6 3. К:e5 d6 4. Кf3 К:e4 5. d4 d5 6. Сd3 Сd6 7. 0–0 0–0 8. c4 c6 9. Лe1
Здесь Непомнящий обыгрывал Раппорта, Фабиано пока идёт по стопам Магнуса.
9… Сf5 10. Фb3 Фd7 11. Кh4
В Дубае случилось 11. Кc3 К:c3 12. С:f5 Ф:f5 13. b:c3 b6 14. c:d5 c:d5 15. Фb5 Фd7 (Карлсен – Непомнящий, 2021), и Ян уверенно сделал ничью. Каруана же отбрасывает слона и начинает бороться против коня е4.
11… Сe6 12. Фc2 Кa6 13. a3 f5
Российский гроссмейстер, наоборот, изо всех сил пытается сохранить форпост в центре. Разумеется, позиция, несмотря на новинку белых, была известна обоим партнёрам, но американец проанализировал дальше.
14. c:d5 c:d5 15. Кc3 Лac8 16. f3 Сe7 17. g3
17… Кd6?
Оказывается, чёрные должны были жертвовать фигуру, получая неплохую компенсацию 17… Сf6 18. f:e4 f:e4 19. С:a6 С:d4+ 20. Сe3 С:e3+ 21. Л:e3 b:a6 22. Лd1 Фf7, что без компьютерной подготовки совсем не очевидно за доской.
Яну нужна ничья, и он выбрал более надёжный ход, а там его и ждали.
18. Фa4! Сf6
Возможно 18… Лc6 19. С:a6 С:h4 20. g:h4 Л:a6 21. Ф:d7 С:d7 22. Сf4, но у белых всё равно неприятное давление. В эндшпиле фигуры чёрных, особенно конь на а6, расположены хуже, но Каруане тоже пришлось решать сложные задачи – позиция то симметричная, и если промедлить, то перевес улетучится.
19. Ф:d7 С:d7 20. К:d5 С:d4+ 21. Крg2 Лce8 22. Сf4 Кc5
При 22… Кc8 23. Л:e8 Л:e8 24. К:f5 С:b2 25. Лb1 белые продолжают нападать и уже хотят забрать материал, поэтому Ян принял единственно верное решение – постарался скинуть пешку и активизировать все фигуры.
23. Кe7+ Крf7
24. С:f5?
После этого чёрные ускользают – фантастика! Хорошие шансы на победу сохраняла игра на доминацию 24. Сf1!
Л:e7 (24… Кc8 25. Сc4+) 25. С:d6 Л:e1 26. Л:e1 Лd8 27. b4 Кe6 28. К:f5, и у чёрных проблемы.
24… К:f5 25. Кh:f5 С:f5 26. К:f5 Л:e1 27. Л:e1 Кd3 28. Лe4
Пешку-то белые выиграли, но чёрные избавились от всех плохих фигур, проблем с королём и контратакуют! Ничего не даёт 28. Лe7+ Крf6 29. Лd7 К:f4+ 30. g:f4 С:b2.
28… С:b2 29. Сe3
Непомнящий отыграл пешку, а белые ничего не могут поделать 29. Сd6 Лe8.
29… С:a3 30. С:a7 Лa8 31. Сd4
Аккуратнее 31. Сb6, расстроенный Каруана чуть не создал себе проблемы.
31… Сf8 32. Лe2 g6 33. Кe3 Лd8
В другой день и с другим противником Непомнящий заиграл бы на победу 33… b5, но тут ему очень нужна была эта ничья, которая сохраняла комфортный отрыв в очко.
34. Сb6 Лd6 35. Кc4 Лc6 36. Лe4 Сg7 37. f4 Лe6 38. Крf3
При 38. Л:e6 Кр:e6 39. Крf3 Крd5 белые уже рискуют доиграться, поэтому Каруана допустил повторение ходов.
38… Кe1+ 39. Крe3 Кc2+ 40. Крf3 Кe1+ Ничья!
Тем временем в турнире пролилась кровь – рванули замыкавшие турнирную таблицу. Теймур Раджабов сбросил с третьего места Хикару Накамуру, а Алиреза Фируджа обыграл шедшего четвёртым Рихарда Раппорта. Теперь уже окончательно ясно, что только Каруана сохраняет реальные шансы настигнуть Непомнящего, но россиянин впереди на целый корпус и вполне может продолжать идти к финишу, особо не рискуя.
После выходного Ян сразится белыми фигурами с Раджабовым, а Каруана будет чёрными пытаться обыграть аутсайдера Ян-Кшиштофа Дуду. Осталось всего пять туров этой грандиозной гонки! Не так мало, но и не так много.
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