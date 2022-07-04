Карлсен обсудил с президентом ФИДЕ возможность изменения формата матчей за мировую корону

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен будет защищать свой титул против россиянина Яна Непомнящего в апреле 2023 года, если Международная шахматная федерация (ФИДЕ) примет некоторые из его требований об изменении формата матчей, сообщает El Pais.

По данным источника, Карлсон провёл переговоры с президентом Международной шахматной федерации Аркадием Дворковичем, где обсудил этот вопрос. Их общение продлилось около 40 минут. Источник считает, что существует большая вероятность того, что сторонам удалось договориться.

Ранее Карлсен объявил, что может больше не сыграть в матче на первенство мира. По его словам, он согласится на защиту короны только в том случае, если турнир претендентов выиграет 18-летний француз иранского происхождения Алиреза Фируджа.

Напомним, Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов – 2022, который проходит в Мадриде.