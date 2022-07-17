Даже российский футбол с его деньгами не возвращают на мировую арену. На что тогда рассчитывают все остальные?

Над нашим спортом в мире просто издеваются. Почему Россия продолжает молча платить за это?

Середина июля 2022 года «порадовала» поклонников российского спорта целой чередой важных новостей. Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил отстранение футбольной сборной России и наших клубов от международных турниров. Конгресс международной федерации бобслея наплевал на решение своего же апелляционного трибунала и выбросил российских спортсменов изо всех соревнований под своей эгидой.

Международная федерация лёгкой атлетики продлила приостановку членства ВФЛА до ноября.

Неужели после таких новостей хоть у кого-то ещё осталась надежда, что вот случится какое-то чудо и российских спортсменов вновь допустят до крупнейших соревнований? Наш спорт на ближайшие годы оказался за железным занавесом. Если даже футбол, где в России крутятся огромные деньги, не смог договориться, на что тогда рассчитывать остальным?

Но нет, некоторые наши федерации продолжают слепо исполнять предписания зарубежных «партнёров», которые уже просто издеваются над нами.

Давайте разберёмся на примере лёгкой атлетики.

14 июля World Athletics выпустила очередной пресс-релиз, в котором по традиции объявила о продлении отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики как минимум до ноября. Также по традиции в этом пресс-релизе было сказано, что ВФЛА заплатила $ 284 тыс. за деятельность рабочей группы по восстановлению нашей федерации в правах. Это только за первый квартал 2022 года. А в ближайшее время World Athletics ожидает от российской стороны ещё $ 294 тыс. – это за второй квартал 2022-го.

Что это, как не бесконечное вымогательство? Помните же, да, как ВФЛА была оштрафована на $ 11,31 млн ($ 10 млн – штраф, $ 1,31 млн – работа всяких комиссий и судей)? Тогда один бывший руководитель нашей федерации согласился на все выплаты, а другой выпросил деньги у государства.

Что тогда говорили в World Athletics? Заплатите этот штраф – можно будет обсуждать полное восстановление ВФЛА и российских спортсменов. А не заплатите – гореть вам в аду отстранения и нейтрального унижения вечно.

Заплатили. Что-то изменилось? Ни-че-го! Но платежи продолжаются.

В 2022-м ВФЛА заплатила почти $ 600 тыс. Даже по нынешнему курсу это 36 млн рублей. А ведь первый из траншей нынешнего года был проведён, когда доллар стоил больше 100 рублей. И как минимум столько же ещё предстоит заплатить за третий и четвёртый кварталы. 72 млн рублей были бы отличным призовым фондом российской серии легкоатлетических Гран-при – якобы аналогу Бриллиантовой лиги для наших спортсменов.

Сейчас победители одного этапа нашей серии получают по 50 тысяч рублей (до вычета налогов и прочих расходов, которые спортсмены сейчас несут сами). А могли бы получить раза в три больше, и это были бы уже неплохие деньги. Но нет, лучше вновь заплатить вымогателям из World Athletics, которые не делают ровным счётом ничего.

И ждать очередного релиза – сколько спортсменов получили нейтральный статус и почему они не могут выступать на соревнованиях, несмотря на соблюдение всех условий.

Сколько можно-то, а? Ну не будет уже хуже для наших легкоатлетов! Скоро семь лет, как они не выступают на международных стартах полноценной командой. Только нейтралы, только избранные и в самом небольшом количестве, да и те – до февраля 2022-го. Все остальные уже давно варятся в собственном соку.

За это нужно платить? За то, чтобы со стороны смотреть, как без участия российских атлетов, но на наши деньги проходит чемпионат мира в США?

Но ладно лёгкая атлетика. В спортивной гимнастике тоже есть пример. Наша собственная федерация запретила гимнасту Ивану Куляку выступать на финале Кубка России, так как он наказан международной федерацией за политические взгляды: вышел на награждение в марте 2022-го с буквой «Z» на форме.

Объяснение от руководителя федерации с одной стороны логичное – обязаны подчиняться правилам, иначе могут наказать всю федерацию. Это можно было бы понять, если бы наши спортсмены выступали без ограничений. Но даже в МОК говорят, что представителей России на ближайшей Олимпиаде в Париже не будет. Ради чего тогда гнобить собственных спортсменов?

Нет, конечно, можно и дальше выполнять все указания международных федераций и надеяться на то, что нас простят и помилуют. Но надежд на это, прямо скажем, с каждым днём всё меньше и меньше.

Пора смириться с мыслью, что за железным занавесом нашему спорту (как и всей стране) придётся жить ещё несколько лет, как минимум до 2024 года. И чем скорее это поймут все федерации, начиная с футбола, тем меньше будет провал из-за нашего отстранения от международного спорта.

Пора уже перенаправить деньги на организацию классных стартов по лёгкой атлетике в России. Пора заниматься вопросами интеграции крымского футбола. Пора всерьёз, а не ради отчётов работать над развитием нашего спорта.

И главное – пора перестать молча платить за то, что нас наказывают.