Российским спортсменам закрывают путь на Олимпиаду-2024. И оспорить это будет невозможно

Международный олимпийский комитет уже сейчас чётко обозначает свою позицию: на Игры в Париже россиян пускать не будут.

С учётом сложной политической ситуации российским спортсменам пока остаётся лишь надеяться, что их вернут в международные турниры и позволят им выступить на Олимпиаде-2024. Однако недавнее выступление одного из самых авторитетных и влиятельных членов МОК, бывшего руководителя Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди чётко показывает, что нашим атлетам путь на Игры в Париже осознанно закрывают.

Когда легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов говорил о том, что Россию не пустят на Игры в Париж, а депутат Госдумы Роман Терюшков заявлял, что в ближайшие 10 лет российским спортсменам придётся соревноваться между собой, это воспринималось обыденно – мало ли кто чего говорит.

Но сейчас про ничтожно малую вероятность участия спортсменов из России на ближайшей летней Олимпиаде сказал крупный спортивный чиновник из МОК, который вместе со своими коллегами и будет принимать решение. И после его слов понятно, что всё будет сделано так, чтобы россияне остались вне Игр-2024, причём по такой причине, которую и оспорить невозможно.

Крейг Риди Фото: Thananuwat Srirasant/Getty Images

«За два года до Игр-2024 возникла проблема – начинается квалификационный период, официально установленный международными федерациями и МОК. Федерации действуют по чёткой инструкции, согласно которой не приглашают россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях. Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трёх видах спорта (велоспорт, дзюдо, теннис), которые действовали иначе. И смогут ли даже они квалифицироваться? Я не уверен», – сказал Риди.

В конце февраля МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях из-за событий на Украине. За последний месяц глава МОК Томас Бах дважды чётко дал понять, что отзыва этой рекомендации не будет. Соответственно, наши спортсмены не будут участвовать ни в личных, ни в командных турнирах, позволяющих квалифицироваться на Олимпийские игры.

Давайте разберём ситуацию на примере женского гандбола, в котором сборная России всегда один из главных фаворитов. Отбор на Олимпиаду в Париж начался ещё в прошлом году, когда стартовал квалификационный турнир к чемпионату Европы – 2022. Сборная России попала в одну группу с командами Швейцарии, Литвы и Польши. Проходная группа для наших девушек.

Женская сборная России по гандболу Фото: РИА Новости

Осенью 2021 года россиянки уверенно разобрались со швейцарками и литовками. Но запланированные на март 2022 года игры со сборной Польши не состоялись. Сборная России была отстранена от участия в турнире, в оставшихся четырёх матчах нашей команде присудили технические поражения 0:10.

В финальной части чемпионата Европы в ноябре сборная России не сыграет. А с континентального турнира идёт отбор в Париж – чемпион Европы проходит напрямую. То же касается и чемпионата мира – 2023, на который ещё нужно отобраться через квалификацию, к которой сборная России на данный момент опять же не допущена, как и ко всем остальным турнирам.

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Вот и получается, что, даже если сборную России по гандболу вернут в мировой спорт в 2023-м, шансов отобраться в Париж у неё не будет. Всё то же самое и в других видах спорта вне зависимости от того, командный это вид или личный.

С командными всё просто – не прошли квалификацию, и всё, остальные же в это время бились за олимпийские путёвки, и менять правила отбора никто уже не будет. С личными видами шансов чуть больше, но всё упирается в статус. Пока российские спортсмены могут выступать только в качестве нейтральных в дзюдо, теннисе, велоспорте. И то с определёнными ограничениями: на августовский чемпионат Европы по велотреку в Мюнхене не пустили даже российских нейтралов. А этот турнир – отбор к Олимпиаде-2024.

Но вообще ситуация ещё хуже. Даже если предположить, что остальные международные федерации последуют примеру дзюдо, тенниса и велоспорта и будут допускать россиян в нейтральном статусе, это совершенно не гарантирует попадания в Париж даже при условии выполненных нормативов.

Раз статус нейтральный, то для участия в Олимпиаде нужно будет персональное приглашение от МОК. Всё это уже было перед Играми-2018 в Пхёнчхане, когда многие российские спортсмены такого приглашения так и не дождались без объяснения причин. Сейчас всё будет гораздо жёстче. Шансов на выступление в Париже объективно нет. Пожалуй, единственный обходной манёвр – смена спортивного гражданства. Но этот путь доступен далеко не для всех.

В целом же ближайшая перспектива для российских спортсменов – участие в Спартакиаде, где, вероятно, будут представлены все олимпийские виды спорта. За призовые места спортсмены и тренеры будут получать звания и награды. Ну и финансовые поощрения. От этих соревнований Россию точно не отстранят.