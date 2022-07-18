«Правила равны для всех». Как одна шокирующая ошибка лишила Усэйна Болта золота ЧМ-2011

Великий ямайский спринтер Усэйн Болт за свою карьеру провёл множество потрясающих забегов. Однако многие поклонники лёгкой атлетики лучше всего запомнили тот, в котором ямаец до финиша не добрался. Финал чемпионата мира в Тэгу в 2011 году шокировал зрителей по всему миру. Дисквалификация Болта стала главным событием турнира, и общественность даже требовала отменить правило, помешавшее легенде завоевать золото.

Погоня за рекордом

Сезон-2011 складывался для Болта отлично, особенно учитывая тот факт, что он быстро восстановился после травмы. После побед на этапах Бриллиантовой лиги Усэйн заявил, что думает о новом мировом рекорде.

«Я могу лишь в очередной раз сказать, что продолжаю работать над собой. Впереди меня ждёт долгий путь до 9,58 секунды, конечно. Не думаю, что в этом сезоне я наберу такую форму, чтобы пробежать 100 м за это время. Но показать 9,6 или 9,7 минимум мне необходимо. Я упорно работаю, и результат придёт», — сказал Болт за месяц до чемпионата мира в Тэгу.

Нового рекорда все ждали от ямайского спринтера именно на главном турнире года. И всё действительно к этому шло. На ЧМ-2011 Болт был заявлен на три дисциплины: 100 метров, 200 метров и эстафету 4х100 метров. На стометровке Усэйн без проблем выиграл и четвертьфинал, и полуфинал, и даже по времени шёл на заветный рекорд. Но в финале всё пошло не по плану.

Усэйн Болт Фото: Michael Steele/Getty Images

Молниеносный старт

Поначалу всё шло как обычно. Ямаец получил пятую дорожку, и, пока остальные спринтеры сосредоточенно ожидали старта, он привычно заигрывал с публикой и телекамерами. Когда прозвучал выстрел, Усэйн мощно рванул вперёд, но тут же услышал второй выстрел, означающий фальстарт.

Болт мгновенно осознал свою ошибку. Именно он вылетел из колодок первым, на доли секунды раньше положенного. Он снял с себя майку и в отчаянии швырнул её на дорожку, начал кричать и пинать стенку. Но ничего поделать было уже нельзя – мировой лидер был дисквалифицирован.

Такой поворот событий шокировал не только публику, собравшуюся на арене и у экранов телевизоров, но даже соперников Болта. Ведь у них наконец-то появился ощутимый шанс на победу, особенно учитывая, что с турнира снялись Тайсон Гэй и Асафа Пауэлл. В итоге золото завоевал соотечественник Болта Йохан Блэйк, вторым стал Уолтер Дикс из США, а третьим уже ветеран Ким Коллинз, представлявший Сент-Киттс и Невис.

Усэйн Болт Фото: Chris McGrath/Getty Images

«Сейчас я не могу подобрать слов для того, чтобы описать своё состояние. Я самый молодой чемпион мира, это великолепное, чудесное чувство, – рассказывал о своих эмоциях Блэйк. – Когда у Болта был зафиксирован фальстарт, я был очень удивлён, потому что мы говорили об этом на тренировке, и это случилось в забеге! После его фальстарта я понял, что должен показать результат за себя и него. Я сосредоточился и выполнил свою работу. У меня остались смешанные чувства: я огорчён за Усэйна Болта, но в то же время получаю огромное удовольствие от своей победы».

«Правила равны для всех»

Видимо, Болт настолько сильно хотел установить рекорд, что забыл об осторожности. Причём фальстарт был не едва заметный, а до ужаса очевидный. Сам Болт ожидаемо отказался отвечать на вопросы об инциденте, лишь небрежно бросив, что не переживает о случившемся.

«Ищете слёзы на моих глазах? Не дождётесь! Я в порядке», – заявил он.

Зато из-за подобного события волновались другие. Публика была настолько ошарашена, что предлагала отменить правило дисквалификации из-за первого же фальстарта. Тем более, помимо ямайской легенды, от него пострадал и олимпийский чемпион Кристин Охуруогу. Но в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сразу пресекли эту идею.

«Мы постоянно пересматриваем наши правила, но не в этот раз. Я не думаю, что кто-то был доволен дисквалификацией Болта. Болт – важный для всей лёгкой атлетики человек. Мы нуждаемся в нём. Но правила есть правила, и они равны для всех», – пояснил директор соревнований Пол Харди.

Агент ямайца Рикки Симмс же попросил не делать из ошибки трагедию.

Усэйн Болт Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Я ещё не говорил с Усэйном и сам не могу объяснить, что с ним произошло. Фальстарт был заметен невооружённым взглядом, нельзя сказать, что тут просто не повезло… Сейчас Усэйн скрылся и, видимо, не хочет ни с кем разговаривать. Ему надо побыть одному. Впереди дистанция 200 м, и там ему будет что доказывать. Я не думаю, что случившееся надо воспринимать как трагедию. Усэйн – величайший спортсмен современности, а поражения случаются у всех».

И действительно, Болт её доказал свою силу. Он выиграл 200 метров, показав лучший результат сезона в мире – 19,40 секунды. Да и новый мировой рекорд установил, правда, в эстафете 4х100 метров. Вместе с Неста Картером, Майклом Фрэйтером, Йоханом Блэйком он пробежал дистанцию за 37,04.