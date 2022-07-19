Странное происшествие в финале ЧМ-2022. На дорожку перед бегунами выскочил телеоператор

Спортсменам пришлось преодолевать на одно препятствие больше, чем обычно.

Лишнее препятствие

Для любителей лёгкой атлетики привычно, что соревнования по всем видам на стадионе проходят параллельно. Обычно это не создаёт особых проблем, за исключением того, что зрителям приходится привыкать к постоянным переключениям трансляции. Но на чемпионате мира – 2022 такой подход едва не сорвал мужской финал на 3000 метров с препятствиями.

Стипль-чез – довольно интересная дисциплина, хотя она и не пользуется особой популярностью у зрителей по сравнению со многими другими видами соревнований по лёгкой атлетике. Обычно спортсменам приходится по ходу дистанции преодолевать серию препятствий – барьеров и рвов с водой.

Однако финальный забег едва не был сорван из-за традиций проведения соревнований по лёгкой атлетике. В самом начале забега на дорожке появилось лишнее препятствие в виде оператора. Мужчина, который снимал женский тройной прыжок, не заметил, как оказался на пути спортсменов. Да и, кажется, пока атлеты не обогнули его, не понял, где находится. Участники финала не растерялись, группой аккуратно обогнули оператора и без проблем продолжили забег. Мужчина, увидев, что допустил ошибку, быстро покинул дорожку, вернувшись в специальную зону для телевизионщиков.

Оператор оказался в секторе для бега. Спортсменам пришлось преодолевать на одно препятствие больше Фото: Carmen Mandato/Getty Images

«Это что за…»

Остаток финала прошёл без происшествий. Спортсмены шли на равных, и победу на последних метрах дистанции вырвал марокканец Суфьян Эль-Баккали, преодолевший дистанцию за 8 минут и 25 секунд. Вторым стал эфиоп Ламеха Гирма, потративший на секунду больше. Тройку призёров замкнул кениец Консеслус Кипруто с результатом в 8 минут и 27 секунд. Из-за инцидента с оператором результаты забега не были аннулированы.

Несмотря на благополучный исход, спортсмены признавались, что ситуация с выходом оператора на дорожку оказалась для них довольно стрессовой.

«Я немного беспокоился, что оператор так или иначе метнётся в последнюю секунду, – рассказал американец Эван Джагер, финишировавший шестым. – Но, к счастью, он не понял, что мы были там, пока мы все не пробежали мимо».

Необычной ситуация была и для комментаторов турнира. Так, в социальных сетях отдельно похвалили серебряного призёра ЧМ-2007 Кару Гучер, которая комментировала забег в прямом эфире на NBC Sport.

«Это что за…?! Снимаю шляпу перед Карой Гучер за то, что она не потеряла самообладание в прямом эфире, когда оператор стал 29-м барьером в финале мужского забега!» – написала известная бегунья Салли Бергесен.

Несомненно, стресс испытал и оператор, который едва не сорвал финал. Даже интересно, чем для него закончилась эта история, помимо переживаний.