Знаменитая бегунья чуть не потеряла волосы во время спринта на ЧМ. Но это её не остановило

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в американском Юджине произошёл очередной забавный инцидент. Знаменитая ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс умудрилась поправить яркий парик во время спринтерского забега на 200 метров, но даже это не помешало ей пройти квалификацию.
Парик соскользнул на повороте
Олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс вышла на старт квалификации в беге на 200 м в бирюзовом парике с длинными распущенными волосами. Во время забега, когда Фрейзер-Прайс входила в поворот, парик соскользнул, и девушке пришлось поднять руку и потратить около секунды на то, чтобы придержать его. Несмотря на это, она финишировала второй в своём забеге с результатом 22,26 секунды и напрямую вышла в полуфинал.
Выиграла забег Аминату Сейни из Нигера, её время – 21,98 секунды.
«Здесь у меня несколько стилистов»
Стоит отметить, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс часто экспериментирует с волосами. Она рассказала, что взяла на чемпионат мира в Юджине 10 париков!
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
Фото: Carmen Mandato/Getty Images
«Я взяла отдельную сумку для париков и средств для волос. Подготовила волосы, покрасила их дома и упаковала. Здесь у меня есть несколько стилистов, которые помогают мне с париками, именно этот я надевала сама».
Полуфинальные и финальный забеги пройдут 20 и 22 июля соответственно. И, похоже, ямайская спортсменка готова удивлять зрителей и соперниц новыми париками из своей коллекции. Ведь за день до этого 35-летняя Шелли-Энн выиграла золото ЧМ в беге на 100 метров. Для этой дистанции ямайская чемпионка выбрала парик цвета блонд с яркими зелёными прядками.
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