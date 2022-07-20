Знаменитая бегунья чуть не потеряла волосы во время спринта на ЧМ. Но это её не остановило

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в американском Юджине произошёл очередной забавный инцидент. Знаменитая ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс умудрилась поправить яркий парик во время спринтерского забега на 200 метров, но даже это не помешало ей пройти квалификацию.

Парик соскользнул на повороте

Олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс вышла на старт квалификации в беге на 200 м в бирюзовом парике с длинными распущенными волосами. Во время забега, когда Фрейзер-Прайс входила в поворот, парик соскользнул, и девушке пришлось поднять руку и потратить около секунды на то, чтобы придержать его. Несмотря на это, она финишировала второй в своём забеге с результатом 22,26 секунды и напрямую вышла в полуфинал.

Выиграла забег Аминату Сейни из Нигера, её время – 21,98 секунды.

«Здесь у меня несколько стилистов»

Стоит отметить, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс часто экспериментирует с волосами. Она рассказала, что взяла на чемпионат мира в Юджине 10 париков!

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс Фото: Carmen Mandato/Getty Images

«Я взяла отдельную сумку для париков и средств для волос. Подготовила волосы, покрасила их дома и упаковала. Здесь у меня есть несколько стилистов, которые помогают мне с париками, именно этот я надевала сама».

Полуфинальные и финальный забеги пройдут 20 и 22 июля соответственно. И, похоже, ямайская спортсменка готова удивлять зрителей и соперниц новыми париками из своей коллекции. Ведь за день до этого 35-летняя Шелли-Энн выиграла золото ЧМ в беге на 100 метров. Для этой дистанции ямайская чемпионка выбрала парик цвета блонд с яркими зелёными прядками.