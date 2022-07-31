Гениальный украинец побил рекорд и получил «Феррари». Последнее достижение великого Бубки

В 1994-м в Альпах он перелетел планку на высоте 6,14 м. Больше четверти века никто не мог прыгнуть выше.

28 лет назад в итальянском местечке Сестриере великий советский и украинский легкоатлет Сергей Бубка установил свой 35-й и последний мировой рекорд в прыжках с шестом. Он преодолел планку на высоте 6,14 м, что стало новым достижением для открытых стадионов. За этот феноменальный прыжок он получил крутой подарок от главного спонсора соревнований.

Сколько попыток тогда сделал Бубка? Какими были погодные условия? Что помогло ему прыгнуть так высоко?

До 2000 года Международная федерация лёгкой атлетики делила мировые рекорды на те, что были установлены на открытых и закрытых стадионах. И тот же Бубка, начавший бить мировые рекорды уже после того, как впервые стал чемпионом мира, в 1993-м в Донецке на «Звёздах шеста» прыгнул на 6,15 м. Это был мировой рекорд для залов, и если бы тогда действовали новые правила, то и абсолютный мировой рекорд.

Но тогда рекорды считались раздельно, а потому на коммерческом старте в итальянском местечке Сестриере в Альпах на высоте около 2000 м над уровнем моря все ждали попытки нового мирового достижения от 30-летнего Бубки. Гениальный спортсмен, которого многие уже записали в пенсионеры и говорили, что новые достижения он больше не побьёт, заставил всех скептиков замолчать.

Хотя самый первый прыжок на разминочной для него высоте 5,70 м у Бубки не получился. Но со второй попытки он преодолел начальную высоту, затем с первой попытки прыгнул на 5,90 м и гарантировал себе победу в коммерческом турнире, а уже потом заказал 6,14 м. Естественно, Бубку мотивировал приз от главного спонсора соревнований – за мировой рекорд автогигант «Феррари» обещал спортивную модель «Тестаросса», стоимость которой составляла около $ 130 тыс.

Бубка преодолел планку с первой же попытки с очень хорошим запасом.

«Возможно, мне помог попутный ветер, возможно – высота. На самом деле у меня были идеальные условия для установления рекорда, спасибо организаторам. Я могу и выше. Если я наберу форму, как в 1991-м, думаю, смогу замахнуться на 6,20 м или даже на 6,30 м, — рассуждал рекордсмен. – Я исправил свои ошибки и улучшил технику».

«Это высокогорье, Альпы. Сектор был оборудован специально под него. Насколько он соответствовал стандартам по характеристикам, непонятно. Стадион находится в ущелье, там всегда очень сильный попутный ветер. Я бы не назвал эти условия некомфортными для Бубки», — объяснял рекордный прыжок Бубки серебряный призёр Олимпиады-1988 Радион Гатауллин.

Сергей Бубка Фото: РИА Новости

Представители «Феррари» выполнили обещание и тут же вручили Бубке автомобиль, на котором украинский легкоатлет совершил круг почёта. По данным из разных источников, помимо машины, рекордсмену был ещё вручен чек на $ 120 тыс.

Но выше Бубка прыгнуть уже не смог – слишком часто травмировался. Хотя после своего рекорда он завоевал ещё золотые медали на чемпионатах мира 1995 и 1997 годов.

Рекорд великого украинца на открытых стадионах держался 26 лет – до 17 сентября 2020 года, когда швед Арман Дюплантис на этапе Бриллиантовой лиги в Риме преодолел планку на высоте 6,15 м. Стоит отметить, что абсолютный рекорд Бубки побил француз Рено Лявильни в 2014-м, в Донецке в зале прыгнув на 6,16 м.