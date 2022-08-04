Украинский министр сообщил об отстранении России в дзюдо. Но это оказалось его выдумкой

3 августа министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт ошарашил Россию новостью: Европейский союз дзюдо (EJU) по просьбе Украины запретил россиянам выступать на международных турнирах под эгидой своей организации. Событие казалось катастрофой, ведь дзюдо было единственным олимпийским видом спорта, где нашим спортсменам ещё не запретили выступать. Вот только оказалось, что украинский чиновник поспешил выкинуть россиян с международной арены. Что происходит на самом деле?

«Компромиссы и полумеры не работают»

Гутцайт написал о том, что ещё в одном виде спорта Россия лишилась возможности выступать на международной арене, в своих соцсетях.

«Они (санкции. — Прим. «Чемпионата») существенные, но, к сожалению, неполные. Отменены все официальные международные соревнования на территории России и Беларуси под эгидой IJF и EJU. EJU отстранил россиян и белорусов от соревнований в нейтральном статусе. К сожалению, этого ещё не сделала международная федерация. Мы благодарны партнёрам за поддержку, но ещё раз подчёркиваем: компромиссы и полумеры больше не работают», — написал министр молодёжи и спорта.

Такое решение выглядело удивительно, особенно на фоне позиции, которую с конца февраля занимали чиновники в Европейском союзе дзюдо (EJU) и Международной федерации дзюдо (IJF). Тогда IJF была единственной федерацией среди олимпийских видов спорта, кто не послушал МОК и не стал отстранять россиян, предложив им выступать в нейтральном статусе.

«Поскольку спортивные мероприятия и сам спорт способствуют миру и солидарности, мы считаем, что те спортсмены, которые участвуют в международных спортивных мероприятиях, способствуют миру и международной солидарности. Исходя из этого, глобальное решение о санкциях всех российских спортсменов, независимо от высказанных многими различных мнений, не считается нами оправданным. Любое радикальное решение воспрепятствовать участию спортсменов в соревнованиях лишь продолжит эскалацию насилия и воспитает чувство несправедливости в отношении тех спортсменов, которые не участвовали ни в каких решениях по конфликту», – гласило заявление международной федерации.

Небольшие санкции всё-таки были введены, но они не коснулись спортсменов. Точечные ограничения были направлены против президента России Владимира Путина и предпринимателя Аркадия Ротенберга.

В начале марта Федерация дзюдо России (ФДР), несмотря на поддержку IJF, сама приняла решение временно не отправлять атлетов на международные соревнования из-за сложной внешнеполитической обстановки и трудностей с логистикой. Однако в конце июня россияне триумфально вернулись на международный уровень: на турнире «Большого шлема» в Улан-Удэ завоевали девять медалей: пять золотых, две серебряных и две бронзовых.

Украина тогда же заявила, что снимается со всех турниров под эгидой IJF, пока спортсмены из России окончательно не будут отстранены от турниров. И действительно, ни в одном из следующих этапов турнира «Большого шлема» и Гран-при украинцы не выступали. Россияне, впрочем, тоже.

«Такого решения нет»

Заявление Гутцайта было резонансным, и на фоне неучастия россиян в международных стартах в июле могло показаться, что оно является правдой. Смущало лишь два момента: отстранение никак не соотносилось с позицией IJF, а также официального подтверждения слов Гутцайта на сайтах международной, европейской и даже российской федерации не было.

Мадина Таймазова Фото: РИА Новости

В пресс-службе Федерации дзюдо России «Чемпионату» кратко сообщили, что никаких писем от EJU на эту тему не поступало. А чуть позже заявление украинского министра опроверг и Европейский союз дзюдо (EJU).

«Такого решения Европейского союза дзюдо нет, – пояснил главный медиасоветник EJU Вольфганг Эйхлер. – После последнего заседания исполнительного комитета в Австрии месяц назад была опубликована следующая цитата президента Европейского союза дзюдо Ласло Тота о текущем статусе: «Мы договорились с Федерацией дзюдо России, что на предстоящих соревнованиях Европейского союза дзюдо не будет участия России и Беларуси как среди высшего, так и среди молодёжного и юниорского уровня». С тех пор не было никаких дальнейших сообщений или решений».

Получается, никакого отстранения россиян от европейских турниров не было, и уж тем более никакого запрета на выступления в нейтральном статусе. Наши спортсмены пропустили этап турнира «Большого шлема» в Будапеште и Гран-при в Загребе, так как сами решили туда не ехать. Вероятно, россияне, как и в марте, опасались за безопасность и столкнулись с логистическими трудностями. Гутцайт же, по всей видимости, просто выдал желаемое за действительное.