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Легков отреагировал на слова Ридзика, заявившего, что Александру не место в комиссии ОКР

Легков отреагировал на слова Ридзика, заявившего, что Александру не место в комиссии ОКР
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Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи, российский лыжник Александр Легков отреагировал на слова бронзового призёра Олимпиады-2022 в ски-кроссе, российского фристайлиста Сергея Ридзика. Ранее Ридзик заявил в эфире «Матч ТВ», что Александру не место в комиссии ОКР.

«Высказывание Сергея Ридзика? Я никак на это не отреагирую. У каждого своё мнение. Пускай говорит», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась инициатива снизить пенсионный возраст у спортсменов. С данной инициативой выступили двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова и бронзовый призёр двух Олимпиад во фристайле Сергей Ридзик. Александр Легков раскритиковал эту идею.

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