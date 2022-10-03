Олимпийских чемпионок из США отправили в нокдаун. Итоги первого этапа ЧМ-2022 по волейболу

В воскресенье, 2 октября, завершился первый групповой этап женского чемпионата мира по волейболу, который проходит в Польше и Нидерландах.
И надо признать, что грандиозных сенсаций зрители не увидели. Финалисты чемпионата мира – 2018 Сербия и Италия стали единственными командами, которым удалось завершить групповой этап без единого поражения.
А сборная Хорватии, заменившая Россию, уже вылетела.
Ураган чуть не сдул сборную Пуэрто-Рико
Начнём с необычного. В предпоследний день первого этапа девушкам из Пуэрто-Рико удалось пробиться во второй раунд благодаря победе над Кенией. А начало турнира сложилось для пуэрториканок кошмарно: из-за мощного урагана «Фиона» команда вылетела из своей страны в неполном составе. Ещё пять игроков присоединились к команде лишь накануне своего первого матча. Несмотря на это, команда Пуэрто-Рико всё-таки выкарабкалась на четвёртое место в группе А и прошла в следующий этап.
Если говорить о ярких сенсациях, то стоит вспомнить встречу команд Таиланда и Турции. В напряжённом матче из пяти партий команда Таиланда обыграла грозных турчанок со счётом 3:2. Обе команды вышли в следующий этап чемпионата. Турция заняла первое место в группе B, Таиланд – третье.
Чемпионат мира по волейболу — 2022 среди женщин
Фото: volleyballworld.com
А на последнем месте в группе B оказалась команда Хорватии. После отстранения России от участия в чемпионате мира именно Хорватия была приглашена принять участие в турнире как лучшая по рейтингу среди сборных, ранее не отобравшихся на чемпионат. Однако в первом раунде турнира хорватки не одержали ни одной победы и не смогли пройти дальше.
Чемпионки мира против чемпионок Олимпиады
Один из самых ожидаемых матчей состоялся в группе С. Чемпионки мира 2018 года из Сербии обыграли американок, олимпийских чемпионок Токио, со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:13). С 12 очками и четырьмя победами в пяти матчах девушки из США вышли во второй этап со второго места в группе. А сербские девушки – с первой строчки, без единого поражения в первом раунде.
Напряжённая борьба развернулась в группе D, где каждой из шести команд удалось набрать очки. Сразу три сборные, Китай, Япония и Бразилия, претендовали на первое место в группе, набрав по 12 очков. Пришлось считать дополнительные показатели, и по соотношению выигранных и проигранных партий получилось вот так: Бразилия – первая, Китай – второй, Япония – третья.
Стоит отметить, что весьма неожиданной была победа японок над бразильянками со счётом 3:1. До 2022 года команды встречались на крупных международных соревнованиях 75 раз, а Япония побеждала лишь 15.
Чемпионат мира по волейболу — 2022 среди женщин
Фото: volleyballworld.com
Без гонки за олимпийскими путёвками
Из 24 команд-участниц чемпионата мира во второй этап вышли 16 – по четыре из каждой группы. Во втором этапе, который пройдёт с 4 по 9 октября, команды будут распределены на две группы, восемь сборных выйдут в плей-офф.
Сборные, прошедшие во второй групповой этап
Группа A: Италия, Бельгия, Нидерланды, Пуэрто-Рико
Группа B: Турция, Доминиканская Республика, Таиланд, Польша
Группа C: Сербия, США, Канада, Германия
Группа D: Бразилия, Китай, Япония, Аргентина
Стоит напомнить, на этом чемпионате мира не разыгрываются квоты на Олимпиаду-2024. Франция уже квалифицировалась на Игры как хозяйка соревнования. Ещё 11 квот будут разыграны на трёх квалификационных турнирах, которые пройдут в 2023 году. А ещё пять команд будут определены по рейтингу Международной федерации волейбола в июне 2024 года.
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