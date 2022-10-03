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Снукер, British Open — 2022: Райан Дэй сенсационно обыграл Марка Аллена в финале турнира – обзор

«Мы играем не на бумаге, фаворит не всегда побеждает». Сенсация на British Open – 2022
Татьяна Постникова
Райан Дэй сенсационно обыграл Марка Аллена
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Лучшие снукеристы повылетали, а чемпионом неожиданно стал Райан Дэй, занимающий 27-е место в мировом рейтинге.

2 октября в Милтон-Кинсе завершился возрождённый British Open. Финал по-настоящему драматичного турнира вышел удивительным и напряжённым. За титул боролись отнюдь не лидеры мирового топа, а снукеристы, даже не попадающие в первую десятку, но схватка получилась классной.

В итоге победителем неожиданно 27-й номер мирового рейтинга Райан Дэй, выигравший лишь четвёртый рейтинговый турнир в своей карьере!

Гроза фаворитов

Этот British Open стал преподносить сюрпризы ещё с квалификации. В августе турнир досрочно покинули опытнейшие Стивен Хендри и Джимми Уайт, в сентябре в отборочном раунде выбыл явный фаворит, действующий чемпион мира Ронни О’Салливан. Ракета едва появился у стола после длительного перерыва, связанного с травмой руки, и сразу же проиграл 63-му номеру мирового рейтинга Александру Урсенбахеру.

Вслед за Ронни турнир один за другим покинули Шон Мёрфи, Джон Хиггинс, Стюарт Бинэм, а также действующий победитель British Open Марк Уильямс. В 1/8 финала выступление на турнире завершил ещё один фаворит Джадд Трамп, который проиграл Марку Аллену (3:4). После этого главным претендентом на победу стал Марк Селби, особенно учитывая, что в 1/8 финала Шут из Лестера сделал четвёртый в карьере и единственный на текущем British Open максимальный брейк, за что получит дополнительные £ 5 тысяч. Однако и Селби выбыл из борьбы, проиграв в четвертьфинале тому же Аллену (3:5).

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Гроза фаворитов Аллен красиво отреагировал на неудачи фаворитов.

«К счастью, мы играем в снукер не на бумаге, поэтому фаворит не всегда побеждает. В противном случае это была бы скучная игра», – пошутил Марк.

В итоге в финале оказались два снукериста не из мирового топа: Марк Аллен, занимающий 14-е место в рейтинге, и Райан Дэй, расположившийся на 27-й строчке. Райан на своём пути к решающему матчу British Open одолел Ребекку Кенну (4:1), Джерарда Грина (4:1), Джимми Робертсона (4:1), Грэма Дотта (4:2), Юань Сыцзюня (5:4) и Робби Уильямса (6:5). Аллен же, помимо мощных Трампа и Селби, обыграл Стюарта Кэррингтона (4:0), Ли Хана (4:1), Гэри Уилсона (4:2) и Ноппона Саенгхама (6:1).

«Я просто рад, что закончил матч»

Перед финалом казалось, что шансы на победу были гораздо выше у Аллена. Во-первых, Марк более стабильно прошёл все стадии British Open, обыгрывая соперников с большим преимуществом, и к тому же выбил пару лидеров. Во-вторых, Орлиный глаз – лидер турнира по количеству сенчури-брейков. На его счету их восемь, самый крупный из которых — в 143 очка. У его ближайшего преследователя – Марка Селби – шесть сотенных брейков.

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Однако выиграть в финале Аллену не удалось. Борьба за титул выдалась напряжённой и очень динамичной. В дневной сессии было видно, что каждый из снукеристов заряжен на победу. Видимо, именно поэтому игра двигалась сродни качелям: сперва Марк забирал фрейм, а следом Райан сравнивал — или наоборот. В итоге дневная сессия завершилась ничьей со счётом 4:4. Аналогичным образом стартовала и вечерняя сессия: один вырывался вперёд, другой тут же нивелировал отрыв соперника. Так продолжалось до счёта 7:7, а потом Дэй всё же выдал невероятный рывок, будто без особых усилий забрал четыре оставшихся фрейма подряд и стал победителем British Open.

Марк Аллен

Марк Аллен

Фото: Getty Images

«Это самая крупная победа в моей жизни. Я знал, что действительно должен быть на вершине. Я просто рад, что закончил матч», – признавался Дэй.

«Я просто полностью потерял свою игру и веру в свои действия за столом. Райан адаптировался лучше, чем я, и заслужил победу», – сокрушался Аллен.

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Титул стал для Райана особенным. Во-первых, это четвёртая победа снукериста на рейтинговом турнире в карьере. Во-вторых, в качестве чемпиона British Open спортсмен получит £ 100 тысяч – это максимальные призовые в его жизни.

В обновлённом рейтинге Дэй поднялся на 11 позиций, расположившись на 16-й строчке, Аллен же оказался в плюсе на четыре позиции и замкнул топ-10.

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Теги Другие Снукер Марк Аллен •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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