Шахматиста из США уличили в жульничестве в сотне партий. Ниманн обманывал даже Непомнящего

Чемпион мира Магнус Карлсен был прав, когда обвинил 19-летнего соперника в мошенничестве? Вероятно, да. Но доказательства неоднозначны.

Крупнейший шахматный портал Chess.com представил доказательства виновности американского гроссмейстера Ханса Ниманна в жульничестве. По мнению руководства и аналитиков портала, выраженного в 72-страничном докладе, шахматист из США обманывал соперников в 112 партиях, даже на турнирах с призовым фондом. В числе жертв Ниманна оказались многие ведущие гроссмейстеры, в том числе и российский претендент на звание чемпиона мира Ян Непомнящий.

Началось всё с неожиданного решения пока ещё действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена сняться с Кубка Синкфилда в США. Норвежец проиграл Ниманну белыми (!) в третьем круге, а затем покинул турнир, опубликовав в соцсетях загадочную отсылку к словам легендарного футбольного тренера Жозе Моуринью. Их смысл – не могу говорить, иначе будут проблемы. Шахматное сообщество увидело в них прозрачный намёк на читерство Ниманна.

Этот скандал просто взорвал шахматный мир. От Карлсена потребовали объяснений, и позже чемпион мира действительно их дал, заявив, что Ниманн – обманщик, который, хоть и признал два случая мошенничества за шахматной доской, на самом деле жульничал гораздо больше и чаще. Американец же страстно защищался, обвинив Карлсена в том, что тот хочет разрушить его развивающуюся карьеру, и даже был готов сыграть против норвежца голым, показывая, что не использует никаких запрещённых технических средств.

На платформе Chess.com аккаунт Ниманна был заблокирован, а руководство сайта обещало предоставить миру свои доказательства. Своё обещание онлайн-платформа сдержала через месяц. Получилось громко: мошенничество Ниманна назвали «вопиющим и безудержным». В расследовании утверждается, что только за 2020 год американец, которому на тот момент было 17 лет, сжульничал в 112 онлайн-партиях, в том числе и на турнирах с призовым фондом. Ходы Ниманна совпадали с первой линией шахматных движков.

В числе пострадавших от действий Ниманна оказался и россиянин Ян Непомнящий, претендент на звание чемпиона мира.

Ниманн Фото: fide.com

В качестве доказательств Chess.com приводит собственные аналитические разработки и машинные алгоритмы, которые известны уже более 15 лет. С юридической точки зрения эти доказательства не являются состоятельными. Другое дело, как к приведённому докладу отнесутся ведущие шахматисты мира? Сочтут ли они доказательства платформы убедительными настолько, чтобы принять какое-то негласное решение по Ниманну?

Если шахматисты один за другим начнут сниматься с турниров с участием Ханса, вопрос будет закрыт. 5 октября стартует чемпионат США, в котором сыграет и Ниманн, и пока никто о своём отказе играть на турнире не заявлял.

Тут важно отметить, что приведённые доказательства жульничества касаются только онлайн-партий Ниманна. В классических шахматах он в обмане уличён не был, и это в расследовании отмечается отдельно.

Хотя анализ таких партий Chess.com также провёл и опубликовал таблицу прогресса лучших шахматистов мира в возрасте от 11 до 19 лет. Так вот, согласно этой таблице, Ниманн гораздо талантливее Роберта Фишера, Магнуса Карлсена и Алирезы Фируджи! И у него очень много «чистых» партий, то есть партий, в которых он делал абсолютно безошибочные ходы.

Прогресс лучших шахматистов мира в возрасте от 11 до 19 лет Фото: Chess.com

В расследовании говорится, что прогресс Ниманна в классике сопровождается странными скачками на элитных турнирах и вообще выглядит статистически неординарным. Кстати, международным мастером Ханс стал в 2015-м, а норматив гроссмейстера выполнил в конце 2020-го – того самого года, когда он был уличён в многочисленных случаях жульничества. Авторы отчёта призывают ФИДЕ провести тщательный анализ на основе собранных данных.

Карлсен Фото: fide.com

При этом стоит отметить, что анализ классических партий Ниманна неофициально проводил профессор Кеннет Риган, который считается одним из ведущих мировых экспертов по борьбе с читерством в шахматах. Так вот, Риган доказательств виновности американца не нашёл.

В международной федерации уже ведут своё расследование всей этой ситуации. Интересно, к каким выводам придёт специальная комиссия ФИДЕ.