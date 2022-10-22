Дожали, мужики! «Енисей» в красивой борьбе выиграл финал Кубка России по регби

«Тяжёлая машина» из Красноярска в первом тайме побуксовала, но ближе к финалу встречи показала свою мощь.

«Енисей» и «ВВА-Подмосковье» во втором сезоне подряд встречались в финале Кубка России по регби. В прошлом году победа осталась за красноярской командой, поэтому «военлётам» очень хотелось взять реванш.

Тем интереснее, что перед матчем на счету каждого клуба было по восемь Кубков России. Фаворитом в сражении за девятый трофей был «Енисей». Но команда из Монино всё-таки сумела навязать борьбу грозному сопернику.

«Настрой будет запредельный»

Встречи «Енисея» и «ВВА-Подмосковья» – это всегда особое событие, ведь оба клуба традиционно входят в число лидеров российского регби и нередко разыгрывают главные трофеи. Достаточно лишь вспомнить, что в финалах Кубка России эти команды встречались восемь раз, при этом в пяти матчах победа осталась за «тяжёлой машиной».В прошлом году кубок также разыгрывали эти две команды, и домой его увезла сибирская команда (41:34).

Финал Кубка России по регби Фото: РИА Новости

В нынешнем сезоне на пути к финалу «Енисей» уничтожил «Славу» (41:5) и разгромил «Локомотив-Пензу» (52:17). «ВВА-Подмосковье» же обыграло московское «Динамо» (33:23), а потом вырвало победу в матче с «Красным Яром» (13:12). Стоит сказать, что ВВА после ухода ряда лидеров проводит не самый удачный сезон: «военлёты» испытывают трудности не только в кубке, но и в чемпионате страны. После десяти игр монинцы идут лишь на четвёртом месте в таблице, уступая лидирующему «Енисею» 21 очко.

«Неудачи в чемпионате подстегнут «ВВА» к борьбе? Конечно, ведь это финал, тем более в таком варианте он копирует финал 2021 года, – делился ожиданиями капитан «Енисея» Дмитрий Герасимов. – В прошлый раз мы сначала уступали, но потом вернулись в игру и добились своего. Остаётся только повторить: любая команда за 80 минут может выдать свою лучшую игру. Поэтому настрой будет запредельный не только у них, но и у нас».

Равный первый тайм

С первых минут «Енисей-СТМ» владел преимуществом, но реальных шансов открыть счёт не имел из-за потерь мяча. Первая десятиминутка прошла в плотной борьбе близ центра поля, ни один из клубов не мог приблизиться к зачётной зоне. Первые очки на 18-й минуте мог набрать Ислам Абдулкадыров из «ВВА-Подмосковья», но со штрафного он пробил чуть левее створа.

Финал Кубка России по регби Фото: РИА Новости

«Тяжёлая машина» из Красноярска тут же перехватила инициативу и сумела открыть счёт – Александр Будыченко занёс попытку. Правда, опуская мяч на газон, он неудачно упал, и арбитрам пришлось долго разбираться, что случилось раньше – мяч коснулся травы или регбист заступил в аут. В итоге решение было принято в пользу «Енисея». Реализацию Рамиль Гайсин не забил – 5:0.

На 29-й минуте красноярский клуб удвоил своё преимущество. Давит Месхи прорвался по краю, но снова без реализации – 10:0.

Казалось, «Енисей» пошёл в отрыв, но ВВА чуть не отыгралось на последних минутах тайма. Сперва Арноут Малербе набрал пять очков за прорыв по центру, а потом Ислам Абдулкадыров добавил ещё два очка за реализацию. На перерыв команды ушли лишь со счётом 10:7 в пользу фаворита.

Финал Кубка России по регби Фото: РИА Новости

Трофей — у фаворита

В начале второго тайма монинцы сравняли счёт благодаря точности Абдулкадырова, который забил со штрафного – 10:10. После этого команды завязали вязкую борьбу в центре поля, попутно освежая состав заменами.

На 59-й минуте «Енисей» всё-таки использовал свой шанс: Константин Узунов занёс мяч в зачётную зону. Но судья снова потратил несколько минут на просмотр момента в повторе – у него были подозрения на офсайд.

В этот раз Гайсин всё-таки исполнил реализацию – 17:10. А спустя семь минут красноярцы сняли все вопросы о победителе, пробив чужую оборону молом. За оставшееся время парни из «ВВА-Подмосковье» не смогли сократить отставание, хотя было видно, что они не сдавались до последних минут.

Финал Кубка России по регби Фото: РИА Новости

В итоге «Енисей-СТМ» выиграл матч со счётом 22:10 и завоевал девятый Кубок России. Любопытно, что эта встреча стала наименее результативной между командами в этом году. До этого клубы встречались трижды, во всех матчах победа осталась за «тяжёлой машиной» (36:10; 52:27 и 58:7). В этот раз дружина из Монино отчаянно боролась с фаворитом и проиграла достойно.