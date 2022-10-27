«Проблемы с гражданством». Российскому мини-футболисту не дали сыграть в Лиге чемпионов

Ивана Чишкалу попросту не пустили в Румынию, где он должен был сыграть за португальскую «Бенфику».

Российского нападающего Ивана Чишкалу, выступающего за португальский мини-футбольный клуб «Бенфика», не допустили к участию в матчах основного раунда Лиги чемпионов. Всё из-за его российского гражданства.

Хотя политической подоплёки в этой истории, к счастью, нет.

«Не получил разрешения от властей»

По сообщению «Бенфики», пограничные службы Румынии не дали россиянину разрешение на въезд в страну из-за его гражданства. А именно в этой стране с 26 по 29 октября португальский клуб проводит матчи в еврокубке.

«Иван Чишкала временно не может принять участие в основном раунде Лиги чемпионов из-за проблем, связанных с его гражданством. Несмотря на усилия клуба, игрок не получил разрешения от румынских властей на въезд в страну. Иван Чишкала вернулся в Португалию во вторник, но «Бенфика» продолжает прилагать усилия, чтобы игрок смог поехать в Румынию и помочь команде», — сообщается на сайте португальского мини-футбольного клуба.

В основном раунде Лиги чемпионов «Бенфика» выступает в четвёртой группе. В одном квартете вместе с португальской командой оказались: румынский «Юнайтед Галац», украинский «Ураган» и венгерский «Халадаш». Три лучшие команды по итогам группового этапа выйдут в следующий раунд.

Иван Чишкала в сборной России Фото: Marcel ter Bals/Getty Images

«Психоз европейских коллег»

Ситуацию с недопуском российского спортсмена прокомментировал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев:

«С футбольной точки зрения, это неправильно, когда политика вмешивается в спорт. Иван – один из самых достойных игроков мирового футзала. Он получил приглашение в «Бенфику», значит, мировое футзальное сообщество признаёт его талант. Сегодняшние политические реалии и некий психоз у наших европейских коллег не позволяют пустить Ивана на матч Лиги чемпионов.

Не надо использовать спортивную площадку для того, чтобы таким способом показывать, что русские не должны быть на соревнованиях. Чишкала сейчас один из лидеров «Бенфики», его отсутствие может повлиять на результат. Насколько мне известно, у него были оформлены документы по всем европейским правилам», – сказал Алиев Metaratings.

«Внутриевропейская бюрократия»

Сам Чишкала рассказал, что проблемы со въездом в Румынию возникли не из-за политических вопросов, а по причине проблем с документами.

«Никакой проблемы с политикой нет. Там были внутриевропейские проблемы с кое-какими документами. Поэтому меня не пустили. Это внутриевропейская бюрократия. Сейчас прилетел обратно, буду делать эту бумагу. Сейчас оформлю нужный документ. Это вопрос недели, он быстро делается. В любом случае ничего глобального не произошло», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Иван Чишкала с 2020 года выступает за «Бенфику», в мае 2022 он продлил контракт с клубом до 2025 года. В составе сборной России по мини-футболу он стал серебряным призёром чемпионата мира и чемпионата Европы.