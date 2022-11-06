Россия не будет играть с Украиной в шахматном турнире претенденток. Это даже к лучшему!

Поклонники шахмат в России уже с нетерпением ждут матча за титул чемпиона мира между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем, который состоится весной 2023 года. Но не стоит забывать, что в следующем году состоится битва за корону и в женских шахматах. Отборочный цикл к женскому матчу в самом разгаре, и на право сыграть с китаянкой Вэньцзюнь претендуют сразу три представительницы России: Горячкина, Костенюк и Лагно.

Главные сражения за первое место в турнире претенденток уже впереди. Но в начале ноября был снят один из главных вопросов всего соревнования: о возможном противостоянии шахматисток из России и Украины.

Можно точно сказать – политических битв не будет. Только шахматные.

Россию и Украину развели?

Летом 2022 года Международная федерация шахмат утвердила новый формат проведения турнира претенденток к чемпионскому матчу – 2023. Восемь участниц соревнований были поделены на пары. Дальше – по олимпийской системе: победитель четвертьфинала попадает в полуфинал, победитель полуфинала – в финал. Ну а тот, кто выиграет финал, сыграет с Вэньцзюнь.

В первой половине турнирной сетки были сформированы пары: Хампи Конеру (Индия) – Анна Музычук (Украина) и Лэй Тинцзе (Китай) – Мария Музычук (Россия). В другой части сетки между собой играют: Александра Горячкина – Александра Костенюк (обе – Россия), Тань Чжуньи (Китай) – Екатерина Лагно (Россия). Согласно официальному пресс-релизу ФИДЕ, пары были образованы в соответствии с мировым рейтингом, однако есть версия, что международная федерация очень хотела развести между собой шахматисток из России и Украины как минимум до финала, чтобы избежать лишних скандалов.

Александра Горячкина Фото: fide.com

Украинки уже выбыли. Россиянки ещё не начинали

Первая четвёрка сыграла два четвертьфинала и полуфинал в конце октября и начале ноября в Монако. Мария Музычук, которая уже была чемпионкой мира в 2015-2016 годах, без особой борьбы уступила китаянке Тинцзе, а вот её старшая сестра Анна, выигрывавшая мировой титул в рапиде и блице, устроила настоящий триллер на пару с Конеру. Украинка сначала смогла отыграться и перевести матч на тай-брейк, в котором дело кончилось зевком девушки из Индии в решающей партии. Анне предстояло сыграть с Лэй Тинцзе.

Всё решилось в четвёртой партии. Музычук допустила пару неточностей, а китаянка, напротив, в ключевые моменты находила сильнейшие решения и получила более приятную позицию в концовке. Анна могла лишь сдаться.

В итоге именно китаянка Тинцзе вышла в финал турнира претенденток. А представители ФИДЕ, вероятно, облегчённо выдохнули. Даже если из второго квартета в финал выйдет россиянка, конфликтов на политической почве не возникнет. Очевидно, что девушки дальше будут просто играть в шахматы.

Россиянки вступят в бой в конце ноября. Четвертьфиналы и полуфинал турнира в рамках группы Б пройдут в Узбекистане с 28 ноября по 11 декабря.