Магнус Карлсен зевнул фигуру и проиграл турнир. Что творится с легендарным чемпионом?

Финал чемпионата мира по футболу, в котором сошлись Аргентина и Франция, смотрели миллионы людей по всей планете. Тем, кто не смотрел, можно лишь посочувствовать. И в число тех, кто пропустил зрелище, вошли знаменитые шахматисты Магнус Карлсен и Хикару Накамура. Пока футболисты делили Кубок мира, у них был свой яркий финал – чемпионата по скоростным шахматам.

Возможно, вы будете удивлены, но Магнус Карлсен потерпел поражение. Он допускал серьёзные ошибки и признал, что Хикару во всём лучше его.

Что же происходит с легендарным чемпионом мира?

Россияне были. Но сразу проиграли

Турнир Speed Chess Championship – это фактически чемпионат мира по быстрым шахматам, который проходит в онлайне и в экспериментальном формате.

Состав участников как раз достоин битвы за корону. Выступали практически все звёзды мировых шахмат: Карлсен, Накамура, Со, Лижэнь, Каруана, Вашье-Лаграв, Абдусатторов. Выступали и российские шахматисты, правда, уже привычно без национальных флагов: Непомнящий, Андрейкин и Грищук.

Забегая чуть вперёд, стоит сказать, что никому из россиян блеснуть на турнире не удалось: все они выбыли уже на стадии 1/8 финала, но, правда, в борьбе. Разве что Ян прилично уступил Вашье-Лаграву, но хочется верить, что голова россиянина уже занята подготовкой к апрельской битве за корону, а онлайн-турнир был лишь небольшим развлечением в серьёзной работе.

Теперь к формату турнира. Каждый матч состоит из трёх частей. 90 минут на рапид, 60 – на блиц и ещё 30 – на пулю. И всё это время шахматисты играют партию за партией, без перерывов. Счёт просто суммируется. Кто набрал больше очков по итогам последних 30 минут, тот и выиграл.

Призовые приличные, но не поражающие воображение. Например, за победу в финале положено порядка $ 15 тыс. или чуть больше (итоговая сумма зависит от соотношения набранных в матче очков). Также бонусы полагаются за каждую стадию плей-офф. Тот же Накамура в сумме заработал около $ 30 тыс.

Карлсен без казусов не обошёлся

В финал после долгого турнира, который в общей сложности продолжался месяц, вышли Магнус Карлсен и Хикару Накамура. Эти двое и выигрывали Speed Chess Championship. Магнус делал это в 2016-м и 2017-м, а затем трон на целых четыре года оккупировал Хикару – никто не мог его победить.

Очевидно, Магнус очень хотел отобрать первое место у Хикару и взять реванш за все поражения в онлайне, которые он потерпел от американца в 2022-м.

Но сделать это было очень непросто. Первый отрезок с контролем «5+1» Магнус проиграл практически без шансов, со счётом 6,5:2,5. Накамура играл надёжно и просто убийственно использовал минимальные ошибки норвежца.

«До конца первой трети матча я ощущал, что Хикару фантастически играет в шахматы. Он был лучше меня во всех аспектах», – сказал позже Магнус.

На исходе первой трети пятичасового марафона Карлсен даже переоделся. То ли ему стало жарко, то ли на удачу, но норвежец сменил белую толстовку на салатовую кофту. Не сказать, что в ней дело сразу пошло лучше, но Магнус вернулся в игру и час контроля «3+1» уже выиграл со счётом 6:4.

Хотя и без казусов не обошлось. В одной из партий норвежец в острой борьбе просто зевнул слона, как школьник, только обучающийся игре в шахматы. Вот в такой позиции он переставил слона с f4 на c7 и тут же его лишился без какой-либо компенсации. Комментаторы вскочили со своих мест, Накамура удивился, а Магнус сначала виновато улыбался, а потом схватился за голову руками.

Хикару Накамура — Магнус Карлсен Фото: Кадр из трансляции

Впрочем, всё решили «пуля» (1+1) и хитрая стратегия Накамуры. Американец ещё в блице вполне оправданно играл на удержание счёта и на затяжку времени, уводил игру в как можно более долгие ничейные варианты. Магнус же отчаянно искал выигрыш там, где это было, казалось, невозможно.

«Магнус всегда возвращался в борьбу. Дважды или трижды в «пуле» я думал, что всё, матч окончен, но каждый раз он находил способ выкарабкаться», – рассказывал Хикару о боевых качествах соперника после финала.

Карлсен выиграл последнюю треть матча со счётом 5:4, но для общей победы этого было мало. Матч в итоге завершился со счётом 14,5:13,5 в пользу Хикару. При этом американец всё-таки не вырвал победу на флажке. Последнюю партию выиграл норвежец. Ну а если бы матч продлился на пару минут дольше, то всё было бы в руках Накамуры – ему предстояло играть белыми.

Как бы то ни было, Хикару сохранил свой титул онлайн-чемпиона. А буквально через несколько дней в Алма-Ате стартует офлайн-схватка. Туда приедет и Карлсен, и Накамура, и Непомнящий. И борьба за титул начнётся снова!