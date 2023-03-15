Гроссмейстер год назад покинул родную страну и перебрался в Сербию. А в декабре побеждал Карлсена и Накамуру!

Российский шахматист в последний раз выиграл чемпионат Европы. Кто такой Алексей Сарана

23-летний российский гроссмейстер Алексей Сарана стал новым чемпионом Европы по шахматам. Последним российским победителем турнира, поскольку Федерация шахмат России с 1 мая официально перейдёт в Азию.

Чемпионат Европы проходил в Сербии в курортном городке Врнячка-Бана. 484 участника за 11 туров по швейцарской системе определяли лучшего. Поначалу лидерство захватил украинец Антон Коробов, выигравший пять партий подряд, в том числе и у соотечественника, экс-чемпиона мира ФИДЕ Руслана Пономарёва. Но удержаться на первом месте Коробов не смог.

Ключевой стала партия 9-го тура, в которой Сарана белыми обыграл Коробова за 60 ходов и перехватил лидерство. Стоит отметить, что украинец в последних шести турах набрал 2,5 очка – на концовку турнира Антона немного не хватило. Сарана же играл максимально уверенно и надёжно.

Две ничьих в двух последних турах обеспечили ему итоговый результат в 8,5 очка. Столько же набрали украинец Кирилл Шевченко, представляющий Румынию, и юный бельгиец Даниэль Дарда. Но по дополнительным показателям чемпионом стал именно российский гроссмейстер.

Впрочем, велика вероятность, что Сарана в ближайшее время может сменить спортивное гражданство. Год назад он перебрался на постоянное место жительства в Сербию, осудив специальную военную операцию на Украине. При этом в Россию Алексей время от времени приезжает, принимает участие в различных турнирах, но затем возвращается обратно в Сербию.

В декабре на чемпионатах мира по быстрым шахматах и блицу в Казахстане Сарана совершил, казалось бы, невозможное. В блиц он обыграл подряд Хикару Накамуру и Магнуса Карлсена! Да, в итоговом протоколе Алексей оказался не так высоко, как хотелось бы, однако запомнился своими ярчайшими победами.

На чемпионате Европы Алексей Сарана играл под флагом ФИДЕ. Но будет ли он и дальше формально представлять Россию – неизвестно. Поскольку Федерация шахмат России с 1 мая официально будет представлять Азию, российские шахматисты, постоянно проживающие в Европе, могут подать заявление на смену гражданства, которое будет удовлетворено без отбытия карантина.

Именно этим правилом воспользовалась, например, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк, которая с 3 марта представляет Швейцарию.