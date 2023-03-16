В Германии отменили этап Кубка мира по рапире, на который были допущены россиянки

Исполком Федерации фехтования Германии (DFB) проинформировал Международную федерацию фехтования (FIE) о том, что не будет принимать женский этап Кубок мира среди рапиристок, запланированный на первые выходные мая в Таубербишофсхайме. Решение принято совместно с организаторами соревнований.

Президент DFB Клаудия Бокель объяснила это решение несвоевременным возвращением российских и белорусских фехтовальщиков на турниры под эгидой FIE.

«Решение Конгресса FIE снова разрешить участие России и Беларуси вызвало бурные дискуссии как внутри страны, так и за её пределами.

Мы хотим дать понять, что ждали другого решения. Многие вопросы всё ещё открыты, что делает проведение этапа Кубка мира невозможным. Куда правильнее было бы повременить с решением о допуске», — приводит слова Бокель сайт DFB.