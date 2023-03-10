«Все сложности впереди». Великая — о допуске фехтовальщиков из России до соревнований

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Софья Великая высказалась о допуске российских фехтовальщиков на международные турниры.

Решение о допуске российских и белорусских фехтовальщиков к участию в индивидуальных соревнованиях было принято на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) 89 голосами против 46.

«Конечно, мы рады и благодарны всем, кто проголосовал за наш допуск. Мы понимаем, что все сложности ещё впереди. Мы готовились, и мы готовы показывать результат», — сказала Великая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Спортсменам из обеих стран было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIE с марта 2022 года из-за спецоперации на Украине в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета.