Дин Лижэнь угодил в страшный цейтнот и допустил серию роковых ошибок. Ян Непомнящий охотно ими воспользовался.

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Китайский чемпион в панике. Как российский шахматист выиграл третью партию матча за корону

Наверное, в матчах на первенство мира такого, что случилось в седьмой партии противостояния между Непомнящим и Лижэнем, не было с первой битвы между Патриархом Михаилом Ботвинником и Рижским Кудесником Михаилом Талем в 1960 году. Под напором молодого таланта, годившегося ему в сыновья, могучий Ботвинник залазил в страшные цейтноты, где совершенно не держал время и проиграл несколько партий грубейшими зевками.

В седьмой партии матча за мировую корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем случилось нечто подобное.

Чемпион Поднебесной очень тонко поменял в свою пользу дебют, действовал блистательно, на нюансах поставил перед россиянином проблемы, пожертвовал качество за инициативу и… буквально выключился, как робот-убийца в блокбастерах за шаг до того, как вцепиться в беззащитную жертву!

Время шло, китаец не делал хода. Оставалось восемь минут, пять минут, три минуты, минута, 45 секунд… Наконец, Дин словно очнулся от спячки, но последовавшая игра оказалась просто кошмарной – сплошные подставки.

Непомнящий напоминал в этот момент легенду снукера Ронни О’Салливана, к удивлению которого противник сам подкатил все шары к лузам – оставалось только нанести удары, причём не попасть было сложнее, чем промахнуться.

Но рука Яна не дрогнула, и любимец Каиссы вновь повёл в счете.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. 7-я партия

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Кd2 c5 4.Кgf3 c:d4 5.К:d4 Кf6

Неожиданный выбор – китаец отказался от Испанской партии в пользу Французской, которую почти не применял до этого.

6.e:d5 К:d5 7.К2f3 Сe7 8.Сc4

Не хочется допускать 8.Bd3 Nb4, серьёзная альтернатива для белых в плане размещения своего слона 8.g3 0-0 9.Bg2.

8…Кc6 9.К:c6 b:c6

Чёрные допустили создание слабости в своём лагере, но получают возможность вывести пассивного французского слона с8 на большую диагональ с последующим с6-с5.

10.0–0 0–0 11.Фe2 Сb7 12.Сd3 Фc7

12…с5?! 13.Фе4! опасно для чёрных.

13.Фe4 Кf6 14.Фh4

Россиянин агрессивно разыграл дебют и пытается всеми силами напасть на чёрного короля. Но Дин на высоте.

14…c5 15.Сf4 Фb6 16.Кe5 Лad8 17.Лae1 g6 18.Сg5

Аккуратнее выглядело 18.Фh3. Непомнящий недооценил встречную игру китайца, и сейчас Дин Лижэнь начинает активные действия в центре.

18… Лd4! 19.Фh3 Фc7 20.b3 Кh5!

Тонкое возражение: чёрные готовятся сбросить белые фигуры из центра.

21.f4 Сd6 22.c3

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. 7-я партия

Кажется, что ладья чёрных окружена, но китайский гроссмейстер заранее рассчитал, что избегает опасностей жертвой качества.

22…К:f4! 23.С:f4

Возможно, интереснее 23.Л:f4 С:e5 24.С:g6!? h:g6 25.c:d4 c:d4 (к мату ведёт 25… С:f4? 26.Сf6) 26.Лf2 со сложной игрой, но Ян решил принципиально забрать материал.

23… Л:f4 24.Л:f4 С:e5 25.Лh4 Лd8

За пожертвованное качество у чёрных пешка, надёжный король и активные слоны – белым следует переходить к обороне.

26.Сe4 С:e4 27.Лh:e4 Лd5 28.Лh4?!

В поисках упущенной инициативы Непомнящий едва не вступил на опасную дорожку – следовало консолидировать силы 28.Лf1 Лd2 29.Крh1 Л:a2 30.Фf3, и продолжается борьба на три результата.

28… Фd6 29.Фe3 h5 30.g3 Сf6 31.Лc4

Защищая важную пешку. В случае простого 31… Сg5 32.Фf3 a5 у чёрных лучше, но Дин Лижэнь бросился в рукопашную!

31…h4!? 32.g:h4

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. 7-я партия

Ян с невозмутимым выражением лица забрал подношение, и тут в случае 32… Сe5! 33.Фf2 Лd2 34.Лe2 Лd3 китайский гроссмейстер мог начать опасную атаку на белого короля. Однако Дин Лижэнь словно застыл и не делал хода. Время на его часах текло, и дело уже шло к просрочке, а потом китаец словно начал ставить фигуры на первые попавшиеся клетки…

32…Лd2?! 33.Лe2 Лd3??

Следовало защитить опорного пехотинца 33… Лd5.

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. 7-я партия

34.Ф:c5 Лd1+

Уже проигрывает, но хотя бы затягивало сопротивление 34… Ф:c5+ 35.Л:c5 С:c3 36.Крg2.

35.Крg2 Фd3 36.Лf2 Крg7 37.Лcf4

37…Ф:c3, и чёрные сдались, так как после 38.Ф:c3 С:c3 39.Л:f7+ теряют остатки своих сил.

Маятник в матче на первенство мира вновь качнулся в сторону Яна – счёт в матче 4:3. Хочется верить, что россиянин сможет закрепить преимущество.