Китайский чемпион в панике. Как российский шахматист выиграл третью партию матча за корону

Наверное, в матчах на первенство мира такого, что случилось в седьмой партии противостояния между Непомнящим и Лижэнем, не было с первой битвы между Патриархом Михаилом Ботвинником и Рижским Кудесником Михаилом Талем в 1960 году. Под напором молодого таланта, годившегося ему в сыновья, могучий Ботвинник залазил в страшные цейтноты, где совершенно не держал время и проиграл несколько партий грубейшими зевками.
В седьмой партии матча за мировую корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем случилось нечто подобное.
Чемпион Поднебесной очень тонко поменял в свою пользу дебют, действовал блистательно, на нюансах поставил перед россиянином проблемы, пожертвовал качество за инициативу и… буквально выключился, как робот-убийца в блокбастерах за шаг до того, как вцепиться в беззащитную жертву!
Время шло, китаец не делал хода. Оставалось восемь минут, пять минут, три минуты, минута, 45 секунд… Наконец, Дин словно очнулся от спячки, но последовавшая игра оказалась просто кошмарной – сплошные подставки.
Непомнящий напоминал в этот момент легенду снукера Ронни О’Салливана, к удивлению которого противник сам подкатил все шары к лузам – оставалось только нанести удары, причём не попасть было сложнее, чем промахнуться.
Но рука Яна не дрогнула, и любимец Каиссы вновь повёл в счете.
Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)
Матч за звание чемпиона мира по шахматам. 7-я партия
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Кd2 c5 4.Кgf3 c:d4 5.К:d4 Кf6
Неожиданный выбор – китаец отказался от Испанской партии в пользу Французской, которую почти не применял до этого.
6.e:d5 К:d5 7.К2f3 Сe7 8.Сc4
Не хочется допускать 8.Bd3 Nb4, серьёзная альтернатива для белых в плане размещения своего слона 8.g3 0-0 9.Bg2.
8…Кc6 9.К:c6 b:c6
Чёрные допустили создание слабости в своём лагере, но получают возможность вывести пассивного французского слона с8 на большую диагональ с последующим с6-с5.
10.0–0 0–0 11.Фe2 Сb7 12.Сd3 Фc7
12…с5?! 13.Фе4! опасно для чёрных.
13.Фe4 Кf6 14.Фh4
Россиянин агрессивно разыграл дебют и пытается всеми силами напасть на чёрного короля. Но Дин на высоте.
14…c5 15.Сf4 Фb6 16.Кe5 Лad8 17.Лae1 g6 18.Сg5
Аккуратнее выглядело 18.Фh3. Непомнящий недооценил встречную игру китайца, и сейчас Дин Лижэнь начинает активные действия в центре.
18… Лd4! 19.Фh3 Фc7 20.b3 Кh5!
Тонкое возражение: чёрные готовятся сбросить белые фигуры из центра.
21.f4 Сd6 22.c3
Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. 7-я партия
Кажется, что ладья чёрных окружена, но китайский гроссмейстер заранее рассчитал, что избегает опасностей жертвой качества.
22…К:f4! 23.С:f4
Возможно, интереснее 23.Л:f4 С:e5 24.С:g6!? h:g6 25.c:d4 c:d4 (к мату ведёт 25… С:f4? 26.Сf6) 26.Лf2 со сложной игрой, но Ян решил принципиально забрать материал.
23… Л:f4 24.Л:f4 С:e5 25.Лh4 Лd8
За пожертвованное качество у чёрных пешка, надёжный король и активные слоны – белым следует переходить к обороне.
26.Сe4 С:e4 27.Лh:e4 Лd5 28.Лh4?!
В поисках упущенной инициативы Непомнящий едва не вступил на опасную дорожку – следовало консолидировать силы 28.Лf1 Лd2 29.Крh1 Л:a2 30.Фf3, и продолжается борьба на три результата.
28… Фd6 29.Фe3 h5 30.g3 Сf6 31.Лc4
Защищая важную пешку. В случае простого 31… Сg5 32.Фf3 a5 у чёрных лучше, но Дин Лижэнь бросился в рукопашную!
31…h4!? 32.g:h4
Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. 7-я партия
Ян с невозмутимым выражением лица забрал подношение, и тут в случае 32… Сe5! 33.Фf2 Лd2 34.Лe2 Лd3 китайский гроссмейстер мог начать опасную атаку на белого короля. Однако Дин Лижэнь словно застыл и не делал хода. Время на его часах текло, и дело уже шло к просрочке, а потом китаец словно начал ставить фигуры на первые попавшиеся клетки…
32…Лd2?! 33.Лe2 Лd3??
Следовало защитить опорного пехотинца 33… Лd5.
Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам. 7-я партия
34.Ф:c5 Лd1+
Уже проигрывает, но хотя бы затягивало сопротивление 34… Ф:c5+ 35.Л:c5 С:c3 36.Крg2.
35.Крg2 Фd3 36.Лf2 Крg7 37.Лcf4
37…Ф:c3, и чёрные сдались, так как после 38.Ф:c3 С:c3 39.Л:f7+ теряют остатки своих сил.
Маятник в матче на первенство мира вновь качнулся в сторону Яна – счёт в матче 4:3. Хочется верить, что россиянин сможет закрепить преимущество.
- 18 апреля 2023
-
17:43
-
17:00
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:18
-
15:59
-
15:16
-
14:28
-
13:53
-
13:27
-
12:54
-
12:24
-
12:07
-
12:00
-
11:38
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:05
-
09:00
-
00:14
-
00:00
- 17 апреля 2023
-
23:00
-
22:29
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:45
-
21:44
-
20:47
-
20:34
-
20:13
-
20:09
-
20:04