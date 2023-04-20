Шпионский скандал в матче Непомнящего и Лижэня. Секреты подготовки китайца раскрыты?

Ну не мог, не мог матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором Ян Непомнящий и Дин Лижэнь ломают все стереотипы о классических шахматах и отвечают ударом на удар, обойтись без скандала. Хотя тут больше подходит слово «раздолбайство». Такое простое русское слово, вот только применить его можно не к россиянину, а к китайскому гроссмейстеру и его команде.

Что вообще случилось?

Уже по ходу восьмой партии выяснилось, что дебютная подготовка, которую Дин Лижэнь применяет в чемпионском матче, находится в открытом доступе на Lichess.org – одном из крупнейших в мире шахматных сайтов.

На нём может зарегистрироваться любой желающий – от нулевого новичка до чемпиона мира. С помощью инструментов сайта можно делать всё, чем богаты шахматы: играть, изучать дебюты, заводить в компьютер партии прежних лет и наслаждаться битвой Вильгельма Стейница и Михаила Чигорина, например.

Дотошные пользователи так и сделали с партиями чемпионского матча Непомнящий – Дин и обнаружили, что используемые китайцем дебютные варианты уже есть на двух аккаунтах. Можно предположить – пока только предположить, что они принадлежат Дин Лижэню (FVitelli) и его секунданту Рихарду Раппорту (opqrstuv). Эти аккаунты были зарегистрированы с разницей в один день и сыграли между собой более 70 партий, последнюю из которых – всего за четыре дня до первого хода в чемпионском матче.

В этих партиях нашлись и редкий вариант ферзевого гамбита, и крайне редкий вариант защиты Нимцовича, которые Дин Лижэнь уже применил в матче.

Если это действительно так, то иначе как раздолбайством назвать случившееся невозможно. Хорошо, вы готовитесь на классной и удобной платформе. Но прекрасно понимаете при этом, что в современном мире нереально оставить след в интернете, а затем пытаться этот след стереть. А если даже не пытаться стереть, тогда нет сомнений, что он рано или поздно будет обнаружен.

В общем, для Яна Непомнящего ничего не меняется – у него своя подготовка, и вряд ли про неё возможно что-то узнать. Но его команда наверняка уже в курсе случившегося, а изучение вариантов – их работа. Нет никаких сомнений, что они уже анализируют и разбирают эти 70 партий. А вот Дин Лижэню с Рихардом Раппортом придётся что-то придумывать на ходу. Если, конечно, найденные аккаунты действительно имеют к ним непосредственное отношение.

Это век новых технологий. Тут даже шпионы не нужны. Хотя в шахматах подобные скандалы со сливом информации случались всегда. И речь не о читерстве, как в случае с Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном, а именно о шпионаже. Достаточно вспомнить, как 10-й чемпион мира Борис Спасский обвинил члена своей команды эстонского гроссмейстера Иво Нея в сливе дебютной информации команде Роберта Фишера.