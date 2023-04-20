Российского шахматиста критикуют за слабую игру в чемпионском матче. Но это несправедливо!

В соцсетях и комментариях к партиям матча за титул чемпиона мира по шахматам – 2023, в котором сошлись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, очень популярно мнение о том, что уровень игры, мол, совсем не чемпионский. Гроссмейстеры допускают кучу ошибок на ровном месте, «градусник» оценки позиции постоянно скачет – при Карлсене-то такой ерунды не было.

Доля правды в этих претензиях, конечно, есть. Но говорить о глобальной справедливости таких высказываний точно не приходится. И вот почему.

Восприятие шахмат зрителями в последнее время изменилось радикально. Теперь, чтобы понять, что примерно происходит на доске, достаточно зайти на любой популярный шахматный сайт и увидеть там самые разные подсказки. Здесь и лучшие ходы, и ответные угрозы, и оценка позиции. Любой зритель, который следит за всем этим, видит план идеальной игры. На 100% идеальной, без единого изъяна. И ему очень легко критиковать гроссмейстера, который, нервничая за доской, не нашёл ход, явно нарисованный стрелочкой. А если при этом и оценка позиции резко изменилась, то всё, пиши пропало.

Но не стоит забывать, что Ян и Дин всех этих стрелочек не видят. Они видят только фигуры и оценку дают сами, без помощи компьютера. Поэтому, даже когда бездушная машина даёт +5,0 Лижэню, тот, не просчитав верный вариант, делает осторожный ход, сжигая всё это эфемерное преимущество.

Болельщики обоих шахматистов, следящих за партией с движком, шумно дышат, а шахматисты могут лишь чувствовать, что позиция как-то меняется.

Играть идеально, по компьютерной первой линии в сложных, неясных позициях просто невозможно. Лучшие шахматисты планеты – гении, но ресурс их мозга несопоставим с мощностью компьютерного движка. Они считают варианты по-человечески и ходы делают по-человечески. Потому и отклоняются от идеала, ошибаются. И это делает чемпионский матч таким зрелищным. Ведь идеальная игра двух шахматистов всегда приведёт к скучной ничьей.

Кстати, ещё об идеале и компьютерной оценке. Представьте, что таковая была бы, допустим, в футболе. И болельщики тогда требовали бы, чтобы каждый навес был радиоуправляемым, каждый пас – точно в ногу, каждый удар – исключительно в девятку. Согласитесь, странно? Но от шахматистов же это и требуют, сравнивая всё с идеальной компьютерной моделью игры.

Ян Непомнящий Фото: РИА Новости

А что до Магнуса Карлсена, то он действительно в чемпионских матчах играл точнее. А ещё – значительно скучнее. Ян и Дин пытаются обескуражить друг друга острыми атаками, необычными находками, яркими дебютными заготовками – отсюда и обилие неочевидных позиций и ошибок в них.

В том же футболе чемпионы тоже бывают разными. Одни побеждают в зрелищных перестрелках с обилием голов, другие – по пенальти после 0:0. Эксперты обычно больше ценят вторых, а вот зрители – первых.

Ну и напоследок ещё один животрепещущий вопрос. А можно ли победителя матча Ян Непомнящий – Дин Лижэнь называть заслуженным чемпионом мира?

Ответ на него прост – да, можно. Просто на какое-то время сильнейший шахматист планеты не будет чемпионом мира. И, соответственно, наоборот.

В конечном счёте в футбольных финалах же не всегда побеждает №1 по рейтингу. Если бы так было, зачем нужно было бы вообще играть?