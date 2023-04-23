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Первый максимальный брейк на чемпионатах мира по снукеру — историческая серия Клиффа Торбурна, видео

«В тот день жена сказала, что потеряла нашего ребёнка». Первый максимум на ЧМ по снукеру
Татьяна Постникова
Историческая серия Клиффа Торбурна
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Ровно 40 лет назад Клифф Торбурн стал первым человеком, набравшим 147 очков на главном турнире года.

23 апреля – знаковая дата для снукера. В этот день ровно 40 лет назад случилось знаменательное событие – впервые на чемпионатах мира был сделан максимальный брейк в 147 очков. Его автором стал Клифф Торбурн, для которого, правда, ЧМ-1983 закончился не слишком удачно.

Так каким же он был – первый максимум на чемпионатах мира?

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Заход на рекорд

К главному турниру 1983 года Клифф Торбурн подходил в статусе чемпиона мира (1980) и вице-чемпиона (1977). Так что нервные баталии на самом высоком уровне для канадца были не в новинку. В первом раунде (1/16 финала) Торбурн спокойно обыграл Джона Кэмпбелла (10:5). А уже во втором раунде Клиффу предстояло играть с чемпионом мира 1979 года Терри Гриффитсом.

По правилам матч между валлийцем и канадцем шёл до 13 побед. Первая сессия прошла 23 апреля. К началу четвёртого фрейма Торбурн вёл со счётом 2:1. Четвёртую партию он начал неудачно, но, к счастью для Клиффа, Гриффитс сфолил и освободил место у стола. Во время второго подхода канадец начал серию. Интересно, что первый красный был забит случайно: Торбурн не попал в лузу, как хотел, но ему повезло. Зато дальше Клифф показал мастерство: неспешно отправлял в лузу один шар за другим. Первые аплодисменты зазвучали, когда канадец реализовал сложный удар и довёл серию до 36 очков.

Обстановка в зале постепенно накалялась. Гриффитс уже понял, что упустил фрейм, а зрители ждали классной серии и поддерживали Торбурна. В зале звучали аплодисменты после сложных восьмого и 11-го чёрных шаров.

Длительные овации Торбурн получил, сделав сенчури. Тогда же канадец сказал: «Мне нужен небольшой перерыв», – из-за чего зрители рассмеялись. Видимо, немного нервничая, Клифф вытер платком лицо и руки, а затем тщательно обтёр кий и продолжил серию. Теперь каждый его удар сопровождался бурными аплодисментами.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

«Удачи, приятель»

Матч между Биллом Вербенюком и Дэвидом Тэйлором, проходивший за соседним столом, был приостановлен. Дело в том, что Вербенюк был близким другом Торбурна и хотел поддержать его в исторический момент.

Билл напряжённо следил из-за перегородки за тем, как Клифф отправляет один за другим шары в лузу, а зрители ему аплодируют. Перед ударом по синему Торбурн тяжело выдохнул. Вероятно, у него тоже едва выдерживали нервы.

«Удачи, приятель», – сказал комментатор Джек Карнем перед последним чёрным.

Как только шар оказался в лузе, Клифф упал на колени и радостно вскинул руки с кием вверх. Под безумное ликование зала канадца тепло поздравил арбитр, а затем Торбурн трогательно обнялся с Гриффитсом и Вербенюком. Зрители аплодировали стоя, пока Клифф радостно общался и обнимался с Биллом. После этого Торбурн ещё раз прошёлся по залу, триумфально вскинув обе руки наверх.

На исторический максимум Клифф потратил 16 минут и 4 секунды.

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Этот максимум стал первым в истории чемпионатов мира и лишь вторым на профессиональных турнирах (первый сделал Стив Дэвис на Classic 1982).

«За пару недель до этого мне приснился сон, в котором я отправил в лузу первый чёрный, а все красные стояли идеально, открыто, до них было легко добраться. Когда я подошёл к столу, так и было, и я чувствовал себя довольно хорошо. На последнем чёрном я чувствовал себя прекрасно. Всё, на чём я сосредоточился, — чтобы чёрный не коснулся губок. Конечно же, он попал прямо в цель. На арене царила настоящая эйфория. Когда я зашёл за кулисы, молодой парень попросил у меня автограф, а я не смог его подписать, так как у меня сильно дрожали руки», – делился впечатлениями Торбурн.

«Барбара сказала мне, что потеряла нашего ребёнка»

Матч завершился почти в четыре часа утра победой Торбурна (13:12). Уже позже Клифф узнал, что в этот же самый день у его супруги случился выкидыш.

«После игры я поднялся в комнату спонсоров, где мы выпили шампанского в честь моего триумфа, – вспоминал позднее Торбурн. – Один из фотографов предложил мне сделать несколько снимков в то время, как я звоню своей жене Барбаре и рассказываю ей о своём рекорде. Я позвонил жене, поделился радостью, на что она ответила сухо: «Это здорово». А потом Барбара сказала мне, что потеряла нашего ребёнка. В это время меня со всех сторон снимали фотографы. Они кричали мне: «Улыбнись! Давай, ну, в чём дело?»

Клифф Торбурн

Клифф Торбурн

Фото: Central Press/Getty Images

Несмотря на трагическую новость, Клифф продолжил выступать на турнире. В четвертьфинале он одолел Кирка Стивенса (13:12), а в полуфинале – Тони Ноулза (16:15). Матчи получались упорными и затягивались до глубокой ночи.

Печальные новости от жены, а также невероятная усталость привели к тому, что Клифф оказался не готов к финалу. Стив Дэвис обыграл Торбурна со счётом 18:6. Это был первый финал на «Крусибле», закончившийся за три сессии.

«Это был предел моих возможностей. Я был просто в отчаянии и совершенно измождён», — признался канадец, добавивший также, что, выступая в финале, впервые в жизни не испытывал удовольствия от игры.

По итогам того чемпионата мира Торбурн заработал £ 23 тыс., из которых £ 8 тыс. – за максимальный брейк на турнире. Было бы очень красиво, если бы Клифф в придачу к максимуму выиграл ещё и титул, но судьба распорядилась иначе.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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