Фантастический удар позволил чемпиону мира набрать 147 очков. И как Селби забил?! Видео

Марк Селби – настоящая звезда текущего British Open – 2022. И дело не только в том, что после вылета сильных соперников вроде Джадда Трампа и Ронни О’Салливана именно он стал главным претендентом на победу. В матче 1/8 финала с Джеком Лисовски англичанин сделал максимальный брейк благодаря фантастическому удару. И набрал при этом более 147 очков!

Успешный игрок «нового» поколения

39-летнего Марка Селби называют одним из наиболее успешных игроков «нового» поколения. Свои первые победы ещё на уровне юниоров англичанин одержал в 15 лет, уже тогда в нём приметили перспективного игрока. Однако он довольно долго не показывал впечатляющих результатов, пока в сезоне-2006/2007 не рванул как следует – вышел в финал чемпионата мира. Тогда 24-летний снукерист проиграл опытнейшему Джону Хиггинсу – 13:18.

С тех пор карьера Селби почти неуклонно шла в гору. В 2008 году он выиграл первый «Мастерс», в 2009-м сделал свой первый официальный максимальный брейк, в 2012-м одержал победу на чемпионате Великобритании, а в 2014-м завоевал свой первый титул чемпиона мира.

Марк, или как его ещё называют «Шут из Лестера», неоднократно становился победителем рейтинговых турниров: в 30 финальных матчах за последние 19 лет он выиграл 20 раз. Сейчас на счету Селби четыре титула чемпиона мира, два титула чемпиона Великобритании и три титула победителя «Мастерса». Англичанин неоднократно становился первым номером мирового рейтинга, а с февраля 2015 года по март 2019 года непрерывно удерживал это лидерство. В 2015 году Селби совершенно заслуженно стал членом Зала славы снукера.

Особая серия

Почему вообще максимальный брейк так ценится в снукере?

Это максимум очков, который может набрать снукерист в серии, показав идеальную игру. Что случается довольно редко. Каждый брейк в 147 очков обычно становится для мира снукера важным событием.

Всего с января 1955 года по 16 августа 2022 года было сделано 178 максимальных брейков. Рекорд здесь принадлежит легендарному Ронни О’Салливану – на его счету 15 идеально сыгранных фреймов.

У Марка Селби до матча на British Open было всего три серии в 147 очков. Первую он сделал в 2009 году на Jiangsu Classic, вторую – в 2013 году на чемпионате Великобритании, а третью – в 2018 году на Champion of Champions. Что интересно, максимум 2013 года был юбилейным – сотым в истории снукера.

Вообще, у Селби могло быть на один максимум больше, но в 2015 году на чемпионате Великобритании он не сумел забить последний чёрный.

Максимум с фантастическим ударом

В матче 1/8 финала с Джеком Лисовски Марк Селби оформил максимальный брейк уже в первом фрейме. Сперва соперники поборолись позиционно, не забив шаров, но при этом заработав очки на снукерах, – счёт был 8:4 в пользу Лисовски. Однако Марк захватил инициативу и начал закатывать в лузу один шар за другим. Позиция была максимально благоприятной, и стало понятно, что англичанин хочет набрать 147 очков.

Однако, набрав 88 очков подряд, Селби немного ошибся с подбоем красных у ближнего борта и чуть всё не испортил. Шуту из Лестера пришлось исполнять рискованный, сложнейший удар, который скорее подходит для шоу трюков, а не для серьёзного турнира. Марк направил красный шар в среднюю лузу от двух бортов. Шар ударился в губку и словно нехотя всё-таки упал под восторженные аплодисменты зрителей и крики комментатора. Селби набрал очередное очко и сохранил шанс сделать максимальный брейк.

«Какой удар, ну какой удар!» – восхищался комментатор.

На видео – все удары серии, а ключевой – на 2:33.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале организации.

Когда Марк забивал последние красные, каждый его удар сопровождался аплодисментами болельщиков. В итоге Селби всё-таки довёл дело до максимума, отправив все шары по лузам чуть менее чем за 11 минут.

Интересно и то, что фрейм завершился со счётом 151:8. Селби стал одним из немногих игроков в истории, кому удалось набрать за фрейм более 147 очков.

После завершения серии англичанина поздравили и судья, и соперник, который наблюдал за триумфом соперника, не скрывая восторга. При этом сам Шут из Лестера отреагировал на свой максимум крайне спокойно.

«Просто набрать 147 очков в любом турнире – уже хорошее достижение, – признался Марк. — Но делать это там, в прямом эфире по телевидению, было совершенно особенным чувством. Почему не сильно радовался? Было здорово сделать максимальный брейк, но тогда это был лишь первый фрейм. Было бессмысленно придавать этому какое-то значение. Ведь всё могло сложиться так, что я проиграл бы 1:4 и в итоге выглядел бы как идиот».

Встреча же завершилась победой Селби со счётом 4:1, и англичанин прошёл дальше. В четвертьфинале Шут из Лестера сыграет с Марком Алленом, который одолел Джадда Трампа (4:3). Встреча пройдёт 30 сентября.