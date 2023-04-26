Сразу три россиянки борются за чемпионство в Турции. Волейболистки сборной там звёзды

В Турции подходит к концу чемпионат, или Лига Султанов: регулярка продолжится традиционной серией плей-офф. Титул разыграют четыре лучшие команды, в составе которых есть и лидеры сборной России.

В «Экзачибаши» – победителе женской регулярки – раздаёт огня Ирина Воронкова. Клуб оформил 26 побед в 26 матчах. А в атаке «Фенербахче» – третьей команде лиги – Арина Федоровцева и Анна Лазарева. Компанию по полуфиналам им составят «Вакифбанк» и «Тюрк Хава Йоллари».

Плей-офф стартует 3 мая со следующих полуфинальных матчей:

«Экзачибаши» — «Тюрк Хава Йоллари»

«Вакифбанк» — «Фенербахче».

Русская пушка в Турции

Уже два сезона Арина терзает своими атаками защиту турецких клубов. Будучи 17-летней доигровщицей она хорошо проявила себя в казанском «Динамо» в сезоне-2020/2021, когда с клубом взяла бронзу, а вместе с тем привлекла к себе внимание европейских топов.

Арина Федоровцева Фото: Esra Bilgin/Getty Images

Россиянка решила рискнуть и выбрала турецкий чемпионат – наверное, сильнейший в мире. Хотя на девушку претендовали отечественные гранды. В прошлом сезоне Федоровцева пачками брала награды MVP матчей и турниров, вошла в символическую сборную чемпионата и стала лучшей подающей.

Ничего не изменилось и в этой регулярке – одна из лидеров атак «Фенера» особенно сильна на подаче. У Арины целых 127 эйсов во всех турнирах – столько же у прим других топовых клубов лиги вместе взятых. Например, у шведки Хаак – 36, итальянки Эгону – 30, сербки Бошкович – 29, бразильянки Габи – 18 и китаянки Жу – 14. Отметилась она и лучшей подачей в Лиге Султанов – в регулярке положила 72 мяча в 70 партиях, когда у соперниц не больше 30. В Лиге чемпионов CEV все 41 – и тоже рекорд.

Однако фееричная игра Федоровцевой пока не позволяет команде главного тренера сборной России Зорана Терзича быть лидером турниров. «Жёлтые канарейки» закончили сезон на третьем месте в национальной лиге, уступив лидеру «Экзачибаши» 10 очков. Отдали они место и в финале женской ЛЧ соседям по турнирной таблице. Но за два сезона Русская Барби точно полюбилась болельщикам. По словам Арины, её узнают на улице, а у других россиянок спрашивают, знакомы ли они с ней. К слову, никнейма она не стесняется, а максимально пользуется отсылками к поп-культуре. «Я совсем не против. Ведь даже в России некоторые называли меня Барби. Это моё новое имя, прозвище», – признавалась Федоровцева.

Дебютантка лиги

Если Арина уезжала в Турцию совсем молодым и только набирающим ход игроком, то Воронкова с калининградским «Локомотивом» забрала золото чемпионата и стала MVP турнира – в той скандальной серии из пяти матчей они обыграли екатеринбургскую «Уралочку-НТМК».

За четыре топовых сезона в Калининграде Ирина была и лучшей нападающей, и лучшей подающей, а ещё лидером и капитаном команды. Поэтому проводили её в Турцию по-особенному – в одном из последних матчей джерси с номером россиянки водрузили под купол волейбольного центра на церемонии открытия. Девушка едва сдерживала слёзы: то ли от душевности момента, то ли из-за надвигающихся перемен. Но первый сезон в турецкой лиге она провела очень достойно: наколотила 206 очков в 17 матчах и вывела команду в финал Лиги чемпионов. Россиянка – второй бомбардир клуба. При этом 27-летняя волейболистка возглавила рейтинг лучших принимающих регулярки – 60% позитивной доводки.

Любопытно, что три россиянки могли разыграть и европейскую ЛЧ. Но 20 мая клуб Воронковой встретится с «Вакифбанком»: «Фенер» Федоровцевой растерял всё преимущество домашней площадки. Девушки взяли гостевой матч 3:0, а затем аналогично уступили при своих трибунах, а следом отдали и «золотой» сет – тай-брейк до 15 очков. Неожиданно тот матч провалила и Арина: скорее всего, сказалась неопытность в больших встречах.

Ирина Воронкова Фото: Evren Kalinbacak/Getty Images

Тогда она реализовала 7 из 17 атак (41%, 4 потери). Приём сбоил (33%), а пушечная подача в этот раз совсем не беспокоила соперниц: один эйс и пять потерь при 16 попытках. Звездой чемпионата Арина себя не считает – говорит, что понимает недостатки и работает над ними. «Больше проблем у меня с защитой и приёмом. И я упорно работаю над этим. Я не могу просто атаковать или просто защищаться. Стараюсь развивать все компоненты», – рассказывала Арина.

В любом случае трофей останется в Турции – ещё одно подтверждение силы чемпионата. За последние 10 лет в женской Лиге чемпионов лишь один финал проходил без участия турецкой команды. Любопытно и то, что матч за титул пройдёт в Италии. А ведь итальянскую и турецкую лиги всегда сравнивают.

«Они там звёзды, к ним приковано внимание»

Даже в современных политических условиях волейболистки из России приковывают к себе внимание и болельщиков, и волейбольной элиты Европы. Правда, это касается лишь больших звёзд уровня Арины и Ирины. В недавнем интервью «Чемпионату» это подтвердил и волейбольный агент Владимир Касторнов.

Анна Лазарева Фото: Mariusz Palczynski/ZUMA/ТАСС

«Они, безусловно, там звёзды. К ним приковано внимание. Но они не в Европе, а в Турции, где к женскому волейболу приковано максимальное внимание. Это важно. И мы говорим о звёздах в топовых командах, а ведь, помимо этого, там есть ещё много команд, где играют наши игроки, и к ним никакого внимания там не приковано. И отношение совсем другое. Конечно, звёзд облизывают везде. Уверен, и у Воронковой, и у Федоровцевой нет никаких проблем с тем же бытом.

Но требуют с них так же, как и с любого другого игрока. Вопрос не в отношении, а в требованиях, которые предъявляют к игрокам. В России исторически с легионеров требовалось меньше. И вели они себя по-особенному».

Первые полуфинальные матчи Лиги Султанов с российскими звёздами пройдут 3 мая, ответные встречи запланированы на 5 мая.