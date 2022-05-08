Русская Барби и её грозное оружие. Как наша волейболистка зажигает в чемпионате Турции

Российские спортсмены даже в условиях санкций продолжают прорываться и блистать на высочайшем уровне – то тут, то там. На слуху Головин, который творит шедевры во Франции; Овечкин, переписывающий рекорды НХЛ; Медведев, ведущий борьбу за лидерство в мировом рейтинге.

Но это же далеко не все!

Мало кто знает про волейболистку Арину Федоровцеву. А очень зря! Ведь россиянка зажигает в чемпионате Турции – одном из сильнейших, если не самом сильном женском первенстве мира. И фанаты от неё без ума!

Рискнула и не прогадала!

Год назад 17-летняя Арина рискнула. Хорошо проявила себя в казанском «Динамо», привлекла к себе внимание более серьёзных клубов, но выбрала не российский вектор продолжения своей карьеры, а турецкий.

Предложение Федоровцевой сделал один из ведущих клубов страны – «Фенербахче». Безусловно, Арина многое ставила на карту и, как оказалось, не прогадала. С первых же матчей она здорово проявляла себя в составе новой команды. А к весне стала не просто игроком основного состава, а лидером всей турецкой лиги по отдельным статистическим показателям. Но об этом ниже.

Арина Федоровцева Фото: из личного архива Арины Федоровцевой

«Фенербахче» же дошёл до полуфинала Лиги чемпионов и до финала национального чемпионата. И там и там он сражается с турецким же «Вакыфбанком». В европейском турнире «жёлтые канарейки» досадно уступили в «золотом сете», а вот в чемпионате страны после трёх матчей ведут – 2:1.

Грозное оружие россиянки

О силе турецкого чемпионата говорит хотя бы то, что за последние 10 лет в женской Лиге чемпионов лишь один финал проходил без участия турецкой команды. «Фенербахче», к слову, турнир тоже выигрывал – в 2012-м.

И это только подчёркивает значимость достижений Федоровцевой в текущем сезоне. 18-летняя Арина по итогам первого же года в новом для себя чемпионате ворвалась в символическую сборную (согласно статистике).

Арина Федоровцева Фото: из личного архива Арины Федоровцевой

Она – лучшая в лиге по подачам. Это её убийственное оружие, которым она воспользовалась уже 68 раз. Арина лидирует и по проценту подач навылет, и по общему количеству. Здорово россиянка заколачивает и с игры – у неё 538 очков и это пятый показатель среди всех команд (лучший в «Фенербахче»). Кроме того, у Арины 47 процентов успешных атак – это достаточно крутой показатель – 13-е место среди всех волейболисток турецкого чемпионата.

Федоровцева и в финальной серии хороша. Достаточно заглянуть в статистику третьего матча, который «Фенербахче» выиграл со счётом 3:1. У Арины 21 очко за игру (больше только у кубинской турчанки Мелиссы Варгас – 25) и пять очков, заработанных с подачи. Можно с полной уверенностью говорить, что россиянка тянет турецкий клуб к столь желанному чемпионскому титулу.

Арина Федоровцева Фото: из личного архива Арины Федоровцевой

«Арину очень любят все!»

Безусловно, Федоровцева пользуется у эмоциональных турецких болельщиков большой популярностью. Фанаты «Фенербахче» восхищаются 10-м номером. Комментарии на английском и турецком языках все как на подбор.

«Федоровцеву очень любят все, в том числе и я».

«Никого нет и близко. Лучший подающий в мире. Королева!»

«Когда я наблюдаю за игрой Арины, у меня буквально мурашки бегут по коже».

Арина Федоровцева Фото: из личного архива Арины Федоровцевой

«Арина просто восхитительная. Я её обожаю!»

«Прости меня, Турция! Твой сын влюбился в россиянку».

Есть даже такое: «Davai Arina», – написанное латиницей.

А ещё Арину Федоровцеву за характерную внешность называют Русской Барби. Девушка не против этого прозвища и даже поддерживает имидж Барби розовыми нарядами и аксессуарами. В комментариях в её соцсетях множество восторженных слов, комплиментов, смайлов огня и сердечек.

Очень классно, что у нас есть такая спортсменка в топ-лиге. По всей видимости, Арина в ближайшие годы может вырасти в настоящего лидера не только турецкого «Фенербахче», но и сборной России. И дело не только в игровых и ментальных качествах спортсменки. Дело в том, что нашу национальную команду будет тренировать Зоран Терзич – как раз тот человек, который возглавляет «канареек» и который раскрывает талант Арины в клубе.

Главное теперь, чтобы у Федоровцевой в составе сборной России появился шанс себя проявить. Пока же из-за санкций приходится радовать турецких фанатов.