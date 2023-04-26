Шокирующий зевок Яна Непомнящего. Таких ошибок в матчах за корону не было больше 100 лет!

12-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2023 между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем шокировала всех. По-другому не сказать.
Такого в матчах за мировую корону не случалось более 100 лет! Когда-то ещё в XIX веке первый русский претендент за мировую корону Михаил Иванович Чигорин отважно сражался за титул чемпиона мира с первым шахматным королём Вильгельмом Стейницем. При счёте 9:8 в пользу Стейница русский титан полностью переиграл соперника, и ему оставалась лишь пара точных ходов, чтобы выиграть и перевести матч в дополнительные партии. Но вместо этого Чигорин внезапно прозевал матовую угрозу и проиграл матч.
Сейчас для Непомнящего в Астане ситуация несколько лучше – он стоял буквально в шаге от фактического выигрыша матча, позиция Яна в 12-й партии была просто подавляющей, и на выходе из дебюта никто не сомневался, что при счёте 7:5 Дин уже не поднялся бы, не смог бы совершить камбэк, выиграв две партии по заказу. Но вместо этого случилась настоящая катастрофа, которая лишила россиянина победы. Но – важно подчеркнуть – не лишила возможности в итоге всё-таки стать 17-м чемпионом мира в этом многострадальном матче.
Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)
Матч за звание чемпиона мира — 2023. 12-я партия
1.d4Кf6 2.Кf3 d5 3.e3 c5 4.Кbd2 c:d4 5.e:d4 Фc7 6.c3 Сd7!? 7.Сd3
На редкий вариант белых чёрных ответили сверхнадёжно, и сейчас перспективно выглядело 7.Кe5!
7… Кc6 8.0–0 Сg4 9.Лe1 e6 10.Кf1 Сd6 11.Сg5 0–0 12.С:f6
Обычно в такой структуре играют на размен слонов 12.Сh4, но белые стремятся к осложнениям.
12...g:f6 13.Кg3 f5 14.h3 С:f3 15.Ф:f3 Кe7 16.Кh5 Крh8
17.g4!?
Можно было действовать спокойно 17.g3 или 17.Крh1, однако Дин зовёт бурю.
17… Лg8 18.Крh1 Кg6! 19.Сc2?
Белых не устраивает 19.Лg1 Сh2 20.Лge1 Сd6 с ничьей, но, упорствуя, китаец сам попадает под страшную атаку.
19… Кh4 20.Фe3 Лg6 21.Лg1
Проигрывало 21.g:f5? Лg2 22.f:e6 Лh2+ 23.Крg1 Лg8+, конь белых застрял на h5, и им тяжело защищаться.
21...f4 22.Фd3 Фe7 23.Лae1 Фg5 24.c4
Иначе 24.Сd1 Лc8, пресекая последнюю атакующую попытку белых. Дин Лижэнь в поисках хоть какой-то активности отдаёт пешку.
24...d:c4 25.Фc3 b5! 26.a4 b4 27.Ф:c4
27…Лag8?!
Сразу выигрывал выпад 27… Кf3! 28.Фc6 (28.С:g6 Фh4)28… К:e1 29.С:g6 (29.Ф:a8+ Лg8) 29… Лd8 30.Сe4 Фh4 с решающим вторжением.
28.Фc6?
Азарт борьбы! Китайский гроссмейстер отказывается от 28.С:g6! h:g6 29.Фc6 g:h5 30.Ф:d6 Кf3 31.Фc5 h:g4 32.Ф:g5 Л:g5 33.h:g4 К:g1 34.Л:g1 Лd5, где ему пришлось бы защищать худшее окончание без шансов завязать встречную игру.
28… Сb8?
Выигрывало партию 28… Кf5! 29.С:f5 e:f5 – чёрные делали бы важнейший шаг к победе в матче.
29.Фb7?
Теперь уже Дин Лижэнь упустил форсированный выигрыш 29.С:g6! h:g6 30.d5! g:h5 31.d:e6.
29… Лh6?
Вновь хорошо было 29… Кf5!, но на доске в результате взаимных ошибок и неточностей позиция уравнялась.
30.Сe4! Лf8?!
Чёрные отказались от выигрыша качества 30...f3 31.Ф:f7 Кg2 32.Ф:f3 К:e1 33.Л:e1 Фh4 и жертвуют пешку, борясь за инициативу. Но объективно теперь лучше у белых.
31.Ф:b4 Фd8 32.Фc3 Кg6 33.Сg2 Фh4 34.Лe2
Позиция оставалась сложной, и за пешку Непомнящий сохранял сильную компенсацию. Но в этот момент внезапно проиграл фактически в один ход.
34…f5?? 35.Л:e6! Л:h5
Нельзя 35...f:g4 36.d5+ — позиция Яна неизбежно рушится даже при сильнейших продолжениях, и чёрный король получает мат.
36.g:h5 Ф:h5 37.d5+ Крg8 38.d6
Чёрные сдались.
Это ощутимый удар по настрою российского претендента. Но если убрать эмоции, при счёте 7:7 (если две последние партии не выявят победителя) Непомнящий останется фаворитом – он лучше играет в рапид, тем более китаец пропускал последние скоростные мировые форумы. Поэтому гроссмейстеру из Поднебесной стоит попытаться в последних партиях продолжить игру в эту безумную шахматную рулетку, раз шарик раз за разом падает в его сектор.
Сможет ли Ян восстановиться к завтрашней партии? На этот вопрос сейчас никто не даст ответ. Но думаю, что и в двух последних партиях нас будет ждать сюжет, который станет ещё долгое время будоражить умы любителей шахмат.
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