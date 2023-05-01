Битва за золото в российском волейболе. В финале — сильнейшие клубы страны. LIVE!
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«Зенит-Казань» и «Динамо» в борьбе за титул чемпиона России. Оперативные результаты — в режиме онлайн-трансляции.
Всем привет! «Чемпионат» рад провести онлайн-трансляцию первого матча «золотой» серии за звание чемпиона России по волейболу. Битва сильнейших клубов российской регулярки! Титул разыграют два топа, которые выиграли по 28 из 30 матчей в сезоне. Однако парни Алексея Вербова набрали на три очка больше, поэтому начнут серию на домашней площадке в Казани. И свои трибуны точно не будут лишними: на той стороне чемпион страны двух последних лет с праймовым Цветаном Соколовым – болгарин наколотил 80 очков в полуфинальной серии с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Начало матча — в 17:00 по Москве.
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