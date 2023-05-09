Россиянин штурмует веломногодневку «Джиро д’Италия». Есть ли у него шансы на победу?

В Италии уже в 106-й раз стартовала легендарная веломногодневка «Джиро д'Италия», что переводится как «Тур по Италии». Она стоит на одном уровне с «Тур де Франс» и «Вуэльтой» Испании и открывает череду гранд-туров года.

В 2023 году «Джиро» включает в себя несколько сложных высокогорных этапов, спринтерские дистанции, финиши на горных вершинах, множество напряжённых холмистых участков и три индивидуальные гонки на время.

На протяжении трёх недель, с 6 по 28 мая, 176 лучших велогонщиков, представляющих 22 команды, будут бороться за розовую майку лидера и победу в общем зачёте. Они проедут почти 3500 км по Италии, заедут в Швейцарию, где покорят самый высокий подъём в 2470 км и ощутят на себе перепад высоты в 51 400 км за всю дистанцию. При этом им удастся отдохнуть только два дня между гонками. Так что это вызов для самых стойких.

Свой путь велогонщики уже начали с Фоссачезия-Марины и закончат его в Риме, где после тяжелейших гонок проедут оставшиеся 127,4 км почти по равнине. А за один километр до финиша даже обогнут Колизей – символ Италии.

Ещё до начала многодневки эксперты единогласно определили фаворита «Джиро»-2023. Им стал 23-летний бельгиец Ремко Эвенепул из команды Soudal Quick-Step. В прошлом году он выиграл испанскую «Вуэльту» и теперь хочет стать лучшим во втором гранд-туре подряд: сразу же забрал себе розовую майку.

«Эта «Джиро» – моя великолепная навязчивая идея», – заявил сам Эвенепул, которому за последние пять лет удалось добиться невероятного прогресса.

Если Ремко финиширует в Риме лидером, то станет четвёртым велогонщиком в истории, которому удастся выиграть «Джиро» в качестве действующего чемпиона мира.

Ещё один лидер, по мнению экспертов – 33-летний словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Именно его называют главным соперником для молодого бельгийца. Он побеждал на «Вуэльте» с 2019 по 2021 год, до триумфа Эвенепула. Удивительный факт – в последние годы на многодневках Роглич либо сходит с дистанции, либо почти всегда побеждает в общем зачёте.

Третий основной претендент, по мнению экспертов, – 24-летний португалец Жуан Алмейда из команды UAE Team Emirates. Это один из самых стабильных участников многодневок, не имеющих при этом первых мест. Его главная проблема на всех турах – соперничество с Эвенепулом и Рогличем. И пока ему удаётся обгонять второго в генеральной классификации.

Для России «Джиро»-2023 – тоже особенная история. В турнире под нейтральным флагом в немецкой команде Bora-Hansgrohe выступает российский велогонщик Александр Власов. После четырёх прошедших этапов он занимает седьмое место в генеральной классификации. В прошлом году он выиграл многодневку мирового тура «Тур Романдии», а в этом делит лидерство в Bora-Hansgrohe с Леннардом Кемной. Пока Власов очень хорош.

Российским спортсменам за всю историю «Джиро д’Италия» удавалось выиграть гранд-тур три раза. Это вроде бы не так уж много, но больше побед только у представителей Италии, Бельгии, Франции и Испании. Впереди велосипедистов ждёт ещё 17 уникальных стартов, а у Александра Власова 17 возможностей для того, чтобы подняться выше в общем зачёте.

Пожалуй, нужно быть большим оптимистом, чтобы предположить, что Власов впервые после Дениса Меньшова станет лучшим по итогам «Джиро», однако есть все основания полагать, что Александр будет бороться в группе лидеров.