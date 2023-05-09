Олимпийский чемпион Андрей Сильнов получил дополнительный год дисквалификации

Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту, российский легкоатлет Андрей Сильнов решением Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) получил дополнительный год дисквалификации с 7 апреля 2025 года за нарушение правил отбывания дисквалификации. Об этом сообщается на сайте AIU.

Дополнительный год дисквалификации добавлен Сильнову за то, что 11 августа 2021 года он вручал награды на молодёжных соревнованиях по лёгкой атлетике, что подтверждено опубликованным на следующий день в соцсетях снимком. В это время, начиная с 7 апреля 2021 года, Сильнов отбывал четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и не мог принимать участие в соревнованиях ни в каком качестве.