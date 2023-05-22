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Достижение гимнастки Екатерины Веденеевой – бывшая россиянка выиграла первую в карьере медаль в 28 лет

Уникальное достижение бывшей российской гимнастки. Она выиграла медаль ЧЕ в 28 лет
Ангелина Николаева
Достижение гимнастки Екатерины Веденеевой
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Екатерина Веденеева принесла медаль Словении. В таком возрасте в художественной гимнастике практически не выступают.

Бывшая российская гимнастка Екатерина Веденеева в 28 лет завоевала первую в карьере медаль чемпионата Европы. На турнире, который проходил в Баку, Веденеева стала бронзовым призёром в упражнении с булавами. Для Екатерины, как и для сборной Словении, это первая в истории медаль на чемпионатах Европы.

«Долгожитель» в художественной гимнастике

Веденеева – уникальная спортсменка, которая продолжает не просто выступать, но и выигрывать в 28 лет. На высоком уровне гимнастки в таком возрасте уже не соревнуются. Для сравнения, Дина Аверина завоевала первую награду чемпионата Европы в 18 лет, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун — в 17. Да и в целом обычно гимнастки в личном многоборье выступают на высоком уровне один олимпийский цикл, то есть примерно до 22 лет.

Алина Кабаева, которая представляла Россию на двух Олимпиадах, завершила карьеру уже в 24 года. Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева ушла из спорта в 22 года.

Веденеева родилась в Иркутске, в 2011-м она попала в сборную России, позже представляла страну на Универсиаде. В 2018 году Екатерина поменяла гражданство и получила паспорт Словении.

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Она стала первой словенской гимнасткой, которая выступила на Олимпийских играх, а также выиграла для Словении первую в истории медаль чемпионата мира. В 2022-м Екатерина заняла третье место в упражнении с лентой. Сейчас она принесла своей стране и первую медаль чемпионата Европы. Для неё эти награды также стали первыми в карьере.

Возможно, если бы Веденеева не решилась сменить гражданство, то уже давно завершила бы карьеру.

Екатерина Веденеева

Екатерина Веденеева

Фото: europeangymnastics.com

«Хочу отстоять классическую гимнастику»

С 14 лет Веденеева тренируется под руководством Елены Дрожановой. И даже сейчас, представляя Словению, гимнастка продолжает работать с российским тренером.

Сама Веденеева признаётся, что в период отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований она стремится отстоять классическую гимнастику:

«Сейчас, когда на соревнованиях нет России и Белоруссии — школ, несущих классическую гимнастику, как никогда хочу её отстоять. Я, как некоторые говорят, как бельмо на глазу. Трудно донести до людей, что порой выпрямить руку и встать на полупалец гораздо сложнее, чем бросить мяч и поймать его ногами», — приводит слова Веденеевой «РИА Новости».

Екатерина допускает, что может выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. На момент проведения Игр спортсменке будет 30 лет.

«Олимпиада даётся сверху. Если суждено, значит, она будет. Говорить, что я буду через пот и кровь идти и обязательно дойду — такого подхода у меня нет. Если буду просто делать своё, поступать правильно — всё получится. Не получится — значит, где-то что-то не сделала», — рассказала Екатерина.

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Кстати, на чемпионате Европы по художественной гимнастике — 2023 золото в упражнении с лентой выиграла ещё одна бывшая российская гимнастка Дарья Варфоломеев, которая сейчас представляет Германию.

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