ЦСКА взял золото чемпионата России. В российском гандболе новый чемпион

Впервые в текущем тысячелетии в российском мужском гандболе новый чемпион. «Чеховские медведи», никому не отдававшие первое место более двух десятков лет, стали только третьими. А золото взял московский ЦСКА, который в полуфинале как раз и сверг бессменного чемпиона. В финале никакой драмы не было вообще – настолько ЦСКА оказался сильнее «Пермских медведей».

Вообще, победа ЦСКА получилась какой-то будничной. В финальной серии до двух побед у команды Валентина Бузмакова не было ни единого шанса. В Перми москвичи выиграли с разницей в восемь мячей, но в таких сериях главное – просто победа, а не разница в счёте. Просто эта разница показала, насколько одна команда была сильнее другой.

«Пермским медведям» нужно было побеждать в Москве. И примерно 20 минут гости это делали. Но на этом всё. ЦСКА уверенно сравнял счёт, затем вышел вперёд на один мяч, потом преимущество увеличилось до двух мячей, а на перерыв команды ушли при счёте 22:19 в пользу хозяев. В принципе, не критичное отставание, если сразу с начала второго тайма его сократить.

ЦСКА взял золото чемпионата России Фото: vk.com/mhccska

Вот только всё получилось наоборот. ЦСКА за несколько минут довёл счёт до разгромного. Нужно сказать, что у Перми крайне слабо сыграли вратари. Почти всё, что летело в их ворота – залетало. В воротах армейцев же блистал в этот момент Дмитрий Кузнецов. Он тоже слабо провёл первый тайм, но именно в первой половине второго, когда всё и решилось, стоял стеной.

Всего 10 минут понадобилось ЦСКА во втором тайме, чтобы обеспечить себе победу и во втором матче – дальше команды просто доигрывали. Итоговый счёт 39:30 в пользу армейцев.

Команда Олега Ходькова сделала то, во что уже не верилось. После победы над «Чеховскими медведями» в полуфинале ЦСКА было не остановить. Армейцы впервые в своей истории стали чемпионами России. Жаль только, что на трибунах было совсем мало болельщиков, которые посмотрели на исторический матч вживую.

Чеховцы же впервые взяли бронзу, в серии за третье место обыграв ставропольский «Виктор».