Битва в небесах. Как российские прыгуны в высоту делили золото с турком

В Москве состоялся День прыжков в высоту. Данил Лысенко и Илья Иванюк устроили для зрителей отличное шоу.

Во второй день Недели лёгкой атлетики в Москве соревнования перенеслись с главной фестивальной улицы страны в «Лужники». Там, в отсутствие Марии Ласицкене, лучшие спортсмены России и гости из Беларуси и Турции сразились в прыжках в высоту.

Сектор без Ласицкене

Открылись соревнования эффектным представлением спортсменов. И мужчины, и женщины появлялись на сцене «из-под земли», через специальный люк, и приступали к покорению высот.

В отсутствие Марии Ласицкене, которая пропускала турнир из-за травмы ахилла, полученной на командном чемпионате России в Сочи, главной фавориткой выглядела белоруска Карина Демидик. Именно она ранее стала победительницей III этапа «Королевы спорта», опередив на 3 см саму олимпийскую чемпионку Токио.

Карина приступила к попыткам позже остальных девушек – на высоте 1,83 м. К этому моменту из соревнований уже выбыли российские спортсменки Дарья Чукшис и Александра Ярышкина. На 1,86 белоруска не пошла, а приступила сразу к 1,89, которые взяла со второй попытки. Тем временем с результатом 1,83 и 1,86 соответственно выбыли Полина Парфененко и Кристина Королёва. А Карина пошла на 1,91 вместе Натальей Спиридоновой, Марией Кочановой и Надеждой Андрюхиной и сразу преодолела эту отметку.

Наталья Спиридонова не справилась и осталась четвёртой, Надежда Андрюхина взяла высоту со второй попытки, а Мария Кочанова — с третьей.

Втроём девушки пытались преодолеть и отметку в 1,93. Однако высота никому из них не покорилась. В итоге Демидик взяла по попыткам золото, Надежда Андрюхина – серебро, а Мария Кочанова – бронзу.

Битва титанов из России

У мужчин состоялось настоящее сражение двух титанов – серебряного призёра чемпионата мира 2017 года Данила Лысенко и бронзового призёра чемпионата мира — 2019 Ильи Иванюка. Оба начали свои попытки с разминочных для себя 210 см, которые с лёгкостью и большим запасом преодолели. Покорилась эта высота и белорусам Алексею Фадееву и Никите Данилову, но дальше спортсмены пройти не смогли и заняли седьмое и восьмое места соответственно.

С пятым результатом закончил борьбу Никита Курбанов, а четвёртую позицию поделили между собой Матвей Тычинкин и Георгий Тарабаров. Все трое остановились на высоте 2,19 м.

Призовые места распределяли россияне Лысенко и Иванюк и турок Альперен Аджет. Гостю отлично удавалось соперничать с нашими парнями. Рубеж в 2,27 см спортсмены покорили с первого раза. Россияне на отметку 2,29 не пошли и перепрыгнули на 2,31, а турок после одной неудачной попытки перенёс ещё две на ту же высоту, что и Данил с Ильёй. Лысенко преодолел её с первой попытки, Иванюк — со второй, а Аджету она вообще не покорилась. В итоге турецкий спортсмен взял бронзу, а российские спортсмены пошли дальше: пропустили очередную высоту в 2,33 и приступили к 2,35, которую, к сожалению, преодолеть не смогли. В итоге места между российскими парнями распределились по результатам предыдущей отметки в 2,31. Первым стал Данил Лысенко, второе место занял Илья Иванюк, третье – Альперен Аджет.

Илья Иванюк Фото: РИА Новости

За всем происходящим наблюдал почётный гость турнира олимпийский чемпион кубинец Хавьер Сотомайор. Его рекорд в прыжках в высоту держится уже 30 лет, и пока никому не удалось превзойти кубинца. На взлёты Лысенко и Иванюка Хавьер смотрел, по предположениям комментаторов, переживая, что нашим парням удастся покорить его результат.

Непримиримые соперники на дорожке и друзья в жизни Данил Лысенко и Илья Иванюк ещё встретятся в рамках Недели лёгкой атлетики на турнире «Мемориал братьев Знаменских». А перед этим состоятся День прыжков в длину и тройных прыжков и День спринта.