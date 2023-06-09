Российские клубы упустили международный трофей в гандболе. Наших переиграли белорусы

В Санкт-Петербурге прошёл «Финал четырёх» гандбольной SEHA-лиги – международного турнира, по ходу которого от матчей с российскими и белорусскими клубами отказались европейские команды. В острейшей полуфинальной борьбе белорусские «Мешков-Брест» и минский СКА обыграли «Пермских медведей» и «Чеховских медведей», а в споре за золото сильнее была команда из Бреста.

SEHA-лига проводится на деньги «Газпрома» уже больше 10 лет. Перед началом нынешнего сезона из-за политической обстановки были опасения, что турнир трансформируется только в соревнование между российскими и белорусскими клубами. Но всё же дивизион «Юг», в котором были собраны исключительно европейские команды из Венгрии, Хорватии, Словакии, Северной Македонии, полностью отыграл регулярный чемпионат.

И даже первый раунд плей-офф, чтобы определить четвёрку команд для перекрёстного плей-офф с представителями дивизиона «Восток», куда вошли клубы из России и Беларуси. Но в итоге все европейские клубы отказались продолжать турнир по требованию своих национальных федераций и спортивного руководства, поэтому в «Финал четырёх» попали по два российских и белорусских клуба, которые были лучшими в первом раунде плей-офф.

«Финал четырёх» в SEHA-лиге Фото: vk.com/seha

В полуфинале минский СКА обыграл «Чеховских медведей». Команде Владимира Максимова не хватило сил и эмоций после болезненного поражения в чемпионате страны от ЦСКА. Потеря чемпионского титула в России сильно сказалась на действиях чеховцев, которые были просто медленнее соперников.

Хотя интрига сохранялась до последних секунд. Всё же опытная российская команда не собиралась сдаваться – просто выиграть в полуфинале не могла. 34:32 в пользу минчан.

В другом полуфинале «Мешков-Брест» со счётом 34:33 переиграл неуступчивых «Пермских медведей». Сказался всё же класс белорусов, хотя их главный тренер россиянин Эдуард Кокшаров, по ходу сезона пришедший из «Ростов-Дона», и утверждал, что в таких матчах главное силы и желание.

В решающем матче в очередной уже раз в нынешнем сезоне сошлись два белорусских гранда. Гегемон последних лет «Мешков-Брест», лишившийся мощных легионеров, которые помогали команде и в Лиге чемпионов достойно играть, в финале Кубка Беларуси проиграл СКА. Но молодой команде Игоря Папруги в концовке сезона не хватило сил. В финале чемпионата минчане проиграли все три матча и в финале SEHA-лиги потерпели от «Мешкова» четвёртое поражение подряд.

«Мешков-Брест» Фото: vk.com/seha

Хотя в самой концовке встречи у СКА был шанс – последняя атака оставалась за ними, но «Мешков-Брест» справился в защите. 32:31 в пользу подопечных Кокшарова в финале. В матче за третье место Чехов уверенно расправился с Пермью – 40:30. На этом гандбольный сезон в России и Беларуси завершился.