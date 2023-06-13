«У меня отобрали мечту об Олимпиаде». Российские скалолазы не рады своему возвращению

Международная федерация снимает отстранение, но делает это так, что никто из наших спортсменов на Играх-2024 не выступит.

Когда российских спортсменов отстраняли от международных соревнований, казалось, что момент возвращения должен быть каким-то торжественным, если не праздничным. Однако в жизни получается иначе. В очередном олимпийском виде спорта – скалолазании – объявили о допуске наших спортсменов к международным соревнованиям, но радости это решение не вызвало.

Слишком много в нём неприятных нюансов.

Главный из них – россиян лишили олимпийской мечты.

«Мы попытались найти баланс»

В понедельник, 12 июня, с заявлением выступил Исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC). В организации сообщили, что одобряют начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов на международную арену, но только с сезона 2024 года.

Чтобы принять участие в стартах под эгидой IFSC, нужно будет получить лицензию, которая подтверждает нейтральный статус. Получить пропуск к соревнованиям, согласно рекомендациям МОК, смогут те спортсмены, менеджеры и медики, которые не связаны с Вооружёнными силами РФ.

Президент международной федерации Марко Сколарис сообщил, что решение о восстановлении российских и белорусских скалолазов было непростым:

«Мы понимаем, какую миссию несёт спорт. Верим в ценности олимпизма и прислушиваемся к позиции других государств. Мы осознаём, что в мире в той или иной степени бушует более ста конфликтов. Поэтому мы попытались найти баланс между различными позициями и создать систему, которая в будущем сможет применяться в других конфликтных ситуациях».

Как отреагировали в России?

В Федерации скалолазания страны разочарованы решением IFSC. Президент ФСР Дмитрий Бычков отметил, что видимых препятствий для запуска процесса получения лицензий сейчас нет.

«Исходя из временных рамок допуска, наши ребята пропустят весь отборочный цикл на Олимпийские игры 2024 года. Первые два этапа – чемпионат мира и чемпионат Европы – пройдут в этом году. На первую половину 2024 года запланирован квалификационный турнир, но приглашения туда будут распределяться по международному рейтингу по итогам сезона 2023 года.

Мы ждали совершенно других решений. К сожалению, на практике даже мартовские рекомендации МОК по отношению к скалолазам не выполнены. По сути, нас просто лишили возможности участвовать в Олимпиаде в Париже. Это прямое нарушение Олимпийской хартии», – сообщается на сайте ФСР.

«Отобрали мечту»

Не очень-то рады решению и сами российские спортсмены. Трёхкратный призёр чемпионатов мира по скалолазанию на скорость (2012, 2016 и 2021) Юлия Каплина в социальных сетях написала следующее:

«Сегодня у меня, как и у многих других спортсменов, отобрали мечту об Олимпийских играх 2024 года, не дали даже шанса побороться за попадание в Париж. Все это время я мечтала и надеялась, что смогу исправить свою ошибку в Токио, у меня будет второй шанс… Ради этого я вставала каждое утро. Сейчас чувствую только пустоту и боль».

А наши в числе фаворитов?

Та же Юлия Каплина, кроме медалей мировых первенств, имеет в активе действующий мировой рекорд в лазании на скорость – 6,964 секунды. Он был установлен на чемпионате Европы 2020 года в Москве.

В Токио россиянка за медали побороться не смогла, заняв в квалификации соревнований лишь 17-е место. Дело в том, что на Играх-2020 лазание на трудность и скорость, а также боулдеринг были объединены в единое целое. Победителя выявляли по сумме результатов в каждом из трёх видов. Но это решение было раскритиковано. Сами спортсмены отмечали, что лазание на скорость – совсем другая история и оно никак не может соседствовать с боулдерингом и лазанием на трудность. Слишком узкая специализация.

Уже в Париже-2024 лазание на скорость стало отдельной дисциплиной. А это значит, что шансы на медаль у россиянки Каплиной могли резко возрасти.

Но пока шансов поехать во Францию у неё просто нет.

Мимо Олимпиады, похоже, «прокатят» и других известных атлетов, например, Викторию Мешкову (девятое место на ОИ-2020) или Алексея Рубцова (13-е место).