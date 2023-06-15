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21-летний американец Макс Парк установил новый мировой рекорд в сборке кубика Рубика – 3,13 секунды: подробности, детали

Американец собрал кубик Рубика быстрее всех в мире! Рекорд выглядит просто фантастически
Татьяна Постникова
Макс Парк установил новый мировой рекорд
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Макс Парк – один из лучших в мире по спидкубингу. А ведь он живёт с тяжёлой формой аутизма!

Кубик Рубика – крайне популярная головоломка, которую наверняка каждый пытался собрать хоть раз в жизни. Сколько времени у вас ушло на это? Часы? Дни? Недели? А вот 21-летний Макс Парк потратил на сборку кубика Рубика 3,13 секунды и установил новый мировой рекорд! Как такое вообще возможно?

Новый рекордсмен мира – Макс Парк

Новый рекордсмен мира – Макс Парк

Фото: из личного архива Макса Парка

Преодоление человеческих возможностей

Кубик Рубика появился ещё в 1974 году благодаря преподавателю архитектуры Эрнё Рубику, который создал куб, помогавший студентам понять математическую теорию групп. К 1980-м годам игрушка стала популярной головоломкой, и уже в 1982 году в Будапеште прошёл первый чемпионат мира по спидкубингу (скоростной сборке кубика Рубика). Тогда победу одержал 16-летний Мин Тай, собравший куб за 22,95 секунды.

Рекорд Тая был побит лишь в 2003 году. Американец Дэн Найтс потратил на сборку головоломки 16,95 секунды. С тех пор скорости мысли и движения рук лишь возрастали. В 2007 году был преодолён барьер в 10 секунд, в 2010-м – в 7 секунд, а в 2015-м – в 5 секунд.

В итоге с 1982 года было установлено 36 мировых рекордов в скоростной сборке кубика Рубика с гранями 3x3x3 в одиночном разряде. Большая часть этих достижений (целых 10) принадлежит австралийцу Феликсу Земдексу.

Кубик Рубика

Кубик Рубика

Фото: РИА Новости

Последний мировой рекорд в спидкубинге был установлен в 2018 году. Тогда китаец Юйшэн Ду собрал классический кубик Рубика за 3,47 секунды!

Новый рекордсмен

И вот 11 июня 2023 года рекорд Ду, державшийся почти пять лет, рухнул. Мировое достижение побил 21-летний американец Макс Парк. Перед тем как установить рекорд, Макс потренировался на другом кубике и вытер руки салфеткой. После пробной сборки он в течение нескольких секунд осмотрел новый кубик, дабы продумать решение, и за несколько секунд собрал его. На это Парк потратил всего 3,134 секунды!

Посмотреть видео можно на официальном Youtube-канале Макса Парка.

Когда готовая головоломка оказалась на столе, сам Макс и все, кто наблюдал за ним, сперва удивились, а потом начали безудержно радоваться. Зрители с криками восторга бегали по залу и поздравляли Парка. Сам рекордсмен счастливо скакал и давал пять всем вокруг. По словам блогера Cube Master, неоднократного рекордсмена США, залогом успеха Парка стало планирование своих ходов.

Парк – неоднократный рекордсмен в спидкубинге. 21-летнему парню принадлежит 10 из 12 рекордов в шести дисциплинах: 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7, 3x3x3 одной рукой. Кроме того, Макс – трёхкратный чемпион мира по спидкубингу (2019-2021).

«Он не мог даже открывать бутылки с водой»

Вообще, парень вряд ли планировал становиться одной из главных звёзд спидкубинга. В детстве Марку поставили аутизм в тяжёлой форме, как следствие, у мальчика были проблемы с мелкой моторикой. Чтобы её развивать, родители Шон и Мики решили дать ребёнку собирать кубик Рубика.

Макс Парк с мамой

Макс Парк с мамой

Фото: из личного архива Макса Парка

«Мы начали собирать кубик Рубика не ради спидкубинга, а из-за аутизма нашего Макса, – рассказывали Шон и Мики Dailymail. – Он не мог открывать бутылки с водой, поэтому мы постоянно искали что-то, что помогло бы ему развить его мелкую моторику. У нас дома стоял кубик Рубика, и Макс постоянно проявлял интерес к нему. Мы только потом поняли, насколько хорош Макс в сборке кубика. Даже не можем описать, как мы гордимся.

Большинство из нас, родителей, гордятся, когда ребёнок просто приносит домой пятерку. А такие достижения полностью выбивают нас из колеи. Это что-то нереальное, фантастическое, поэтому мы и испытываем нечто большее, чем гордость».

В итоге Парк-младший сумел справиться со своей болезнью, снизить тяжесть её симптомов, стать живой легендой спидкубинга и даже сняться в документалке от Netflix The Speed Cubers («Спидкуберы») в роли самого себя. А впереди у Макса точно ещё множество рекордов, вероятно, главных в его жизни.

У россиян тоже есть успехи в спидкубинге
Они собирают Кубик Рубика за несколько мгновений. Смотрите, если не верите
Они собирают Кубик Рубика за несколько мгновений. Смотрите, если не верите
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