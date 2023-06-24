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Лучшие партии столетия: как Михаил Таль пожертвовал ферзя и ладью и нокаутировал немецкого любителя

Легендарная партия Михаила Таля. Неожиданно пожертвовал ферзя с ладьёй и победил!
Дмитрий Кряквин
Как Михаил Таль пожертвовал ферзя
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К сожалению, имя его соперника история не сохранила.

За много веков существования шахмат были сыграны миллиарды и миллиарды партий, но лишь избранные вошли в историю. «Чемпионат» запускает серию материалов о самых красивых и ярких из них. Наш первый герой вряд ли удивит поклонников шахмат – настоящий кудесник шахмат Михаил Таль.

Против немецкого любителя он сыграл фантастически. Смотрите сами!

Противостояние двух Михаилов

Гений комбинаций из Риги по имени Михаил Таль ворвался в мир советских шахмат в конце 50-х годов. К тому времени чемпионом мира оставался легендарный представитель отечественной школы, «Патриарх» Михаил Ботвинник. Суровый лидер выдвинулся на первые позиции ещё до войны, а в конце 40-х буквально на голову превосходил всех конкурентов. Позднее, после трёх лет, потраченных на написание докторской диссертации, Ботвинник удержал корону в непростых битвах с молодыми Давидом Бронштейном и Василием Смысловым и продолжал оставаться лучшим шахматистом мира – ювелирным аналитиком, исследователем, мастером психологической подготовки к сопернику. В эпоху, когда о компьютерах в шахматах можно было лишь мечтать, Ботвинник умудрялся вылавливать противников на длиннющие форсированные варианты и всегда оказывался на шаг впереди.

Михаил Ботвинник

Михаил Ботвинник

Фото: РИА Новости

Однако восхождение Михаила-младшего оказалось не менее впечатляющим. Таль последовательно выиграл чемпионат СССР, межзональный турнир и соревнование претендентов, оттеснив на второй план знаменитых Бронштейна и Смыслова, юного американца Роберта Фишера и выдающегося эстонского гроссмейстера Пауля Кереса. Он прорвался к самому подножию королевского трона, и весь мир теперь ждал битву двух Михаилов.

«Пешка мне просто мешала!»

Ботвинник напряжённо готовился, изучал новые дебютные линии и пытался найти недостатки в стиле молодого претендента. Таль же… вёл образ жизни, совершенно непозволительный для современного шахматиста-профессионала. Он кутил и царствовал на банкетах, играл в блиц, причём не отказывал даже случайным знакомым, давал бесчисленные сеансы одновременной игры и жертвовал, жертвовал, жертвовал… Направо и налево!

Ещё одна удивительная история про Михаила Таля:
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Виски вместо подготовки. Как легендарный Таль стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Ботвинник и Таль играли в составе сборной на Олимпиаде аккурат перед грядущим матчем. В одном из стартовых туров Таль после ходов 1.е4 e5 2.Kf3 Kc6 3.d4 cd сыграл против несильного соперника 4.с3!? Гамбит! Через несколько ходов чемпион мира подошёл к своему молодому партнёру по команде и шёпотом спросил: «Зачем вы (Ботвинник обращался на вы даже к 16-летним девушкам) отдали пешку?» На что Таль в своём стиле с юмором ответил: «Она мне просто мешала!» И, конечно, легко разгромил соперника.

После той победной Олимпиады советские гроссмейстеры совершили небольшой вояж – дали в ФРГ сеансы одновременной игры. Ботвинник ехать с партнёрами по команде отказался – сказал, что ему надо готовиться к матчу. А вот Таль давал сеансы направо и налево, в одной из партий в Штутгарте проведя одну из самых блестящих комбинаций в своей жизни!

Михаил Таль (СССР) — немецкий любитель

К 16-му ходу болельщики уже с интересом следили за тем, что происходит на доске. Казалось, чёрные удачно решили проблемы 16.Л:h1 Кh5 17.f4 Кg4 с хорошей встречной игрой. Но Таль уже заготовил шедевр!

16.g:f6! Л:d1+

Сначала гроссмейстер отдал ладью. Зачем? На первый взгляд неясно.

А затем сразу жертвует ещё и ферзя. И становится понятно зачем!

17.К:d1! Ф:d2 18.f:g7!

Просто фантастика! Теперь грозит g7-g8 с матом, поэтому белые успевают и провести нового ферзя, и забрать чёрного на d2! Блестяще! Чёрные на этом сдались, а в зале целый час не утихала овация!

Михаил Таль

Михаил Таль

Фото: РИА Новости

Таль забрал корону. А потом отдал

В матче на первенство мира Таль сумел крупно выиграть у Ботвинника – основатель советской шахматной школы ничего не мог поделать против невероятного комбинационного натиска молодого партнёра. Однако по действующим правилам Михаил Моисеевич имел право на матч-реванш. Миша-младший не сомневался, что выиграет и его, поэтому отнёсся к подготовке с прохладой, не обращал внимания на здоровье. Итог оказался для него печальным – в ответном матче Ботвинник уверенно вернул себе корону.

И пусть у Таля не было долгих лет чемпионства, до конца своих дней он оставался кумиром миллионов болельщиков. Сыграть в сеансе с экс-чемпионом мира было настоящим счастьем для каждого – ведь в этих поединках с десятками соперников одновременно волшебник из Риги продолжал удивлять комбинациями, которых порой не встретишь и в практической партии! У Таля порой даже не мечтали выиграть, лишь надеялись оказаться удачливым соавтором вроде немецкого любителя, имени которого не сохранила история.

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