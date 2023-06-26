Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Сборная России по регби крупно проиграла в товарищеском матче сборной легионеров «Барбарианс» – обзор матча

Сборная России сыграла в регби с «варварами». Международная битва завершилась разгромом
Александр Федяков
Сборная России по регби крупно проиграла
Комментарии
Возрастные легионеры перебегали молодую команду россиян.

Международный матч сборной России!

Ровно через неделю после завершения финала чемпионата России по регби для поклонников вида спорта решили устроить ещё один праздник: сборная России встретилась в товарищеском матче со сборной легионеров «Барбарианс».

С международными матчами у российских регбистов по понятным всем причинам туго, а тут хоть какой-то бой за честь национального флага.

Главный тренер Александр Первухин решил включить в состав сборной России преимущественно игроков не старше 28 лет с прицелом на следующий Кубок мира (многим в сезоне-2027/2028 будет 26-30 лет), сделав исключение только для капитана команды 36-летнего нападающего Виктора Гресева.

Джей Пи Нилу, главному тренеру «Барбарианс», иностранных ресурсов не хватило, и пришлось дополнять состав россиянами.

Обе команды провели несколько совместных тренировок, прежде чем выйти на поле стадиона спортивного городка «Лужники». Матч проходил без зрителей, но это объяснялось последствиями военно-политических событий в России.

Легионеры прижали сборную

«Барбарианс» с первых минут начали активно атаковать, однако у сборной России не только получалось сохранять свою зачётную зону в неприкосновенности, но и переводить игру на чужую половину поля. Тем не менее на 12-й минуте, разыграв штрафной на своей половине, «варвары» открыли счёт: Преториус приземлил мяч в зачётном поле россиян после отличной командной атаки.

Сборная России несколько раз была близка к ответной попытке, но, хоть и с нарушениями, оставившими «Барбарианс» в меньшинстве, легионеры отыграться нашей национальной команде не дали. После перерыва «на воду», который делают при высокой температуре воздуха на 20-х минутах первого и второго таймов, легионеры занесли вторую попытку, отыграв коридор в районе 22-метровой линии сборной России и переведя мяч на веер.

Права на видео принадлежат Федерации регби России. Посмотреть видео можно на Youtube-канале Регби России, Rugby Russia.

К 30-й минуте первого тайма сборная России смогла сократить отставание – 7:14. С середины поля по краю убегал перволинеец Барышников, отдавший короткую передачу Семёнову, который и заработал первые пять очков для сборной России. Казалось, интрига в матче только-только начинает оживать, но «Барбарианс» ещё до перерыва занесли две эффектные попытки – 26:7.

«Молодая команда не выдержала скорости»

Во втором тайме россияне в меньшинстве занесли ещё одну попытку и успешно её реализовали. Но развить успех не вышло: за опасную игру регбист сборной России заработал жёлтую карточку, и семь минут национальная команда играла в 13 человек против 15. «Барбарианс» использовали численное преимущество и занесли сразу три попытки в большинстве. В последнюю 20-минутку очки зарабатывали только игроки сборной легионеров.

Регби. Товарищеский матч. 25 июня, Москва
Сборная России – «Барбарианс» – 14:57 (7:26)
Попытки: Семёнов (28), Узунов (47) — Преториус (12), Экстин (25), Месхи (34, 53), Эстерхейзен (40, 61), Малербе (49), Ратиашвили (58), Малан (79).

Реализации: Маслов (30, 48) — Таумалоло (13, 26, 40, 51, 54, 59).

Жёлтые карточки: Вавилин (44), Алексеев (49) — Джордаан (21).

После матча Александр Первухин в комментарии для портала rugger.info отметил, что команда проиграла в защите и в работе без мяча. «Особенно в скорости нападения. Вдруг молодая команда не выдержала скорости более возрастной команды легионеров – это самая неприятная вещь. Все игроки, приехавшие в сборную, недавно закончили сезон, все отыграли полуфиналы и финалы. Это серьезный эмоциональный выброс. И это, может быть, сказалось на игре. В том числе и на том, что команда уступила в движении».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023