Сборная России сыграла в регби с «варварами». Международная битва завершилась разгромом

Международный матч сборной России!
Ровно через неделю после завершения финала чемпионата России по регби для поклонников вида спорта решили устроить ещё один праздник: сборная России встретилась в товарищеском матче со сборной легионеров «Барбарианс».
С международными матчами у российских регбистов по понятным всем причинам туго, а тут хоть какой-то бой за честь национального флага.
Главный тренер Александр Первухин решил включить в состав сборной России преимущественно игроков не старше 28 лет с прицелом на следующий Кубок мира (многим в сезоне-2027/2028 будет 26-30 лет), сделав исключение только для капитана команды 36-летнего нападающего Виктора Гресева.
Джей Пи Нилу, главному тренеру «Барбарианс», иностранных ресурсов не хватило, и пришлось дополнять состав россиянами.
Обе команды провели несколько совместных тренировок, прежде чем выйти на поле стадиона спортивного городка «Лужники». Матч проходил без зрителей, но это объяснялось последствиями военно-политических событий в России.
Легионеры прижали сборную
«Барбарианс» с первых минут начали активно атаковать, однако у сборной России не только получалось сохранять свою зачётную зону в неприкосновенности, но и переводить игру на чужую половину поля. Тем не менее на 12-й минуте, разыграв штрафной на своей половине, «варвары» открыли счёт: Преториус приземлил мяч в зачётном поле россиян после отличной командной атаки.
Сборная России несколько раз была близка к ответной попытке, но, хоть и с нарушениями, оставившими «Барбарианс» в меньшинстве, легионеры отыграться нашей национальной команде не дали. После перерыва «на воду», который делают при высокой температуре воздуха на 20-х минутах первого и второго таймов, легионеры занесли вторую попытку, отыграв коридор в районе 22-метровой линии сборной России и переведя мяч на веер.
Права на видео принадлежат Федерации регби России. Посмотреть видео можно на Youtube-канале Регби России, Rugby Russia.
К 30-й минуте первого тайма сборная России смогла сократить отставание – 7:14. С середины поля по краю убегал перволинеец Барышников, отдавший короткую передачу Семёнову, который и заработал первые пять очков для сборной России. Казалось, интрига в матче только-только начинает оживать, но «Барбарианс» ещё до перерыва занесли две эффектные попытки – 26:7.
«Молодая команда не выдержала скорости»
Во втором тайме россияне в меньшинстве занесли ещё одну попытку и успешно её реализовали. Но развить успех не вышло: за опасную игру регбист сборной России заработал жёлтую карточку, и семь минут национальная команда играла в 13 человек против 15. «Барбарианс» использовали численное преимущество и занесли сразу три попытки в большинстве. В последнюю 20-минутку очки зарабатывали только игроки сборной легионеров.
Сборная России – «Барбарианс» – 14:57 (7:26)
Попытки: Семёнов (28), Узунов (47) — Преториус (12), Экстин (25), Месхи (34, 53), Эстерхейзен (40, 61), Малербе (49), Ратиашвили (58), Малан (79).
Реализации: Маслов (30, 48) — Таумалоло (13, 26, 40, 51, 54, 59).
Жёлтые карточки: Вавилин (44), Алексеев (49) — Джордаан (21).
После матча Александр Первухин в комментарии для портала rugger.info отметил, что команда проиграла в защите и в работе без мяча. «Особенно в скорости нападения. Вдруг молодая команда не выдержала скорости более возрастной команды легионеров – это самая неприятная вещь. Все игроки, приехавшие в сборную, недавно закончили сезон, все отыграли полуфиналы и финалы. Это серьезный эмоциональный выброс. И это, может быть, сказалось на игре. В том числе и на том, что команда уступила в движении».
- 26 июня 2023
-
13:56
-
12:31
-
11:36
-
10:30
-
09:00
-
06:53
-
01:00
-
00:00
- 25 июня 2023
-
22:51
-
20:13
-
19:17
-
16:44
-
16:11
-
16:01
-
15:46
-
15:29
-
14:47
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
11:49
-
09:32
-
09:00
-
03:24
-
01:18
-
00:53
- 24 июня 2023
-
23:49
-
23:12
-
22:44
-
20:32
-
20:20
-
19:25
-
19:15
-
18:29
-
16:52