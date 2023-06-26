Сборная России сыграла в регби с «варварами». Международная битва завершилась разгромом

Международный матч сборной России!

Ровно через неделю после завершения финала чемпионата России по регби для поклонников вида спорта решили устроить ещё один праздник: сборная России встретилась в товарищеском матче со сборной легионеров «Барбарианс».

С международными матчами у российских регбистов по понятным всем причинам туго, а тут хоть какой-то бой за честь национального флага.

Главный тренер Александр Первухин решил включить в состав сборной России преимущественно игроков не старше 28 лет с прицелом на следующий Кубок мира (многим в сезоне-2027/2028 будет 26-30 лет), сделав исключение только для капитана команды 36-летнего нападающего Виктора Гресева.

Джей Пи Нилу, главному тренеру «Барбарианс», иностранных ресурсов не хватило, и пришлось дополнять состав россиянами.

Обе команды провели несколько совместных тренировок, прежде чем выйти на поле стадиона спортивного городка «Лужники». Матч проходил без зрителей, но это объяснялось последствиями военно-политических событий в России.

Легионеры прижали сборную

«Барбарианс» с первых минут начали активно атаковать, однако у сборной России не только получалось сохранять свою зачётную зону в неприкосновенности, но и переводить игру на чужую половину поля. Тем не менее на 12-й минуте, разыграв штрафной на своей половине, «варвары» открыли счёт: Преториус приземлил мяч в зачётном поле россиян после отличной командной атаки.

Сборная России несколько раз была близка к ответной попытке, но, хоть и с нарушениями, оставившими «Барбарианс» в меньшинстве, легионеры отыграться нашей национальной команде не дали. После перерыва «на воду», который делают при высокой температуре воздуха на 20-х минутах первого и второго таймов, легионеры занесли вторую попытку, отыграв коридор в районе 22-метровой линии сборной России и переведя мяч на веер.

Права на видео принадлежат Федерации регби России. Посмотреть видео можно на Youtube-канале Регби России, Rugby Russia.

К 30-й минуте первого тайма сборная России смогла сократить отставание – 7:14. С середины поля по краю убегал перволинеец Барышников, отдавший короткую передачу Семёнову, который и заработал первые пять очков для сборной России. Казалось, интрига в матче только-только начинает оживать, но «Барбарианс» ещё до перерыва занесли две эффектные попытки – 26:7.

«Молодая команда не выдержала скорости»

Во втором тайме россияне в меньшинстве занесли ещё одну попытку и успешно её реализовали. Но развить успех не вышло: за опасную игру регбист сборной России заработал жёлтую карточку, и семь минут национальная команда играла в 13 человек против 15. «Барбарианс» использовали численное преимущество и занесли сразу три попытки в большинстве. В последнюю 20-минутку очки зарабатывали только игроки сборной легионеров.

Регби. Товарищеский матч. 25 июня, Москва



Сборная России – «Барбарианс» – 14:57 (7:26)



Попытки: Семёнов (28), Узунов (47) — Преториус (12), Экстин (25), Месхи (34, 53), Эстерхейзен (40, 61), Малербе (49), Ратиашвили (58), Малан (79).



Реализации: Маслов (30, 48) — Таумалоло (13, 26, 40, 51, 54, 59).



Жёлтые карточки: Вавилин (44), Алексеев (49) — Джордаан (21).

После матча Александр Первухин в комментарии для портала rugger.info отметил, что команда проиграла в защите и в работе без мяча. «Особенно в скорости нападения. Вдруг молодая команда не выдержала скорости более возрастной команды легионеров – это самая неприятная вещь. Все игроки, приехавшие в сборную, недавно закончили сезон, все отыграли полуфиналы и финалы. Это серьезный эмоциональный выброс. И это, может быть, сказалось на игре. В том числе и на том, что команда уступила в движении».