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Ян Непомнящий вместе с командой занял последнее место на турнире GCL в Дубае – россиянин не выиграл ни одной партии

Ян Непомнящий провалил крутой шахматный турнир. Россиянин не выиграл ни одной партии
Александр Федяков
Поражение команды Непомнящего
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Команда экс-претендента на титул чемпиона мира заняла последнее место в Дубае. А выиграл коллектив Левона Ароняна.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и его команда заняли последнее место на крупном турнире Global Chess League, который завершился 2 июля в Дубае. Экс-претендент на звание чемпиона мира не выиграл ни 1 из 10 проведённых партий: два поражения и восемь ничьих.

У Непомнящего это не первая неудача в 2023-м:
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Вообще, после чемпионского матча Ян играет слабо. Во всяком случае совсем не так, как может. Сначала невнятная игра на классическом турнире в Бухаресте, теперь «-2» в 10 партиях в рапиде в Дубае. По сути, тоже супертурнир, если брать отдельно первые доски. Магнус Карлсен, Виши Ананд, Левон Аронян, Максим Вашье-Лаграв, Ян-Кшиштоф Дуда и Ян Непомнящий.

Ян не смог одержать ни одной победы. В классическом рейтинге ФИДЕ он уже опустился на пятое место, хотя ещё недавно был близок к рубежу 2800, а теперь и в рапиде потерял несколько позиций. Возможно, пока Непомнящий ещё восстанавливается после тяжёлого поражения в битве за чемпионский титул и на предстоящем Кубке мира в Баку покажет ту игру, на которую способен.

Но в Дубае он точно не был лидером своей команды. Настоящим вожаком стал Нодирбек Абдусатторов, который выиграл 5 партий из 10 возможных, но в одиночку не смог вытащить команду повыше. Последнее место.

Необычный формат Global Chess League:
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А победителем турнира стала команда Левона Ароняна. Армянский гроссмейстер, выступающий за США, действовал отлично. Он и Непомнящего обыграл, и Карлсена, и вообще сделал всё, чтобы его команда пробилась в решающий матч. Это при том, что изначально в команде должен был играть чемпион мира Дин Лижэнь, но тот в последний момент отказался.

Аронян заменил его и сыграл очень мощно. Своего капитана поддержал и китаец Вэй И. Он долго не играл на международных турнирах, но в Дубае выглядел здорово. А неожиданным героем вообще стал датчанин Йонас Буль Бьерре, который в «партии смерти» обыграл Жавохира Синдарова из команды Максима Вашье-Лаграва. В составе команды-чемпиона играла россиянка Екатерина Лагно, а в составе команды-финалиста её муж Александр Грищук.

Удивительно, но уверенно шедшие в лидерах почти весь турнир команды Магнуса Карлсена и Вишванатана Ананда, которые уже, наверное, готовились к решающему матчу, в финал не попали. Они слабо сыграли в последних турах и откатились на третье и четвёртое места. В целом же турнир получился динамичным и с совершенно убойной развязкой. Жаль только, что россияне по ходу дебютного розыгрыша Global Chess League оказались в тени.

Катастрофа Непомнящего в чемпионском матче:
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