Птицы в клетке. Чего ждать от российских легкоатлетов на главном старте сезона?

Станет ли Лысенко мировым лидером? Готов ли Шубенков к возвращению после аварии? Выступит ли Ласицкене? Ответы даст чемпионат России.

В Челябинске стартовал чемпионат России по лёгкой атлетике – 2023. В хорошие времена он стал бы генеральной репетицией перед ЧМ-2023 в Будапеште, но эти времена уже в далёком прошлом. Глава World Athletics Себастьян Коэ не пускает россиян на турниры даже в качестве нейтральных спортсменов. Скоро будет 10 лет, как наши легкоатлеты живут на правах птиц в клетке.

Нашим спортсменам остаётся соревноваться между собой да с белорусами и в таких условиях стараться показывать высокие результаты. Удаётся это единицам. Если честно, в лёгкой атлетике у россиян прямо сейчас ещё меньше шансов проявить себя на мировом уровне, чем в плавании.

Но всё равно в конце лета будет интересно сравнить результаты чемпионата России и чемпионата мира. Хотя, пожалуй, даже более показательным будет финал «Королевы российского спорта» 17-19 августа в Екатеринбурге.

А пока – главные ожидания от чемпионата России.

Лысенко перепрыгнет Баршима?

Данил Лысенко, не выступавший четыре года из-за дисквалификации, полученной в результате глупейшей попытки объяснить три пропущенных допинг-теста справкой из несуществующей больницы, в текущем летнем сезоне имеет второй результат в мире (в зимнем у Лысенко – 2,38 м).

Совсем недавно в Минске на открытом чемпионате Беларуси он прыгнул на 2,35 м! Выше в мире в этом году прыгал только олимпийский чемпион катарец Мутаз Баршим – 2,36 м. В Челябинске Лысенко может замахнуться и на мировое лидерство – Данил сейчас в отличной форме, он безоговорочный фаворит.

Данил Лысенко Фото: РИА Новости

Илья Иванюк в нынешнем сезоне так высоко не прыгал, хотя в Брянске в начале июня взлетел на 2,33 м. В Минске он занял второе место, преодолев планку на высоте 2,31 м. Если Иванюк тоже будет в идеальной форме, то мужская высота станет самым красивым видом программы на ЧР-2023.

В какой форме Шубенков?

В Челябинске состоится возвращение на беговую дорожку звезды барьерного спринта Сергея Шубенкова после июньского падения с мотоцикла. Чемпион мира – 2015 и многократный призёр чемпионатов мира в начале лета сломал ключицу, но успел восстановиться к чемпионату страны.

На дорожку, по его собственным словам, выйдет «киборг с титановой костью». Шубенков в нынешнем сезоне быстрее 13,40 с не бегал, тогда как олимпийский норматив в этом виде – 13,27 с. Но даже при этом к Сергею по времени никто приблизиться не сумел. Белорус Виталий Парахонько бежал за 13,54 с, а недавно в Минске показал чуть более скромный результат – 13,59 с.

Интересно, сможет ли Шубенков после тяжёлой травмы удержать лидерство в российском сезоне?

Вернётся ли в сектор Ласицкене?

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, девушка с невероятным характером и великолепными личными результатами Мария Ласицкене из-за травмы ахиллова сухожилия в нынешнем летнем сезоне участвовала только в командном чемпионате России в Сочи. Тогда она преодолела планку на разминочной для себя высоте 1,88 м, после чего больше не выступала.

На чемпионат России Маша заявлена, но вопрос об её участии решится непосредственно перед стартом. Во всяком случае в Челябинск Ласицкене вылетела.

В её отсутствие лидером российского сезона стала Наталья Спиридонова, которая две недели назад установила личный рекорд – 1,95 м. Олимпийский норматив в этой дисциплине – 1,97 м. Соперничество набравшей форму Спиридоновой может навязать только Мария Кочанова. Её лучший результат нынешним летом – 1,93 м.

Мария Ласицкене Фото: РИА Новости

Выбежит ли Кристина Макаренко из 11 секунд?

Многолетний лидер сборной России в беге на 100 м Кристина Макаренко в нынешнем сезоне бегала эту дистанцию за 11,15 секунды, установив личный рекорд. Понятно, что без форс-мажора у Кристины нет соперниц на стометровке, но сможет ли она ещё улучшить свой результат и выполнить олимпийский норматив (11,07), а может быть, приблизиться к барьеру в 11 секунд или преодолеть его?

На мужской стометровке сенсационный для России результат показал 19-летний юниор Константин Крылов – 10,15 с. Это новый национальный рекорд для юниоров, который никто не мог побить 33 года. Да и среди взрослых спортсменов никто в сезоне так быстро не бегал. Если Крылов будет в той же форме, что и в июле, то сможет замахнуться на рекорд России Андрея Епишина (10,10).

Смогут ли прибавить Моргунов и Кнороз?

Звёздная пара прыгунов с шестом Тимур Моргунов и Полина Кнороз в нынешнем сезоне уже преодолели планки на высоте олимпийских нормативов (5,82 м и 4,75 м). Будут ли они стремиться именно на чемпионате России в Челябинске пытаться улучшить эти результаты или оставят всё лучшее, на что способны, на Екатеринбург? Кажется, всё зависит от конкуренции. У Моргунова конкурентов нет, так высоко в России и Беларуси не прыгают – даже юному Матвею Волкову такие результаты пока не под силу. А вот у Кнороз есть белорусская соперница – Ирина Жук, которая также прыгала на 4,75 м в сезоне и обыграла Полину на чемпионате Беларуси.