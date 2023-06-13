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Кто такой прыгун с шестом Матвей Волков: талантливый юниор, уехавший из России в Беларусь, бьёт мировые рекорды

«России я невыгоден». Наш атлет сменил гражданство и обыграл бывших соотечественников
Татьяна Постникова
Кто такой прыгун с шестом Матвей Волков
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Матвей Волков хотел соревноваться с Дюплантисом, но пока вынужден показывать класс в турнирах с российскими соперниками.

12 июня в Твери прошёл не слишком заметный легкоатлетический фестиваль Athletics League. В прыжках с шестом победу одержал Матвей Волков, представляющий Беларусь. Вы, кстати, помните его? Невероятно талантливый юниор из России, сменивший спортивное гражданство ради возможности выступать на международных турнирах. Но ему не очень-то повезло.

«России я невыгоден или не нужен»

Матвею, кажется, было суждено стать спортсменом. Это в прямом смысле было написано у него на роду. Бабушка Зоя и дедушка Юрий были заслуженными тренерами по лёгкой атлетике, отец Константин – вице-чемпионом Олимпийских игр – 80.

«Когда мне было шесть лет, я просто попробовал, что такое прыжки с шестом. Попросил отца показать, как это работает. Так и получилось, что до сих пор занимаюсь. Отец не заставлял, династия ни при чём. Я сам захотел прыгать с шестом», — признавался Матвей.

Первых успехов Волков-младший добился довольно рано. В 15 лет он прыгнул 5,45 м и побил юношеский рекорд мира в своей возрастной категории, принадлежавший, между прочим, Арману Дюплантису. Спустя год Матвей повторил успех, взяв 5,50 м и став лучшим в мире среди 16-летних атлетов!

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Летом 2020 года талантливый юниор решил сменить спортивное гражданство с российского на белорусское. Отчасти это было вызвано проблемами ВФЛА, отчасти печальной историей отца, не попавшего на Игры 1984 года из-за бойкота СССР, отчасти более мягкими антиковидными мерами в Беларуси.

«Хотим переехать, потому что нам просто элементарно не дают тренироваться, выступать, – объяснял Матвей «Матч ТВ». – Видимо, России я невыгоден или не нужен, как и другие спортсмены. Меня это очень сильно напрягает. Есть еще нюанс — мы переезжаем из страны, потому что моего отца, по сути, Олимпийских игр лишили. В 1984 году СССР также решил бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе из-за некорректных действий чиновников. Его просто грубо лишили медалей, и он не хочет, чтобы такая же участь была со мной. В Токио из-за таких действий, которые сейчас происходят, просто не пустят сборную».

Благодаря тому, что за сборную России Волков-младший так и не выступал, ему было разрешено представлять белорусскую национальную команду сразу, без паузы на карантин, которую приходится выдерживать меняющим паспорт.

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«Моя главная цель — превзойти достижение отца»

Спустя полгода после смены гражданства Матвей достиг первых успехов за новую сборную. Экс-россиянин установил новый мировой рекорд среди юношей не старше 18 лет. 16-летний Волков прыгнул 5,60 м, опередив предыдущего рекордсмена сразу на шесть сантиметров!

На этом атлет не остановился. В августе он выиграл юниорский чемпионат мира, не будучи фаворитом. Волков взял 5,45 м, а его ближайший преследователь финн Юхо Аласаари остановился на отметке 5,35 м. Лучший представитель России Александр Соловьёв был лишь седьмым с результатом 5,05 м.

Матвей уже вовсю грезил борьбой со своим главным соперником – Дюплантисом, однако надеждам было не суждено осуществиться. В феврале 2022 года МОК отстранила и россиян, и белорусов от международных стартов.

«Моя главная цель – превзойти достижение отца и стать олимпийским чемпионом. Ну и все прыгуны с шестом стремятся к мировому рекорду. Мой самый главный соперник – Арман Дюплантис. Думаю, в ближайшие пару лет прыжки с шестом станут самым популярным видом лёгкой атлетики за счёт зарубы между мной и Мондо. В других видах нет такого соревнования. Мы иногда переписываемся с ним, разговаривали по видеосвязи. У нас нормальные отношения: чувствуется небольшой накал, но в основном отношения дружеские», – говорил Матвей в 2021 году, до отстранения.

«Абсолютно не жалею о переезде»

Прошлым летом Волков-младший почти не выступал. Как рассказал его тренер и отец Константин Волков, юноша работал над своими слабыми местами.

«Этот сезон для нас проходной. Он набирал физическую форму, шла работа над слабыми местами, много внимания уделяли спринту, – заявлял Волков-старший «Спорт-экспрессу». – На юниорском чемпионате страны Матвей стал вторым, пробежав 100 м за 10,72. И это при том, что он вообще не занимается стартом, особо не работает над техникой бега. Просто встал – и полетел. Это как на соревнования по велоспорту придёт парень из деревни, посмотрит на шоссейники соперников – и станет призёром на своём обычном велосипеде».

Матвей Волков с отцом

Матвей Волков с отцом

Фото: из личного архива Константина Волкова

А в 2023 году 18-летний Матвей сразу стал показывать впечатляющие результаты. В феврале он выиграл юниорский чемпионат Беларуси, не только обновив национальный рекорд среди юниоров, но и показав свой лучший результат. Ему покорилась высота 5,75 м!

И вот теперь экс-россиянин обошёл своих бывших соотечественников на Athletics League, прыгнув 5,71 м. Он опередил Тимура Моргунова (5.71 м) и Александра Соловьёва (5.61 м). После победы белорусский спортсмен рассказал, что не жалеет о своём переходе.

«Абсолютно не жалею о переезде. В Иркутске мне было бы очень тяжело и неудобно. А Минск меня устраивает, это хорошее место для жизни, поэтому никаких разочарований я не испытываю по этому поводу. Мне без разницы, что впереди – Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования – мне неважно».

Волков-младший продолжает улучшать свои результаты и пытается добраться до результатов Дюплантиса. Главное, чтобы у перспективного парня всё-таки появилась возможность посоревноваться с лучшим прыгуном мира.

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