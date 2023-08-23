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Чемпионат мира — 2003 по художественной гимнастике: россиянка Алина Кабаева и украинка Анна Бессонова боролись за золото

«Благодаря врагам я победила». На ЧМ-2003 Кабаева скандально обыграла украинку
Татьяна Постникова
На ЧМ-2003 Кабаева скандально обыграла украинку
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За Анну Бессонову топили и болельщики, и, возможно, судьи.

Сегодня, 23 августа, в Валенсии стартовал чемпионат мира по художественной гимнастике. К сожалению, турнир проходит без участия россиян.

20 лет назад всё было по-другому. Чемпионат мира проходил в Будапеште, и россиянки были главными звёздами турнира. Тогда настоящие баталии развернулись между нашими гимнастками Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной, а также украинкой Анной Бессоновой. ЧМ-2003 в итоге завершился настоящим скандалом. Что же такого случилось?

Равное соперничество

ЧМ-2003 был особо важным для сборной России. Во-первых, турнир в Будапеште был пробой перед Олимпиадой-2004. Во-вторых, ЧМ в Венгрии был самым крупным турниром для Алины Кабаевой и Ирины Чащиной после допинговой дисквалификации. Поэтому россиянки к турниру подходили во всеоружии.

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На тот момент самыми сильными гимнастками были спортсменки из стран бывшего СССР: России, Украины и Беларуси. Между ними и разыгрывались медали ЧМ-2003. Турнир открывали соревнования в отдельных видах.
В упражнениях с обручем победительницей стала украинка Бессонова (26,375), а второе и третье места заняли россиянки Кабаева (25,900) и Чащина (25,200). В упражнениях с мячом золото уже забрала Алина (26,675), которую болельщики за красивое выступление прозвали «принцессой земного шара». Серебро ушло Анне (26,550), а бронзу забрала белоруска Инна Жукова (25,875).

Победа в упражнениях с булавами вновь осталась за Бессоновой (27,225). Оставшиеся места на подиуме разыграли Чащина (27,000) и Кабаева (26,475). В упражнениях с лентой всё вновь перевернулось. Победа осталась за Алиной (26,525), серебро забрала Анна (26,375), а топ-3 неожиданно замкнула болгарка Элизабет Пайсиева (24,225). Такие результаты позволили России взять золото в командном многоборье, обойдя Украину и Беларусь.

Алина Кабаева

Алина Кабаева

Фото: Белоусов Виталий

Российская чемпионка

По итогам первых дней турниров Кабаева завоевала пять медалей (3-1-1), Бессонова – тоже пять наград (2-2-1), а Чащина – три медали (1-1-1). Пускай Ирина до турнира была одной из фавориток, после выступления в отдельных видах стало ясно, что звание абсолютной чемпионки мира разыграют между собой Алина и Анна.

Первым видом у Кабаевой был обруч, у Бессоновой — мяч. Россиянка выполнила его идеально (26,400) и сорвала бурные овации публики. Украинка допустила грубую ошибку в конце номера. На простом элементе мяч выпал из рук Анны и выкатился за пределы ковра. Выступление Бессонова закончила без снаряда, но всё равно получила космическую оценку – 26,025.

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Вторым видом у россиянки стоял мяч. Кабаева без ошибок исполнила программу (26,300, общая сумма – 52,700). Украинка же представила упражнения с булавами. Отличное выступление (26,600) помогло сократить отрыв от россиянки. Общая сумма Бессоновой после двух предметов – 52,625. Далее Кабаева выступила с булавами, а Бессонова – с лентой. Обе гимнастки без особых ошибок выполнили свои программы. Алина получила 26,875, Анна – 26,375.

После трёх предметов отрыв россиянки был 0,575 балла. Всё должно было решиться в заключительном виде. Идеальное выступление россиянки с лентой судьи оценили в 26,900 балла, а просто невероятное выступление украинки с булавами – в 27,150 балла. Но Бессоновой этого не хватило, она стала второй (106,150). Титул же завоевала Алина Кабаева (106,475). Чащина осталась с бронзой (105,775).

Алина Кабаева

Алина Кабаева

Фото: Белоусов Виталий

Судейский скандал

Несмотря на результат, весь турнир россиянки ощущали жуткое давление со стороны. Во время выступлений Кабаевой и Чащиной болельщики с трибун кричали фамилию Бессоновой. То же повторилось и во время награждения.

«Было много некрасивых выпадов со стороны украинцев, которые предупредили, что готовят нам сюрприз, — рассказывала «Советскому спорту» после ЧМ-2003 Кабаева. — И подготовили: весь зал был заполнен их болельщиками и флагами. И даже когда на ковер выходили российские спортсменки, трибуны выкрикивали фамилию Бессоновой. Но они не знают наших с Ирой Чащиной характеров! Чем больше нас злишь, тем лучше мы выступаем. Благодаря врагам я и победила, поскольку концентрация была очень сильная».

Анна Бессонова

Анна Бессонова

Фото: Уткин Игорь/ТАСС

Уже после турнира скандал развился с новой силой. В России судей обвинили в несправедливых оценках Чащиной и Бессоновой. По мнению представителей нашей страны, рефери завышали оценки украинке и занижали их россиянке. А почему? Ответ вы знаете – от доминирования России все устали.

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«Я сделала всё, что должна была, — недоумевала Чащина. — А вот откуда такие низкие оценки, спросите у арбитров, мне и самой это очень интересно!»

«Чащина на сегодняшний день самая техничная гимнастка в мире, но судьи как будто этого не видят», — возмущалась Ирина Винер.

Эта тема ещё долго обсуждалась в кругах художественной гимнастики и в СМИ. Все успокоились лишь на Олимпиаде в Афинах. Тогда Кабаева забрала золото, Чащина – серебро, а Бессонова – бронзу.

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