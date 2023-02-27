«Дай бог, россиянин вновь станет чемпионом мира». Большое интервью о будущем наших шахмат

В конце января в Федерации шахмат России произошли кадровые перестановки. Главной из них стало назначение на пост исполнительного директора Александра Васильевича Ткачёва, работающего в ФШР более 15 лет.

«Чемпионат» поговорил с руководителем обо всех важных событиях и переменах, ожидающих отечественные шахматы в ближайшее время. В первую очередь, конечно, речь о матче за титул чемпиона мира, в котором примет участие Ян Непомнящий, и о резонансном переходе ФШР в Азию.

Впрочем, затронули и другие важные темы.

«Есть номер один – Магнус Карлсен, а есть все остальные»

– Александр Васильевич, давайте начнём с главного шахматного вопроса. Какой первый ход вы предпочитаете – 1. e4 или 1. d4?

– Мне достаточно легко отвечать на подобного рода вопросы. 3 сентября 1989 года, будучи студентом второго курса университета, я пришёл работать тренером в детско-юношескую спортивную школу, имея к тому моменту звание советского кандидата в мастера спорта. И детям в ответ на этот вопрос всегда объяснял примерно так: если ты хочешь играть активно, то больше шансов, выбирая 1. e4, а если хочешь более закрытую позицию, то – 1. d4.

Мои ученики с равной степенью успешности играли и 1. e4, и 1. d4. Были среди них и чемпионы России, и чемпионы Европы, причём начинали и так, и так (улыбается).

– Наверняка ученики ещё спрашивали, кто, на ваш взгляд, лучший шахматист мира. Мы хотим вам сейчас тот же вопрос задать.

– Это на любителя. Я могу каждому чемпиону мира дать характеристику: кто-то больше к позиционной игре склонен, кто-то – к комбинационной. Один склонен атаковать, другой – защищаться. Но при этом все чемпионы по-своему уникальны. А лично для меня лучшим является Анатолий Евгеньевич Карпов, который самым юным мастером спорта СССР стал в Туле – в моём родном городе. С Карповым я лично знаком с малых лет, и первую партию в сеансе сыграл с чемпионом мира в 10-летнем возрасте.

– А если мы говорим о лучшем на текущий момент? Однозначно Магнус?

– Если абстрагироваться от всего и смотреть только на спортивные результаты, то очевидно: Магнус выигрывает всё. По крайней мере, в прошлом году так было. Ну и отрыв в рейтинге говорит за себя. Всё-таки это достаточно объективный показатель. В рейтинг-листе сейчас есть номер один – это Магнус, а есть все остальные. Причём Магнус же играет на турнирах постоянно, в отличие, например, от экс-чемпионки мира Хоу Ифань, которая создала большую разницу в рейтинге, но уже давно не выступает на турнирах и всё равно держится на первом месте. Если представить себе, что Магнус сейчас играть прекратит, полагаю, догнать его всё равно будет очень сложно.

Кстати, мало кто знает, но в шахматах есть такая спортивная дисциплина «шахматная композиция». В прошлом году в этой дисциплине один спортсмен выиграл всё: чемпионаты Европы и мира, а также Кубок мира. И очень приятно говорить, что это 20-летний российский спортсмен Данила Павлов – самый молодой в истории гроссмейстер России по шахматам и самый молодой в истории международный гроссмейстер ФИДЕ по решению.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

«У Яна в матче за титул есть одно серьёзное преимущество»

– Как вы оцените расклад сил в предстоящем матче за титул? У кого, на ваш взгляд, больше шансов? Что может повлиять на исход противостояния?

– У кого больше шансов, станет понятно по первым двум-трём партиям. Я же не один матч видел. О многих матчах в книгах читал. Что-то изнутри знаю: видел, например, как Горячкина к чемпионскому матчу готовилась.

Но я могу сказать, что у Яна есть одно серьёзное преимущество – опыт матчевой борьбы. Нехватка этого опыта была очень заметна, когда он играл предыдущий матч с Магнусом. Всё-таки это совершенно другой накал. Это неоспоримое преимущество, но сыграет ли оно решающую роль? Дай бог! Естественно, желаю Яну только победы в предстоящем матче за титул.

– Когда Карякин играл с Карлсеном в 2016-м, в России создавался антураж предстоящей большой битвы. Сейчас же только в Китае матч за титул – дело всей страны. Почему мы к этому так спокойно относимся?

– Всё просто – китайский шахматист впервые в истории играет титульный матч. Ситуация с Сергеем в каком-то смысле была похожей. До него долгое время никто из россиян не мог выйти на титульный матч, поэтому и возник в России такой ажиотаж. Кстати, Сергей был очень близок к победе. Я помню ту 10-ю партию – он не увидел в расчёте 21… Кh4. Понятно, что история не терпит сослагательного наклонения, но всё равно же хочется немного назад отмотать и увидеть, как Сергей форсирует ничью, а потом забирает корону.

Сейчас переживаний за Яна много. Все ему желают только победы, и не только шахматисты. Дай бог, чтобы россиянин вновь стал чемпионом мира. Однако для китайцев это просто суперсобытие, они мечтают забрать корону себе. Я желаю им не лишаться пока этой мечты. Пусть продолжат мечтать и после матча.

«Информации о переходе Костенюк в Швейцарию у нас нет»

– Александр Васильевич, российский спорт вот уже год живёт в непростых условиях. И из-за них некоторые наши шахматисты, в том числе и молодые, меняют спортивное гражданство. Как остановить этот поток?

– Если мы берём сборную России, например, мужскую, то я вам могу сказать, что из состава чемпионов мира 2019 года никто не ушёл, никто не поменял гражданство. Из чемпионского состава 2021 года в женской сборной Алина Кашлинская сменила спортивное гражданство. Но я напомню, что она с 2015 года замужем за польским гроссмейстером Войташеком. Так что теоретически она могла уйти много раньше.

Алина Кашлинская Фото: ruchess.ru

Поэтому всё не так страшно, как может показаться. Понятно, что мы ищем пути, чтобы наши спортсмены были обеспечены соперниками соответствующего класса. И как раз 28 февраля на саммите Азиатской шахматной федерации будет рассмотрена наша заявка о вступлении в её состав. Наблюдательный совет ФШР ещё в апреле прошлого года принял решение подать заявку о переходе. И я хотел бы подчеркнуть, что это решение было связано не с обстоятельствами, которые возникли несколько ранее апреля 2022 года. Мы давно прорабатывали этот вопрос и смотрели на восток как на важное направление в развитии отечественных шахмат.

Посмотрим, какое будет принято решение. В Азии соперники реально намного сильнее европейцев: Индия, Китай, Иран, Узбекистан. И с логистикой намного проще. В случае принятия положительного решения, у нас появится возможность как беспрепятственно выезжать на соревнования, так и на территории нашей страны международные соревнования проводить.

– К переходу в Азию мы ещё вернёмся. Пока давайте закончим тему про смену гражданства. Насколько новость от швейцарской федерации о том, что Александра Костенюк будет выступать за эту сборную с 2024 года, соответствует действительности? Вам известно об этом переходе?

– Никакого официального заявления нет. И не было, кстати говоря. Я с 2010 года контактирую с ФИДЕ по вопросам переходов из одной федерации в другую. Процедура такая: из ФИДЕ должно прийти уведомление, мол, «уважаемые друзья, сообщаем вам, что к нам поступило такое-то заявление». Такого уведомления у нас нет. Поэтому не знаю, как относиться к заявлению швейцарцев. Может, они завтра скажут, что Магнус к ним переходит.

– То есть у ФШР нет никакой официальной информации о переходе?

– Именно это я и говорю. В любом случае должно быть уведомление. В феврале, кстати, Александра блестяще выиграла этап женского Гран-при ФИДЕ в Германии. Она российская шахматистка. Я, пользуясь случаем, поздравляю её с победой. Блестящее выступление!

– Кстати, мы недавно общались с Александрой Горячкиной, и она посетовала на то, что в прошлом году была единственной спортсменкой сборной России, оставшейся без помощи ФШР. Почему так получилось?

– В слово «помощь» каждый разное вкладывает. Честно скажу, пока не смогу ничего прокомментировать. Мне нужно понять, что она имела в виду. Я с её папой в хороших отношениях, да и с Сашей у меня никогда конфликтов не было. Обязательно пообщаюсь с ней и её семьёй.

На днях я подписал письмо на имя директора департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа с просьбой командировать Александру и её сестру Оксану, которая тоже очень неплохо играет, на чемпионат Европы в Сербию. Для регионов, тем более для Ямала, у которого не так много звёздных спортсменов, действительно важно быть представленными на самом высоком уровне. А Саша Горячкина является своего рода визитной карточкой региона.

«В Азии соперники сильнее. Конкуренция будет полезна»

– Теперь давайте вернёмся к теме Азии. Вы сказали, что переход в Азию не был связан с событиями, развернувшимися год назад. То есть, если бы ничего не произошло, ФШР всё равно подала бы заявку на переход?

– Да, вы совершенно верно меня поняли.

– Какие-то конкретные договорённости с Азией уже есть?

– В слово «договорённости» можно вложить много смыслов. На данный момент мы ждём заседания саммита, на котором наш вопрос не просто будет обсуждаться, а уже будет принято конкретное решение. Условно говоря, пройдёт голосование. Понятно, что во всём мире бюрократические процедуры были, есть и будут, но на саммите нам скажут либо да, либо нет. Не думаю, что какой-то третий вариант возможен.

– Были ли со стороны азиатской федерации или со стороны ФШР какие-то условия, на которых переход может состояться?

– Полагаю, вы имеете в виду что-то вроде входного билета. Во многих организациях существуют вступительные взносы, но здесь этого не было. Равно как не было каких-то иных дополнительных условий. Велась нормальная работа. Мы разъясняли, почему хотим перейти. Не просто так, что Россия прислала заявку, и нас берут за то, что мы большие и что у нас много хороших шахматистов. Понятно, что вопрос изучался. Поэтому и прошло так много времени.

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь Фото: РИА Новости

– Чем конкретно будет выгодно для России участие в турнирах под эгидой азиатской федерации, если чемпионский цикл – это прерогатива ФИДЕ, и всё равно они регулируют процесс, распределяют квоты и так далее?

– Отличный вопрос. Начнём с квот. Сколько у нас было квот, столько и перейдёт с нами в Азию. Наши шахматисты в этом смысле вообще ничего не потеряют.

Если мы говорим о конкретных проблемах, то в начале марта в Сербии стартует чемпионат Европы, где разыгрываются путёвки в претендентский цикл. Если в предыдущие годы из 300 участников шестая, а то и пятая часть была россиянами, то в прошлом году на подобном турнире россиян было трое. Понятное дело, что на аналогичном азиатском турнире наших шахматистов будет привычно много. Есть конкретный пример: на чемпионате мира по рапиду и блицу играли порядка 70 россиян, как и всегда. Вот первый конкретный плюс. Тот, кто сейчас не может полететь в Белград на чемпионат Европы, на чемпионат Азии попадёт намного быстрее и проще.

Во-вторых, в Азии объективно шахматисты сильнее. Действующий победитель Всемирной шахматной Олимпиады – сборная Узбекистана. Чемпионки мира у женщин – из Китая. За титул чемпиона мира наш Ян будет играть с китайским шахматистом Дином Лижэнем. Для того чтобы прогрессировать, надо играть с сильными соперниками. Это избитая тема, но так и есть. Конкуренция будет полезна прежде всего нашим юным шахматистам.

Ну и третий немаловажный момент я бы отметил. Это организация международных соревнований с участием сильнейших шахматистов континента на территории России. За всё время существования Европейского шахматного союза в России прошёл только один чемпионат Европы – среди женщин, в Санкт-Петербурге. А мужского чемпионата не было никогда. Хотя, как вы понимаете, заявки на проведение турниров мы подавали каждый год. Да, мероприятия ФИДЕ мы проводили, а Европа нам такого права не давала. Вот и ещё один плюс.

– А не будет ли сложности с тем, чтобы повернуть систему детско-юношеских турниров на восток? Опять же, летать дальше. Будет ли какая-то поддержка?

– Так поворачивать ничего и не надо. Например, в 2008 году первенство мира проводилось во Вьетнаме, в 2013-м – в ОАЭ, в 2019-м – в Индии. Первенства даже в ЮАР в 2014-м и в Бразилии в 2011-м проводились, что, как вы знаете, ещё дальше. Так что с расстояниями никаких проблем нет. Сегодня гораздо сложнее попасть в столицу Латвии, куда вроде бы быстро можно на поезде доехать.

«В России в шахматы играют везде. Не на словах, а на деле»

– Вы не первый день работаете в ФШР, знаете все проблемы и нюансы. С чего начнёте свою работу? Готова ли какая-то среднесрочная стратегия?

– Я пришёл в ФШР в 2007-м, когда организацией руководил Александр Григорьевич Бах. В 2010 году произошла смена руководства, и весь курс развития шахмат кардинально поменялся. В 2014-м федерацию возглавили Андрей Филатов и Марк Глуховский, сменившие Аркадия Дворковича и Илью Левитова, и тоже многое поменялось. Даже название должности Марка изменилось с председателя на исполнительного директора.

Сейчас же важнейшим фактором является то, что коллектив федерации остался. И это коллектив единомышленников. Безусловно, определенные проблемы существуют, и, конечно же, они решаются. Меняется подход в их решении. Уверен, мы движемся в правильном направлении.

Если говорить о конкретике, то недавно мы провели совещания с представителями региональных федераций Центрального, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Время этих совещаний всегда превышало запланированный регламент. Важно было не только послушать коллег, но и услышать их. Это в какой-то степени новшество. С остальными округами тоже пообщаемся.

– О каких конкретно вопросах идёт речь на таких встречах?

– К сожалению, «на местах» вопросов — что 20 лет назад, что 10, что сейчас – меньше не становится. Одна из ключевых проблем, которая была ещё в 1989 году, когда я пришёл работать в спортивную школу, – это нехватка тренерского-преподавательских кадров. В шахматах это остро чувствуется. Средний возраст тренера-преподавателя – 50 с хорошим плюсом. Есть и объективные причины, и субъективные. Эти причины не вчера возникли, они с «историческими корнями». Мы стараемся их решать. За последние годы совместно с Фондом Тимченко созданы четыре ресурсных центра по подготовке и переподготовке тренерско-преподавательских кадров, то есть тех людей, которые обучают детей шахматам на начальном этапе. Это два центра в Удмуртии, в Псковской области и в Таганроге Ростовской области. В планах на этот год – открытие таких центров в Чебоксарах, Новокузнецке и Туле. Таким вот образом решаем «кадровый» вопрос, проводим подготовку и переподготовку. «Корочки», как известно, не только в образовании были, есть и будут нужны всегда.

Есть задумка привлечь к работе такую мощную организацию, как Союз пенсионеров России. Люди старшего возраста могли бы передавать свой шахматный опыт начинающим юным шахматистам. Это было бы полезно всем.

ФШР – одна из самых многочисленных федераций. Из 89 субъектов Российской Федерации в ФШР входят 84. Применяя систему российского рейтинга, мы ведём подсчёт игроков. Эта система обсчитывает практически все партии на любых турнирах. Так вот, в этом реестре на данный момент почти 400 тысяч человек – от Яна Непомнящего до любителей! Каждый из них сыграл хотя бы одну партию. В шахматы играют везде – не на словах, а на деле.

И от спорта высших достижений тоже никто не собирается уходить. Полным ходом идёт подготовка к титульному матчу за звание чемпиона мира, готовятся к проведению учебно-тренировочные сборы сборных команд России.

– Вы сильно помогаете Минспорта в плане числа людей, занимающихся спортом.

– Да, но мы это делаем не потому, что сверху какая-то разнарядка пришла, а потому, что нам интересно, сколько человек на самом деле, а не по результатам опросов общественного мнения, играют в шахматы.

Александр Ткачёв Фото: ruchess.ru

«К нам готовы приезжать играть даже топ-шахматисты»

– Мы пока не затрагивали финансовую тему. Как дела с бюджетом, достаточно ли ресурсов? Какие у ФШР отношения с букмекерами?

– После появления федерального закона об обязательных отчислениях на развитие спорта, мы получили большое подспорье. Неплохую часть нашего бюджета составляют именно эти отчисления от ЕРАИ (Единого регулятора азартных игр). В законе есть чёткие разграничения, на что именно мы можем тратить эти суммы – какой процент на детско-юношеский спорт, какой – на спорт высших достижений. Благодаря нашим партнёрам мы достаточно уверенно себя чувствуем в плане реализации календаря, включающего практически 900 мероприятий, в том числе программу паралимпийского спорта и социальную. Например, в турнире «Восхождение», который проводится среди воспитанников детских домов и школ-интернатов, участвуют до 50 команд из 40 регионов. Для нас социальный аспект – важнейшее направление деятельности. Приятно видеть, как меняется взгляд детей буквально через три-четыре дня после их приезда на турнир. Мы показываем ребятишкам, что есть и другая жизнь за рамками того учреждения, в котором они волей судьбы оказались.

– Сейчас ФШР проводит около 900 мероприятий. Реально ли ещё чуть-чуть увеличить это количество, вернув в Россию супертурниры?

– Конечно, реально. Во-первых, Суперфинал чемпионата России всегда был и будет супертурниром. По среднему рейтингу участников это был сильнейший турнир в мире, сейчас он немножечко «просел», но всё равно остаётся в топ-10. А ситуацию, связанную со сложностями в мире, нам поможет решить переход в Азиатскую шахматную федерацию. Рассчитываю на положительное решение, после чего решать все остальные вопросы будет легче. Могу сказать, что люди готовы приезжать и играть, в том числе топ-шахматисты. Мы готовы организовывать супертурниры. Какое-то время назад был хаос, никто не понимал, куда всё движется и чем закончится. Сейчас всё понятно.

– Вы сказали, что переход ФШР в Азию поможет. Но как? Если условный Карлсен, который недавно жёстко прошёлся по россиянам, не готов ехать на турнир в Москву, то какая разница, под какой эгидой будет ФШР? Получается, ситуация упростится только в плане приглашения азиатских шахматистов?

– Нет. На самом деле, любой супертурнир – это коммерческое предприятие. От чего зависит успешность? От заинтересованности и размера сделанного предложения.

– Вы хотите сказать, что при достаточно привлекательном коммерческом предложении к нам приедет кто угодно?

– Именно так. Вспомните историю того же махачкалинского «Анжи» с Самуэлем Это’О и Роберто Карлосом в составе.

«У российских шахматистов нет запрета на профессию»

– Могла ли ФИДЕ вести себя чуть смелее с точки зрения следования рекомендациям МОК по допуску россиян к спортивным соревнованиям?

– ФИДЕ является членом МОК. Рекомендации МОК, даже самые жёсткие, всё-таки остаются рекомендациями. Окончательное решение за международными федерациями. Другое дело, что ФИДЕ возглавляет россиянин, и наши шахматисты в более привилегированном, если это выражение тут можно применить, положении, нежели представители многих других видов спорта. По крайней мере, российские шахматисты могут играть на турнирах и делают это. Да, под флагом ФИДЕ и без гимна, но у наших игроков нет запрета на профессию, в отличие от того же биатлона или лыж, например. Никто не сможет объяснить Александру Большунову, почему он не может поехать на Кубок мира или выйти на старт на чемпионате мира. А в шахматах та же Александра Костенюк в декабре 2022 года стала чемпионкой Европы, а недавно — победительницей турнира Гран-при ФИДЕ.

– Вы считаете разумным компромиссом тот факт, что российские шахматисты могут играть на турнирах без флага и гимна, но не могут принимать участие в командных соревнованиях, таких как Олимпиада?

– Я не считаю, что это разумный компромисс. По крайней мере, команды ветеранов, паралимпийцев, детей, юниоров должны принимать участие в любых соревнованиях. Вот на днях нам в ФШР с массовой рассылкой пришло письмо-приглашение от Европейского шахматного союза на детский турнир, в котором было написано – кроме России и Беларуси. Вот это ненормально. И это лишний раз говорит о том, ждут ли нас в Европе.

– Европейский союз письма присылает, а Азиатская федерация?

– Давайте проясним ситуацию. По состоянию на сегодня Азиатская федерация на официальные турниры ФИДЕ, которые связаны с розыгрышем титулов чемпиона мира в личном или командном разрядах, нас позвать не может, потому что ФШР не является членом Азиатской федерации. А по остальным турнирам – да, приглашения приходят на различные открытые турниры. Из Европы таких, кстати, стало меньше приходить. Раньше чуть ли не каждую неделю нас звали.